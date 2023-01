L’histoire d’un chien qui a survécu à un accident gagne Internet

Les animaux errants sont souvent négligés et parfois, les gens ne les surveillent même pas après un accident. Les gens qui passent devant un animal errant blessé au milieu d’une route très fréquentée ne sont pas un spectacle inhabituel. C’est précisément ce qui est arrivé à un adorable compagnon à fourrure qui a eu la malchance d’avoir un accident de la route. Une page Instagram dédiée à l’aide aux chiens errants, Kartavya Society, a partagé l’histoire réconfortante de rétablissement d’un chien nommé Miracle. Le clip a documenté tout le voyage, en commençant par lui allongé au milieu de la route. Cela a continué à montrer à quel point Miracle se porte bien maintenant. La légende expliquait: “Ce n’était rien de moins qu’un miracle de trouver un miracle vivant sur l’autoroute alors que des véhicules l’écrasaient littéralement alors qu’il gisait inconscient après avoir eu un accident”.

Les membres de la société Kartavya ont trouvé Miracle au bord de la route, blessé mais vivant. Ils l’ont emmené d’urgence à la clinique où le vétérinaire après un examen approprié a commencé son traitement. C’était un miracle que le chien n’ait pas été paralysé. Cependant, il était en état de choc profond et souffrait de blessures à la tête. Après un traitement approprié et beaucoup d’amour et de soins, le compagnon à fourrure s’est complètement rétabli. Découvrez toute l’histoire ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient en larmes face à ce geste réconfortant. Beaucoup ont affirmé que c’était l’une des plus belles vidéos qu’ils aient vues depuis un moment. D’autres ont loué les sauveurs de Miracle et ont fait remarquer que si seulement tous les humains étaient de ce genre, le monde serait un meilleur endroit. Un utilisateur a écrit : “Chapeau à ces gens formidables. Pas même une personne sur mille n’aurait fait ce que ces gens gentils et attentionnés ont fait. Tellement heureux pour Miracle.

Un autre commentaire disait : « J’ai appris l’existence de Kartavya par le biais du message de Miracle uniquement. Mais je suis content d’avoir connu ce compte. J’adore ce travail que vous faites.

“C’est la plus belle vidéo que j’ai vue depuis un moment. Ça m’a littéralement fait pleurer. Merci, les gars, pour ce que vous avez fait et faites », a commenté un autre utilisateur.

Depuis qu’il a été partagé sur Instagram, le clip a amassé plus de 13 lakh likes.

