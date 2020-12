Ce matin, la seule histoire qui a pris Internet par une tempête (mondiale) est celle de Magazine Elle. L’histoire est titrée: Le journaliste et le Pharma Bro. L’histoire est celle d’une journaliste new-yorkaise qui est tombée amoureuse du tristement célèbre «Pharma Bro» Martin Shkreli et a bouleversé sa vie «parfaite» pour lui – elle a quitté son emploi et a divorcé de son mari.

Christie Smythe, 38 ans, ancienne Actualités Bloomberg journaliste, a parlé de sa relation avec le fraudeur condamné Martin Shkreli. Des mois après que Shkreli eut acquis sa notoriété pour la première fois lorsque son entreprise a augmenté le prix d’un médicament antiparasitaire de 13,50 $ à 750 $, Smythe a annoncé pour la première fois la nouvelle de l’arrestation de Shkreli pour fraude en décembre 2015. Elle a décrit son implication croissante avec Shkreli au cours des quelques années suivantes. années comme «des décisions progressives, où vous êtes, comme, vous bouillir lentement à mort dans la baignoire.»

Dans l’article, Smythe dit qu’elle a commencé à sortir avec Shkreli après son incarcération en 2018. «Il est difficile de penser à un moment où je me suis senti plus heureux», dit Smythe à propos de leur relation.

Parlant de sa romance qui a changé sa vie avec Shkreli, qui purge une peine de sept ans pour avoir escroqué des investisseurs dans des fonds spéculatifs qu’il exploitait, elle a déclaré: «Je suis tombée dans le terrier du lapin».

Smythe n’a pas vu son copain depuis plus d’un an à cause de COVID-19[feminine protocoles de sécurité dans les prisons. Travaillant maintenant à distance pour une start-up de journalisme depuis son appartement au sous-sol de Harlem, Smythe a promis d’attendre Shkreli. «Je vais essayer», dit-elle. « Je serai là. » «Je suis heureux ici. J’ai l’impression d’avoir un but », a-t-elle jailli.

À l’été 2018, Smythe a démissionné Bloomberg sur sa connexion à Shkreli. Peu de temps après, «j’ai dit à Martin que je l’aimais» dans une salle de visite de prison qui sentait les ailes de poulet, se souvient-elle à Elle. « Il m’a dit qu’il m’aimait aussi, » dit Smythe, et les deux s’embrassèrent.

Smythe a déclaré qu’ils avaient discuté des noms et des prénoms de leurs enfants. Elle a dit qu’elle avait même congelé ses œufs de peur d’être trop vieille pour avoir des enfants au moment où son «partenaire de vie» serait libéré. Mais tout au long de l’interview, Smythe admet également: « Peut-être que j’étais charmé par un maître manipulateur. »

Cependant, ce n’est pas trop surprenant pour beaucoup, il semble que Shkreli n’était pas trop heureux que Smythe ait parlé du lien d’amour avec le magazine Elle. Une déclaration que son ami a faite à Elle disait: «M. Shkreli souhaite à Mme Smythe la meilleure des chances dans ses projets futurs.

En entendant ses paroles, Smythe – qui a vendu les droits du film à une proposition de livre sur Shkreli – a dit tranquillement: «C’est gentil», a rapporté le magazine. «C’est lui qui dit, tu vas vivre ta vie et nous ne serons tout simplement pas ensemble. Que je vais peut-être récupérer mon livre et que nos chemins… bifurqueront, »continua Smythe, déchirant.

Il y a eu de fortes réactions à la pièce:

De vieux tweets de Smythe ont également été déterrés.

Smythe s’est rendue sur Twitter dimanche soir après la publication de l’article d’Elle et a offert une sorte de réfutation à ceux qui critiquaient son choix d’amour et sa décision de quitter son ancienne vie: «Je réalise que c’est difficile pour beaucoup de gens d’accepter que 1. Martin est pas un psychopathe, et 2. une femme peut choisir de faire quelque chose de sa vie (qui ne vous affecte pas) que vous n’approuvez en aucun cas. Mais c’est OK. «

À ceux qui sympathisaient avec elle, elle a dit que c’était un «soulagement» de pouvoir partager son histoire.

« Rendre public est un tel soulagement, peu importe ce que les gens pensent. Vous n’avez aucune idée à quel point il est difficile de garder ce genre d’histoire en bouteille. Tellement désordonné et compliqué. Je suis content que ça ait été bien raconté. »

le Magazine Elle la pièce peut être lue ici.