L’histoire d’une robe royale

C’est une robe avec une histoire, et Elizabeth Emanuel veut la raconter.

D’un rose éclatant avec un décolleté plongeant à volants et une forme moulante, la robe a été conçue par Emanuel pour que Lady Diana Spencer la porte lors d’une soirée au palais de Buckingham quelques jours avant son mariage avec le prince Charles en 1981. C’était un coming-out visuel événement pour la future princesse, jusque-là largement connue pour son look conservateur de pull et de perles.

“Ce n’était certainement pas une robe à fleurs”, a déclaré Emanuel, qui a également co-créé la robe de mariée de Diana. “C’était une robe à voir et à célébrer.”

Elle fut aussi vite oubliée. À une époque où les smartphones ne mettaient pas d’appareil photo dans la poche de tout le monde et où les médias sociaux ne rendaient pas publics les événements privés, la robe était principalement vue par les invités de la fête, dont la reine Elizabeth II, la princesse Grace et Nancy Reagan, mais personne d’autre. Emanuel ne sait pas où il se trouve, ni même s’il existe toujours.

Elle l’a donc recréé, à partir de boulons de taffetas satiné brillant coupés et cousus pour correspondre aux croquis dramatiques qu’elle a faits il y a plus de 40 ans.

Agissant sur une idée qui a pris forme pendant les longs blocages de coronavirus en Grande-Bretagne, elle l’a fait pour elle-même, pour ses archives. Mais aussi parce qu’elle voulait montrer une autre facette de Diana, qui, selon Emanuel, a été déformée par “The Crown”, la populaire série Netflix qui a raconté l’histoire de la princesse et de son mariage malheureux à une nouvelle génération.

Fan des trois premières saisons de la série, Emanuel a déclaré qu’elle avait du mal à regarder les deux dernières à cause de la façon dont Diana était représentée.

La création d’une robe sur mesure est un long processus, nécessitant de multiples essayages qui laissent beaucoup de temps à la cliente et à la couturière pour discuter. Et tout au long des heures qu’ils ont passées ensemble, Diana est apparue comme une jeune femme heureuse et dynamique, et non comme la fille rétrécie que “The Crown” décrit comme étant secouée par des événements indépendants de sa volonté, a déclaré Emanuel.

“Elle n’était pas comme ça”, a déclaré Emanuel. “Elle était toujours très optimiste. Et, vous savez, j’aime sentir que nous étions suffisamment proches pour que si elle avait d’énormes problèmes, nous aurions pu en être conscients à l’époque, car ces raccords sont assez intimes.”

L’une des choses que la série fait bien est de retracer le parcours de style de Diana, des cardigans et des nœuds qu’elle portait lorsqu’elle est apparue pour la première fois aux yeux du public, aux robes de bal mousseuses avec des volants et des volants et enfin à elle devenant une icône mondiale de la mode chez Versace, Dior. et Chanel.

Diana a grandi à la campagne, se tournant vers ses sœurs aînées pour des indices de mode. C’était un monde de chasse, de tir et de pêche, où les manteaux Barbour et les bottes Wellington étaient des vêtements de tous les jours. C’était une culture où peu importe à quel point vous vous souciez de votre apparence, vous deviez donner l’impression que vous n’essayiez pas trop fort.

Diana a apporté ce sens du style avec elle lorsqu’elle a déménagé à Londres après avoir quitté l’école et est rapidement devenue l’archétype du Sloane Ranger, le nom médiatique des jeunes riches qui vivaient près de Sloane Square à Londres et cultivaient le look des aristocrates bohèmes.

Elle était, comme l’a dit l’ancien journaliste royal de la BBC Michael Cole, “cette Sloane Ranger avec son genre de cols en croûte de tarte et ses pulls Fair Isle et ses jupes plutôt volumineuses. Elle était un produit de la campagne anglaise.”

Mais après ses fiançailles avec le futur roi Charles III, elle a commencé à grandir dans le glamour d’être une princesse.

“C’était en fait un peu difficile pour elle de s’adapter à ce rôle”, a déclaré Cole. “Elle a apprécié et en est venue à comprendre le pouvoir des vêtements, le pouvoir de l’image. Cela a beaucoup aidé qu’elle ait bon goût, et je pense qu’elle avait de bons conseillers.”

En d’autres termes, elle a évolué et a appris à utiliser les vêtements pour projeter un message.

Et peut-être que le voyage a commencé avec la robe de soirée rose vif.

Après avoir perdu du poids, Diana a demandé à Emanuel, son ancien mari David et leur équipe de créer une robe qui montrerait sa nouvelle silhouette de mannequin et transformerait son image pour les célébrités et les dirigeants mondiaux invités au palais.

“Elle voulait quelque chose de vraiment spectaculaire et accrocheur à porter pour ça parce que le monde entier allait être là à cette fête”, a déclaré Emanuel dans son studio de Londres.

“Je pense qu’il y avait un message envoyé avec cette robe, vraiment. Qu’elle était auparavant connue sous le nom de Shy Di, mais dans cette robe, elle n’était définitivement plus une Shy Di.”

Mais pour Emanuel, le projet ne se limite pas à remettre les pendules à l’heure. Il s’agit d’un ami qui se souvient d’un autre et du coup de main que la princesse a donné à sa carrière.

Il y a quelque chose de touchant dans la façon dont elle regarde cette copie et l’ajuste sur un mannequin à peu près aussi grand que Diana, se souvenant clairement de son célèbre client.

Elle a recréé une robe qui appartenait à la Diana qu’elle connaissait, qui a brisé le moule, qui était courageuse, qui était prête à monter sur scène. Et pendant qu’elle travaillait, Diana était dans sa tête tout le temps.

“En le regardant, j’imagine son visage”, a déclaré Emanuel. “La dernière fois que nous l’avons vue dans cette robe, c’était à cette fête et elle avait l’air si radieuse et fantastique. Et puis toutes ces années plus tard, vous savez, pour la recréer à nouveau, c’est un peu étrange.”

Mais cela ne l’empêchera pas de continuer à explorer ses souvenirs. Elle a embrassé le processus de fabrication de la robe, de tenir un souvenir dans sa main.

Emanuel a maintenant l’intention de recréer la robe de mariée alternative qu’elle a faite pour Diana – une pièce de rechange créée au cas où les tabloïds réussiraient d’une manière ou d’une autre à obtenir une photo de la robe principale avant le grand jour. Mais la robe n’a jamais fui et la pièce de rechange a disparu de la vue du public.

“Je veux voir si je peux le faire correctement et plonger dans tous ces souvenirs”, a-t-elle déclaré. “Je les aurai. Ils seront là. Ils ne seront pas seulement des produits de l’imagination ou flottant numériquement. Ce seront de vraies choses dont je me souviendrai.”