L’histoire et le personnage d’Eastenders de Dani Dyer expliqués

La star de LOVE Island, Dani Dyer, a enfin décroché un rôle dans EastEnders aux côtés de son père Danny Dyer.

Mais la star de télé-réalité ne jouera pas un nouveau membre de la famille Carter. Voici la vérité…

Dani Dyer devrait apparaître comme chauffeur de taxi le mois prochain à EastEnders[/caption]

Qui Dani Dyer va-t-il jouer dans EastEnders?

Les téléspectateurs savent que l’acteur Danny Dyer dépeint la légende du savon et le propriétaire de la reine Vic Mick Carter dans l’émission de la BBC.

Mais malgré le lien familial, sa fille Dani ne rejoindra pas la famille Carter en tant que nouveau membre.

Au lieu de cela, Dani est sur le point d’apparaître comme un chauffeur de taxi qui emmène Mick sur la place.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun: «Les fans de savon vont être ravis de voir le père et la fille agir l’un en face de l’autre.

«Contrairement à d’autres célébrités qui viennent dans la série, elle ne jouera pas elle-même, elle sera un chauffeur de taxi qui va chercher Mick dans la rue.

«Mais ce n’est qu’un petit rôle et non un rôle que les patrons prévoient de conserver en tant que personnage permanent.»

EastEnders n’a pas encore révélé plus de détails sur le scénario de l’arrivée de Dani, et les téléspectateurs devront se connecter pour le savoir.

Dani fera une brève apparition aux côtés de son père dans l’émission de la BBC[/caption]

Quand Dani Dyer rejoint-il EastEnders?

EastEnders a confirmé que Dani apparaîtra aux côtés de son père dans le feuilleton le mois prochain.

Les spoilers d’EastEnders ont révélé que Mick sera préoccupé la semaine prochaine lorsque Linda lâchera la bombe selon laquelle elle est enceinte après sa liaison avec Max Branning – et qu’elle ne pense pas que Mick est le père.

La bombe de Linda pourrait-elle déchirer la famille Carter?

Dans la vraie vie, Dani a accueilli son premier enfant en janvier 2021 avec son partenaire Sammy Kimmence.

Dani a auditionné pour EastEnders en 2018 mais a été repoussé[/caption]

Linda dira à Mick qu’elle est enceinte et ne pense pas que le bébé est le sien la semaine prochaine[/caption]

Dani Dyer deviendra-t-il un habitué du feuilleton de la BBC?

On pense que Dani ne fait qu’une brève apparition en tant qu’invité, plutôt que de rejoindre l’émission de manière récurrente.

Dani a déclaré que son rêve était de suivre son père star du feuilleton primé dans le monde du théâtre.

Elle est déjà apparue comme extra dans un certain nombre de films de son père, notamment Vendetta, Run For Your Wife, The Other Half et Doghouse.









Dani avait déjà postulé pour un rôle sur EastEnders mais n’a pas obtenu le rôle et a plutôt décidé d’opter pour Love Island, qu’elle a remporté en 2018 avec son ex-petit ami Jack Fincham.

Elle a déclaré à propos de l’audition à l’époque: «Ils ne m’ont pas laissé entrer. Je pense que c’est parce que mon père est déjà dessus, donc si je continuais, il y aurait une énorme indignation.

En décembre 2020, Dani a révélé comment elle était censée auditionner pour un rôle à Holby City avant que la pandémie de coronavirus ne mette le pays en lock-out et ne l’oblige à mettre ses rêves d’acteur en suspens.