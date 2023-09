L’histoire étrange d’un mystérieux homme-loup aperçu en train de se cacher dans une forêt allemande effrayante où les sorcières communient avec « le diable »

NOUS savons tous qu’il faut se méfier des lions, des tigres et des ours qui errent dans les forêts isolées, mais les Allemands ont aussi une autre bête dont ils doivent avoir peur.

Un « homme-loup » nu, brandissant une lance, a été aperçu errant dans les montagnes du Harz, près de Blankenburg, dans le Land de Saxe-Anhalt.

L’homme-loup entièrement nu a été filmé par deux randonneurs terrifiés en août Crédit : Image

On pense qu’il parcourt les bois près des montagnes du Harz depuis au moins cinq ans. Crédit : AP

Il a longtemps été à l’origine de récits effrayants concernant l’entrée dans la forêt, les habitants signalant des observations au cours des cinq dernières années.

Mais les sceptiques se moquaient régulièrement des affirmations selon lesquelles une silhouette bizarre se trouverait à flanc de montagne, drapée dans « une fourrure de loup ou dans un costume de loup ».

C’était jusqu’à ce que deux randonneurs horrifiés parviennent à prendre une image étrange du nomade complètement nu après une rencontre à couper le souffle.

Gina Weiss, 31 ans, et son ami Tobi, 38 ans, exploraient la forêt le 22 août lorsque leur promenade panoramique a pris une tournure effrayante.

Ils ont eu le courage de jeter un œil au Harz, célèbre pour être un lieu où les sorcières affluaient pour communier avec le diable.

En atteignant les grottes de sable, le couple réalisa qu’ils n’étaient pas seuls sur le flanc de la montagne isolée.

Gina a déclaré au journal Bild : « Nous avons vu l’homme-loup. Il se tenait haut dans l’une des grottes et tenait dans son bras un long bâton en bois comme une lance.

« Il ne nous quittait pas des yeux, il ne disait rien. Il avait l’air sale comme un homme de l’âge de pierre d’un livre d’histoire. »

Le rendez-vous silencieux et inattendu, qui a eu lieu à environ 250 km de la capitale allemande Berlin, a duré dix minutes.

Cela a donné juste le temps aux randonneurs de chercher leur téléphone et de prendre une photo du montagnard mythologique.

L’homme-loup est vu assis au pied d’un château en ruine, la tête baissée, tout en saisissant de manière défensive sa lance de fortune.

Qu’il soit extrêmement poilu ou simplement immensément sale reste le sujet d’un débat intense.

Gina et Tobi ont estimé que le type semblait avoir la quarantaine.

L’image historique a finalement étayé les affirmations d’un homme-loup traquant la forêt que les autorités avaient reçues pendant cinq ans.

D’autres explorateurs ont rapporté avoir découvert des abris habilement fabriqués à partir de branches ainsi que des sites d’incendie dans la région.

Le chef des pompiers de Blankenburg, Alexander Beck, a déclaré : « Quelqu’un sait clairement vivre dehors et s’adapter aux changements de saisons. »

Un autre groupe de randonneurs avait fait écho aux mêmes affirmations que Gina et Tobi en mars, mais n’avait aucune preuve.

Ils ont affirmé avoir également vu un mystérieux éclair de feu lorsqu’ils ont appelé la police pour leur dire : « Au secours, il y a un homme-loup qui court par ici ! »

Les policiers et les pompiers se sont lancés à la recherche du personnage effrayant, mais n’ont réussi à retrouver que les restes d’anciens foyers d’incendie.

Les pompiers de Blankenburg ont également signalé avoir aperçu un homme errant dans la forêt, apparemment drapé de fourrure.

Mais il s’est enfui lorsqu’il a aperçu l’équipe, selon la chaîne publique régionale MDR.

Les policiers ont déclaré qu’ils étaient plus préoccupés par les dégâts potentiels que l’habitant de la forêt pourrait causer que par le fait qu’il constitue une menace pour le public.

Ils craignent que ses tentatives pour se réchauffer dans la forêt connue pour ses fortes pluies et ses vents violents ne déclenchent des incendies de forêt.

La région montagneuse du Harz est déjà considérée comme un site effrayant, grâce à son héritage de haut lieu des sorcières et des esprits d’un autre monde.

On dit que des sorcières s’y rassemblaient dans l’espoir de communier avec le diable et même de « l’épouser ».

Des cérémonies païennes, au cours desquelles les participants dansent autour de feux rugissants, auraient toujours lieu là-bas lors de la nuit de Walpurgis, le 30 avril de chaque année.

Les villageois vivant à l’ombre des montagnes allument également des feux dans le but de conjurer les sports maléfiques et d’assurer leur sécurité et celle de leur bétail.

Les rites traditionnels ont repris l’année dernière après avoir été contraints de prendre une pause de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Fêtes déguisées, marchés médiévaux et spectacles de lumière sont organisés dans le cadre des célébrations annuelles.

Les femmes et les filles demandent même un « permis de manche à balai » pour participer.

Les célébrations, souvent appelées « le deuxième Halloween », rendent hommage à un missionnaire anglais du IXe siècle nommé Sant Walpurga.

On dit qu’elle a repoussé la méchanceté d’une sorcière qui faisait des ravages dans les villes voisines.

Mais il semble que l’homme-loup ait maintenant pris les rênes de la montagne inquiétante.

Les bois du Harz sont pittoresques mais constituent également une attraction pour les sorcières qui organisent des cérémonies. Crédit : Getty