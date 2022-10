L’histoire est faite en Chine alors que Xi Jinping accomplit son troisième mandat – brisant un précédent de plusieurs décennies | Nouvelles du monde

L’histoire a été écrite en Chine après qu’il a été confirmé que le président Xi Jinping restera au pouvoir – rompant avec un précédent de plusieurs décennies qui limite les mandats des dirigeants chinois.

Ayant gouverné Chine depuis 10 ans déjà, il va maintenant rester pour au moins un autre mandat de cinq ans – et il pourrait, en théorie, devenir un leader à vie.

La rupture avec la tradition fait de lui le dirigeant le plus puissant de Chine depuis le président Mao et sa vision est devenue de plus en plus incontestable.

La confirmation est venue à la fin du 20e Congrès du Parti communiste chinois d’une semaine.

Il s’agit d’un événement tous les cinq ans dont l’objectif principal est de sélectionner les personnes qui occuperont les postes de direction les plus élevés au cours des cinq prochaines années.

Cela inclut les deux groupes considérés comme le sommet du pouvoir politique en Chine – le Politburo de 25 personnes et le Comité permanent du Politburo qui est actuellement composé de sept personnes, dont le président.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:08

Xi Jinping s’apprête à resserrer son emprise sur la Chine



Le nouveau Comité permanent a été révélé comme Président Xi les a conduits sur scène dans l’ordre de classement. Sa direction du cortège a servi de confirmation qu’il restera en tant que secrétaire général du parti. Sa confirmation officielle en tant que président aura lieu en mars.

La limite de deux mandats des présidents chinois a été introduite au début des années 1980 à la suite de la mort du président Mao.

Le règne de près de 30 ans de Mao a apporté un grand chaos, de la violence et de l’instabilité à la Chine – et l’idée était de passer à un modèle de “leadership plus collectif” et de garantir que le pouvoir ne pourrait plus jamais être aussi centralisé entre les mains d’une seule personne.

Mais en 2018, le président Xi a réussi à supprimer la limite de deux mandats de la constitution – ouvrant la voie à la consolidation de son pouvoir que nous avons vue ce week-end.

D’autres amendements constitutionnels ont été apportés cette semaine pour souligner davantage le statut “essentiel” du président Xi au centre du Parti.

Les changements apportés au Comité permanent du Politburo suggèrent également qu’il est devenu de plus en plus incontestable.

Deux personnalités en particulier, Li Keqiang et Wang Yang, se distinguent par leur rétrogradation du comité permanent. Tous deux sont assez jeunes pour servir un autre mandat et seraient plus enclins à la réforme, mais aucun n’est considéré comme un fidèle du président Xi.

Sa position consolidée compte énormément en Chine et dans le monde, car cela signifie que sa vision du pays est là pour rester.

Sous sa direction, la Chine est devenue de plus en plus riche et forte. Sa vision ultra nationaliste l’a rendu plus affirmé sur la scène étrangère et sans vergogne sur son ascendant.

Mais au cours de ses dix années au pouvoir, le président Xi a également centralisé une grande partie du pouvoir au sein de l’État et du parti sous son contrôle. Il a purgé ses rivaux et étouffé la dissidence.

Les gens en Chine sont de plus en plus surveillés et censurés, tandis que les journalistes, les avocats et les groupes de la société civile ont été largement réduits au silence.

Les experts disent qu’il faudrait maintenant un tremblement de terre politique pour le renverser, ce qui semble de plus en plus improbable.