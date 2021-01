GT Seafoods fournit du poisson au Royaume-Uni et en France, exportant des espèces telles que le chou, la lingue, la lotte et le merlu. Le marché français est « très précieux pour nous », déclare Graeme Tallis, qui a créé la société basée près de Peterhead sur la côte est de l ‘Ecosse en 2003.

Le plus grand port de pêche du Royaume-Uni a subi le plus gros des problèmes de bureaucratie post-Brexit, avec des rapports faisant état d’exportations bloquées et de prix effondrés. depuis que la Grande-Bretagne a quitté les structures commerciales de l’UE lorsque la période de transition s’est terminée le 1er janvier.

Dans l’ensemble, les exportateurs étaient prêts à 70 à 80% environ pour les nouvelles règles, estime Tallis, reconnaissant toutefois qu’un travail supplémentaire était nécessaire et que cela en a surpris certains. Il a entendu des «histoires horribles» au cours de la première semaine de janvier, certains exportateurs étant confrontés à de longs retards et du poisson gâté.

« Si un camion a des produits pour plusieurs clients et qu’un fournisseur se trompe dans la paperasse, tout reste bloqué pendant des siècles jusqu’à ce que le problème soit résolu, dit-il. » Les clients français ont besoin de confiance, et c’est faible pour le moment. «

«Nous avons pensé hors des sentiers battus dès le début», ajoute-t-il, expliquant que GT Seafoods a créé sa propre société à Boulogne pour pouvoir «exporter vers nous-mêmes» et éviter le risque d’immobilisation des camions pendant 2-3 jours.

« Pour être juste envers les Français, ils comprennent la situation et essaient d’aider », dit-il, ajoutant qu’il pense que les problèmes peuvent être surmontés.

Graeme Tallis admet que la bureaucratie impliquée dans les exportations entraînera certainement des coûts supplémentaires – et du travail.

« Il y a des codes de lots, des codes de marchandises, de nouveaux systèmes informatiques, beaucoup de travail supplémentaire. Vous êtes debout à 4 heures du matin et votre journée est prolongée de quelques heures supplémentaires pour y faire face. »

Quant aux problèmes au port d’attache de Peterhead, Tallis affirme que les prix ont baissé pour certaines espèces, mais pas pour toutes. «La morue, par exemple, a toujours un bon prix», dit-il.

La pandémie et d’autres facteurs non liés au Brexit affectent également le marché, explique-t-il, ajoutant que les bateaux débarquent souvent au Danemark à cette période de l’année.

« Le temps de pêche a été bon en janvier de cette année, donc les bateaux ont attrapé beaucoup de poissons alors que les années précédentes, certains n’arrivent même pas à sortir du port! »

Il ne blâme personne pour la situation actuelle, disant « nous sommes là où nous sommes ». « Je suis sûr que nous allons surmonter ça, mais ça va frapper les gens dans la poche », conclut-il.