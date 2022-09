L’histoire et les chiffres derrière la brillante carrière de Serena Williams

“Je ne sais pas. Si jamais je dis adieu, je ne le dirais à personne, alors… »



– Dit Serena Williams, l’un des noms les plus reconnaissables du tennis mondial, après sa défaite à l’Open d’Australie 2021 contre Naomi Osaka.

Et fidèle à sa parole, elle a été plutôt vague quant à sa décision de mettre un terme à sa brillante carrière qui a duré des décennies. Alors qu’elle a laissé le monde se demander ce que l’avenir lui réservait, son choix exact de mot étant «évoluer», il est juste que nous réfléchissions à la brillante carrière et à l’impact culturel étonnant que l’icône a eu sur le sport et la société.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Williams est passé de l’apprentissage du tennis sur des courts publics dans un quartier de gangland américain notoire à devenir une superstar pendant une génération et peut-être le plus grand joueur de l’histoire.

Maintenant, la légende de 40 ans se dirige vers la retraite après avoir disputé presque certainement son dernier match, une défaite en trois sets contre Ajla Tomljanovic à l’US Open vendredi.

“Je suis prête à être maman et à explorer une version différente de moi-même”, a-t-elle déclaré alors qu’elle envisageait de passer du temps en famille avec sa fille Olympia.

Serena est devenue une icône afro-américaine dans un sport dominé par les Blancs, remportant 23 titres du Grand Chelem et écrasant des jalons avec une détermination aussi puissante que l’énergie brute qui définit sa magie du tir.

« Elle a changé le tennis ! Elle a apporté une dimension athlétique qu’il n’y avait pas du tout, elle a ouvert les portes, avec sa soeur Venus, à toute une génération de joueuses car c’était un sport blanc. Elle a inventé l’intimidation au tennis parce qu’elle a une prestance qui fait que les autres la craignent”, a déclaré l’entraîneur Patrick Mouratoglou dans une interview en septembre à la veille de ses 40 ans.

Serena et sa sœur Venus, sept fois gagnante du Grand Chelem, étaient les productrices exécutives du film “King Richard” qui racontait le conte de fées hollywoodien où elles apprenaient le tennis par le père Richard Williams tout en grandissant dans les rues difficiles de Compton, en Californie.

“Je suis toujours cette fille avec la raquette et un rêve et je joue juste pour ça”, a déclaré Williams après un titre à l’US Open 2013.

Elle a fini par vivre le rêve en remportant sept titres de l’Open d’Australie, trois Open de France, sept couronnes de Wimbledon et six US Open pour se tenir désespérément à une distance d’égaler le record de tous les temps pour les titres en simple du Chelem établi par Margaret Court.

Serena a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open de 1999 à 17 ans et en 2017, elle a remporté son 23e et plus récent titre majeur à l’Open d’Australie alors qu’elle était enceinte d’Olympia.

Elle a donné naissance à sa fille en septembre 2017 et a passé six semaines alitée après une embolie pulmonaire, mais a riposté pour faire son retour à la compétition cinq mois plus tard en double de la Fed Cup aux côtés de Vénus.

Williams, dont le mari est le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, a terminé deux fois un “Serena Slam” en remportant les quatre titres majeurs d’affilée. Elle l’a fait en 2002-2003 à partir de l’Open de France 2002 et de nouveau en 2014-15 à partir de l’US Open 2014.

Elle a eu la chance de terminer un Grand Chelem de l’année civile en 2015, mais a été contrariée par l’Italienne Roberta Vinci en demi-finale de l’US Open.

“Je ne veux jamais vraiment me concentrer sur les chiffres”, a déclaré Williams. “J’ai commencé à jouer au tennis non pas pour être le meilleur mais juste parce que j’avais une raquette et un rêve. Maintenant, les gens disent que je pourrais être (le meilleur), mais pour moi, je n’en suis pas encore là.

“Des gens comme Chris Evert, Martina Navratilova et Steffi Graf sont pour moi les icônes ultimes de l’histoire du tennis féminin.”

Williams a apporté style et puissance à son jeu, parfois ses créations de mode ont distrait ses efforts éblouissants sur le terrain. Mais ce qui a le plus séduit les téléspectateurs, c’est le fait qu’elle était elle-même sans vergogne, sur le terrain et en dehors.

“J’aime moi-même. J’ai appris à m’aimer. J’ai été comme ça toute ma vie et je m’embrasse. J’aime mon apparence. Je suis une femme à part entière et je suis forte, et je suis puissante, et je suis belle en même temps.”

