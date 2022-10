L’histoire d’un enfant de 3 ans décédé dans le stade indonésien de Kanjuruhan

Muhammad Virdy Prayoga, 3 ans, commençait tout juste à connaître le jeu. Il avait regardé son premier match il y a quelques mois à peine avec ses parents, et samedi, il est entré dans le stade de Kanjuruhan avec plus de 40 000 autres spectateurs pour regarder le deuxième plus grand derby d’Indonésie. L’Arema FC, l’équipe locale de la régence malang de l’est de l’Indonésie, affrontait Persebaya Surabaya, son équipe rivale de l’est de Java.

Virdy se tenait sur son siège avant le coup d’envoi, portant une écharpe Arema autour du cou qui s’étendait jusqu’aux chevilles. Sa mère, Elmiati, 33 ans, a allumé son téléphone pour filmer une vidéo et Virdy a souri largement à la caméra, ses yeux brillant d’excitation. Il aimait l’Arema FC ; il aimait regarder les joueurs loin sur le terrain, taper dans le ballon – et il aimait faire partie de la foule.

Alors que les retombées de l’incident se poursuivent, l’un des chiffres les plus déchirants est sans doute le nombre d’enfants déclarés morts. Initialement, les responsables ont déclaré qu’il n’y en avait que 17, mais mercredi, Wiyanto Wijoyo, chef de la Malang Health Authority, a déclaré au Washington Post que le nombre avait plus que doublé pour atteindre 40. Selon les certificats de décès des hôpitaux locaux, a-t-il ajouté, il y a ont été un total de 131 décès.

Samedi, après le match perdu par l’Arema, un groupe de supporters de l’Arema a envahi le terrain et tenté d’approcher les joueurs. La police et le personnel militaire ont répondu par une démonstration de force agressive, utilisant des matraques et des boucliers anti-émeute pour repousser les supporters avant de tirer des dizaines de munitions non létales comme des gaz lacrymogènes sur le terrain et directement dans les gradins. Dans la bousculade pour s’échapper par les portes étroites du stade, dont certaines étaient verrouillées, des dizaines de personnes ont étouffé ou ont été piétinées à mort.