Alors que les pressions déflationnistes ont dépouillé une foule de métaux précieux et d’actions minières de leur lustre cette année, les flux vers certains fonds négociés en bourse basés sur les matières premières continuent d’augmenter malgré un contexte mondial incertain.

« Nous avons en fait vu une pop au cours des deux dernières semaines vers les ETF sur matières premières », a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi, à Seema Mody de CNBC sur « ETF Edge » lundi.

Rosenbluth a déclaré que l’engagement pour les ETF de métaux précieux a augmenté plus tôt en mai par rapport au mois précédent, selon les données de VettaFi.

« L’histoire tourne autour de l’or », a déclaré lundi Will Rhind, fondateur et PDG de GraniteShares, dans le même segment. « [It’s] le seul métal majeur à rester fermement dans le vert cette année. »

Rhind a déclaré que la hausse est en grande partie due aux négociations sur le plafond de la dette et à un défaut potentiel. La crise bancaire en cours se profile toujours, une inflation plus élevée et un dollar en baisse sont également des vents favorables pour le métal précieux, a-t-il déclaré.

« L’or remplit vraiment son objectif en ce moment en tant que moyen pour les gens de placer de l’argent dans un actif non corrélé alors qu’ils s’inquiètent de ce qui pourrait arriver », a déclaré Rhind. « Certainement, [to] se protéger contre la probabilité que quelque chose tombe du lit avec le plafond de la dette. »

Se jette dans le Actions d’or SPDR ont dépassé 1,14 milliard de dollars le mois dernier, selon FactSet. Le iShares Gold Trust (IAU) et le SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) a vu des entrées nettes de 182 millions de dollars et 222 millions de dollars, respectivement, au cours de la même période.

Mais comme un accord potentiel sur le plafond de la dette pourrait intervenir dès cette semaine, Rosenbluth a suggéré d’élargir l’exposition aux métaux précieux et à l’espace minier.

« L’or pourrait ne pas continuer à être en faveur pour toujours », a déclaré Rosenbluth. « Nous constatons également que les conseillers sont intéressés par une gestion active dans le domaine des matières premières. Le Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) est un autre moyen d’obtenir une exposition diversifiée aux matières premières. »

Clause de non-responsabilité