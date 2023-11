L’histoire et la géographie de la Palestine et de Gaza expliquées

Tôt samedi matin, le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre Israël qui a surpris les responsables des services de renseignement du monde entier. Israël rapidement déclaré la guerre et a commencé riposter contre la bande de Gaza, contrôlée intérieurement par le Hamas mais soumise à un blocus militaire israélien depuis 2007. Jusqu’à présent, des centaines de soldats et de civils israéliens et palestiniens ont décédé dans des combats qui ne montrent aucun signe de ralentissement et qui pourraient encore s’étendre sur de nouveaux fronts.

À la base, le conflit israélo-palestinien est un différend foncier – en particulier, qui a le droit de vivre sur le territoire situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée, et dans quelles conditions. Dans ce domaine, la question de savoir où commence Israël et où finit la Palestine est une question complexe qui a évolué au fil du temps. Cela dépend aussi de qui vous demandez.

Bien qu’Israël n’ait jamais délimité toutes ses frontières officielles, la plupart des membres de la communauté internationale reconnaissent Lignes d’armistice de 1949 entre Israël et ses voisins arabes, qui a divisé pour la première fois Jérusalem en secteurs est et ouest et a créé la Cisjordanie et Gaza en tant qu’entités géopolitiques. Ensemble, ces deux dernières zones sont appelées les « territoires palestiniens », même si les Palestiniens n’ont jamais eu un contrôle total sur la manière dont ils sont gérés.

C’est l’enclave du sud, la bande de Gaza, qui est au centre de la dernière flambée de violence et qui est désormais la cible d’une attaque militaire israélienne.

Comment sont nés ces territoires ?











Des soldats britanniques entrent dans la vieille ville de Jérusalem pour imposer un couvre-feu après les émeutes arabes contre les Juifs pendant le mandat britannique en Palestine en octobre 1938.

Au début du XXe siècle, l’immigration juive vers la Palestine sous mandat britannique, une tranche de terre située entre le Jourdain et la mer Méditerranée, s’est accélérée. Les arrivées ont été motivées par la montée de l’antisémitisme en Europe et par un mouvement national juif croissant connu sous le nom de sionisme. En 1947, au milieu des tensions croissantes entre les Palestiniens et les milices sionistes et immédiatement après l’Holocauste, les toutes nouvelles Nations Unies ont voté en faveur de la division de la Palestine en États juifs et arabes séparés ; la ville contestée de Jérusalem serait sous contrôle international.











Une carte de la Palestine datant d’août 1949 montre le plan de partition proposé par l’ONU.

La plupart des groupes juifs ont soutenu le plan, tandis que les groupes arabes et les gouvernements des États arabes l’ont rejeté. Les violents affrontements entre les deux parties se sont intensifiés et le plan de l’ONU tel qu’envisagé n’a jamais été mis en œuvre.

En mai 1948, après que la Grande-Bretagne ait dissous le mandat, les dirigeants sionistes ont déclaré Israël un État indépendant. Un groupe de pays arabes, dont l’Égypte, l’Irak, la Syrie et ce qu’on appelait alors la Transjordanie, ont envahi le pays, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Alors que les forces israéliennes s’emparaient du territoire, des milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir leurs foyers et sont devenus des réfugiés dans ce que l’on appelle le «Nakba», ou catastrophe.

Les Jordaniens occupèrent et annexèrent Jérusalem-Est ainsi qu’un bloc de territoire à l’est, tandis que l’Égypte occupait une bande de terre en bord de mer au nord de la péninsule du Sinaï, à environ deux fois la taille de Washington, DC, qui comprenait la ville de Gaza. De nombreux réfugiés palestiniens ont fui vers les zones occupées par l’Égypte et la Jordanie. Le territoire jordanien serait connu sous le nom de « Cisjordanie » (du fleuve Jourdain), tandis que celui de l’Égypte a depuis été appelé « bande de Gaza ». Israël et ses ennemis arabes ont conclu des accords d’armistice l’année suivante.

Comment Israël a-t-il pris le contrôle des territoires palestiniens ?

En 1967, pendant la guerre des Six Jours, Israël a lancé des attaques préventives contre l’Égypte et la Jordanie et a réussi à s’emparer de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ainsi que de la péninsule du Sinaï. Bien qu’Israël ait progressivement restitué le Sinaï à l’Égypte à partir de 1979 dans le cadre des négociations de paix, il occupe depuis lors les autres territoires.

Israël a officiellement annexé Jérusalem-Est en 1980, mais a hésité à procéder à la même désignation officielle en Cisjordanie et à Gaza. Au lieu de cela, il a progressivement construit une vaste entreprise de colonisation dans les deux territoires – considérés comme illégaux par la majeure partie de la communauté internationale – tout en affirmant officiellement que leur statut final serait déterminé lors de futures négociations. Israël s’est retiré de ses colonies à Gaza lors d’une guerre campagne de désengagement en 2005 mais a étendu dramatiquement en Cisjordanie.

Dans une brève période d’optimisme qui a suivi la signature des accords d’Oslo au milieu des années 1990, il semblait que des parties de la Cisjordanie et de Gaza pourraient un jour fusionner pour devenir un État palestinien indépendant. Cependant, la mise en œuvre des accords s’est rapidement dégradée lorsque la région a été secouée par la violence politique suite à l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste israélien de droite ainsi qu’à la deuxième Intifada, ou soulèvement.

En savoir plus









Un guide des factions palestiniennes et autres factions anti-israéliennes Le Hamas n'est pas le seul groupe à rivaliser pour diriger les Palestiniens ou la lutte contre Israël.











Un guide des factions palestiniennes et autres factions anti-israéliennes Le Hamas n'est pas le seul groupe à rivaliser pour diriger les Palestiniens ou la lutte contre Israël.









ligne verte cisjordanie











La vision verte brouille la réalité en Israël-Palestine Les décideurs politiques ne peuvent plus s'appuyer sur une frontière imaginaire censée diviser deux États alors qu'une réalité à un seul État prend forme sur le terrain.









Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre des Finances Bezalel Smotrich assistent à une conférence de presse au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 25 janvier.











Israël annexe officiellement la Cisjordanie Une manœuvre bureaucratique discrète du gouvernement de Netanyahu a commencé à transférer le contrôle du territoire occupé des militaires aux dirigeants civils, en violation du droit international.

Comment la Cisjordanie est-elle gouvernée aujourd’hui ?

Un traité faisant suite au premier accord d’Oslo a créé l’Autorité palestinienne (AP), un quasi-gouvernement dans les territoires palestiniens qui, selon les experts, a peu de pouvoir réel et agit principalement comme un sous-traitant en sécurité en Israël. L’AP, dirigée par l’impopulaire président Mahmoud Abbas, a officiellement gère seulement 18 pour cent de la Cisjordanie, connue sous le nom de Zone A, bien que les forces israéliennes puissent toujours entrer à volonté dans la zone de l’Autorité palestinienne. L’AP contrôle administrativement 22 % supplémentaires – la zone B – où l’armée israélienne exerce un contrôle de sécurité. L’écrasante majorité de la Cisjordanie (60 pour cent, connue sous le nom de zone C) est interdite aux colonies israéliennes et est sous contrôle israélien. De nombreuses organisations de défense des droits humains de premier plan ont conclu que les conditions auxquelles sont confrontés les Palestiniens de Cisjordanie sont équivalent à aparté. D’autres ont soutenu que le territoire était déjà annexé de facto.

Et Gaza ?











La fumée s’élève après les frappes aériennes israéliennes à Gaza.

Initialement, l’Autorité palestinienne gouvernait à la fois la Cisjordanie et Gaza. Mais l’Autorité palestinienne a perdu le contrôle de Gaza après les élections de 2006, au cours desquelles le parti islamiste Hamas a battu le Fatah, le parti politique longtemps dominant de Yasser Arafat et aujourd’hui dirigé par Abbas. Contrairement au Fatah laïc, qui reconnaît Israël, le Hamas – fondé à Gaza en 1987 lors de la première Intifada – rejette ce qu’il appelle la «Sioniste…