L’histoire d’un utilisateur de Twitter à propos de l’assiette spéciale de feu Amma est une ode à l’amour de sa mère

Un utilisateur de Twitter a partagé une histoire touchante sur sa défunte mère et cela laisse les gens les yeux embués. Partageant une photo de ce qui semble être une assiette, Vikram S Buddhanesan a partagé à quel point cela avait été si spécial pour sa mère et la raison en est belle. Vikram a partagé que sa mère ne lui permettrait qu’à lui et à sa nièce de manger dans cette assiette (ainsi qu’elle-même). La trame de fond ne lui est apparue évidente qu’après sa disparition.

« C’est l’assiette d’Amma. Elle avait l’habitude de manger là-dedans depuis 2 décennies. C’est une petite assiette. Elle n’a autorisé que moi et Chulbuli (Sruthi, ma nièce) à manger dans cet autre qu’elle. Après sa disparition, j’ai appris par ma sœur que cette plaque était un prix que j’avais remporté lors de ma 7e MST. C’était en 1999. Pendant toutes ces 24 années, elle avait mangé de la nourriture de cette assiette que j’avais gagnée.”

Vikram a terminé le tweet pleurant sa mère et exprimant à quel point elle lui manquait.

dans ma 7ème MST.. c’est en 1999. Toutes ces 24 années, elle avait mangé de la nourriture de cette assiette qui a été gagnée par moi… Comme c’est gentil de savoir… Et elle ne m’a même pas dit ça maaaaaa tu me manques maa #Amma— Vikram S Buddhanesan (@vsb_dentist) 19 janvier 2023

L’histoire a laissé beaucoup d’émotions. “L’amour d’une mère, toujours impensable mais incomparable”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Comme c’est précieux, cette dévotion et cet amour entre mère et fils”, a déclaré un autre. “Des millions d’histoires d’amour pur sont encore inconnues. C’est l’une de ces belles histoires”, lit-on dans un tweet.

Cette histoire est certainement un rappel pour nous de chérir nos moments avec nos proches.