– Frapper les honteux du corps

Elle a remporté le plus récent de ses 73 titres WTA en carrière en janvier 2020 à l’Open d’Auckland, sa seule couronne en tant que mère.

Quatre fois, Williams a eu une chance d’égaler le record de tous les temps de Court, mais a perdu lors des finales 2018 et 2019 à Wimbledon et à l’US Open.

“Il arrive un moment dans la vie où nous devons décider d’aller dans une direction différente. Ce moment est toujours difficile quand on aime tellement quelque chose. Mon Dieu, j’aime le tennis. Mais maintenant, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais tout aussi excitante. Je vais savourer ces prochaines semaines.

– En juillet de cette année, discutant de sa retraite imminente.

A LIRE AUSSI | US Open: Pas de Serena sans Vénus, déclare Serena Williams émue après la sortie de Flushing Meadows

Luttes et revers

Elle a également lutté contre des luttes. La demi-sœur de Serena, Yetunde Price, a été tuée par balle en 2003 à l’âge de 31 ans par un membre d’un gang dans leur ville natale de Compton. Elle avait été l’assistante personnelle de Serena.

“Au début, les gens disaient que tout irait bien, que tout irait bien, mais cela s’est avéré beaucoup plus grave. S’il avait été abandonné deux jours plus tard, cela aurait pu mettre fin à sa carrière – ou pire encore. Ils m’ont dit que j’avais plusieurs caillots sanguins dans les deux poumons. Beaucoup de gens en meurent. »

-Sur des caillots de sang sur son poumon en 2010

Après que Williams se soit coupé le pied dans un restaurant allemand, quelques jours après son triomphe à Wimbledon en 2010, elle a eu besoin de deux interventions chirurgicales et a passé 20 semaines dans un plâtre ambulant, une situation qu’elle a accusée d’avoir causé des caillots sanguins dans ses poumons en 2011 qui ont menacé sa vie. Elle a raté trois événements majeurs et a été absente pendant près d’un an.

“(Les médecins) ont dit que j’avais des caillots dans les deux poumons. Beaucoup de gens en meurent parce que vous ne le reconnaissez pas », a déclaré Williams en 2011.

«Je ne pouvais pas respirer, je pensais honnêtement que je n’étais pas en forme. Quelques jours de plus et ça n’aurait pas été bon. Cela aurait pu être une fin de carrière.

“Être au sommet de votre art, devoir faire en sorte que quelque chose comme ça se produise au hasard était difficile, et cela me fait vraiment apprécier les choses.”

Williams attribue son succès au travail de son père et reste fidèle à lui même après la séparation de ses parents.

“Je n’aurais pas gagné un seul titre sans lui et sans son soutien”, a déclaré Williams. « C’est un excellent entraîneur. Il est tellement innovant.

« Il a construit mon jeu et celui de ma sœur. Il nous a donné une bonne base. C’était solide et ce n’était pas faible, donc nous avons toujours pu faire évoluer notre jeu. »

Richard Williams laissait d’autres enfants narguer ses filles pendant qu’elles s’entraînaient.

“Pour réussir, vous devez vous préparer à l’inattendu – et je voulais m’y préparer”, a-t-il déclaré à CNN en 2015. “La critique peut faire ressortir le meilleur de vous.”

Un aperçu de la vie du phénomène appelé Serena :

Nom: Serena Williams

Nationalité: Américain

Date de naissance: 26/09/1981 (40)

Lieu de naissance: Saginaw, Michigan

Lieu de résidence: Palm Beach Gardens, Floride

Hauteur: 1.75m

Meilleur classement mondial : 1 (actuellement non classé)

Fin d’année numéro un : 5 fois

Devenu professionnel: 1995

Personnel

Marié depuis novembre 2017 à Alexis Ohanian, co-fondateur du site Internet Reddit

Mère à fille Olympia, née en septembre 2017

Carrière

Prix ​​en argent : 94 806 080 $

Victoire-perte : 858/156

Titres au total : 73

Titres du Grand Chelem : 23

Open d’Australie : 7 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) ; finaliste 1 (2016)

Open de France : 3 (2002, 2013, 2015) ; finaliste 1 (2016)

Wimbledon : 7 (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) ; finaliste : 4 (2004, 2008, 2018, 2019)

US Open : 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) ; finaliste 4 (2001, 2011, 2018, 2019)

Finales WTA : 5 (2001, 2009, 2012, 2013, 2014) ; finaliste 2 finales (2002, 2004)

Fed Cup : 1 (1999)

Jeux olympiques : médaille d’or en simple (2012), 3 doubles femmes avec sa sœur Venus (2000, 2008, 2012)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici