L’histoire du Wrexham AFC : la nouvelle fascination de l’Amérique

Le Wrexham AFC, un club gallois du cinquième niveau du système de la ligue anglaise, est entré dans la conscience du monde du football au cours des deux dernières années. Pour aider à raconter leur histoire, nous avons parlé avec un commentateur de football (et supporter de longue date de Wrexham) pour en savoir plus sur l’histoire de Wrexham AFC.

Après avoir été acheté par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney fin 2020, des fans curieux du monde entier ont gardé un œil attentif sur l’équipe de la Ligue nationale.

En 2022, la série documentaire Bienvenue à Wrexham créé sur FX acclamé par la critique et a gagné le club encore plus de fans. Maintenant, ils ont encore renforcé ce profil avec une course profonde dans la FA Cup.

Mais l’histoire de Wrexham AFC va au-delà des projecteurs récents. C’est un club riche de tradition. Une histoire pleine de triomphes, de chagrins et de luttes. C’est en grande partie la raison pour laquelle le club s’est fait aimer de tant de gens.

Les débuts de l’histoire du Wrexham AFC

Wrexham AFC a donné des coups de pied bien avant de devenir un nom familier. Le club a été fondé en 1864 au Turf Hotel, le pub qui se trouve toujours juste à côté du stade. Cela en fait la troisième équipe de football professionnelle la plus ancienne au monde. Leur stade, le Racecourse Ground, est le plus ancien stade de football international de la planète encore utilisé pour les matchs internationaux.

Le club a remporté la première Coupe du Pays de Galles en 1878 (il la remportera à nouveau en 1883). L’année 1883 était également la première fois qu’ils participaient à la FA Cup.

La vie dans la ligue de football

Après avoir passé leurs cinq premières décennies dans des compétitions telles que la Combination League, la Welsh League et la Birmingham and District League, Wrexham a été élu dans la troisième division nord de la Ligue de football en 1921. Ils resteraient à ce niveau pendant la majeure partie de la prochaine demi-siècle, avant de passer la majeure partie des années 1960 au quatrième rang.

Un moment mémorable de cette séquence a été leur match de la FA Cup de 1957 contre les “Busby Babes” de Manchester United. United a battu Wrexham 5-0, mais c’était une foule de près de 35 000 personnes à l’hippodrome, ce qui est toujours un record du club.

Un retour à la forme normale dans les années 1970 a été couronné par leur toute première promotion en deuxième division en 1978. Ils passeraient quatre saisons en division deux (leur positionnement le plus élevé) avant de retomber au quatrième niveau pendant une grande partie des années 1980.

Wrexham finirait en bas de la Ligue de football en 1991, mais grâce à la réorganisation des ligues cette année-là, ils ont été sauvés de la relégation.

La saison suivante a apporté l’un des moments les plus remarquables de l’histoire du club. Le 4 janvier 1992, Wrexham a affronté Arsenal, champion en titre de la première division, et leur a infligé une défaite choc 2-0 au 3e tour de la FA Cup.

Bryn Law, commentateur pour Leeds United TV, est un fan de longue date de Wrexham. Il était là quand Wrexham a battu Arsenal.

“J’étais dans le Kop derrière le but de ce match”, se souvient Law. “C’était génial parce qu’à l’époque on était en Football League, on était au plus haut niveau. Nous n’étions pas très bons, mais nous étions dedans. Ce fut une journée brillante.

Le 21e siècle n’a pas été tendre jusqu’à maintenant

Au tournant du millénaire, les supporters de Wrexham se sont retrouvés en désaccord avec le président du club. Alex Hamilton a acquis l’équipe, mais aussi l’hippodrome par le biais d’une société distincte, et tentait de faire expulser le club afin de pouvoir réaménager le terrain. Alors que les affaires louches de Hamilton ont été fermées au tribunal et qu’il a finalement été évincé de son poste de président, les difficultés ne se sont pas arrêtées là.

La saison 2008-09 a vu les Red Dragons relégués à la Conférence (maintenant la Ligue nationale), le cinquième niveau, où Wrexham reste aujourd’hui. Et encore une fois, le club a été vendu en 2011, mais cette fois au Wrexham Supporters’ Trust. Un groupe de membres de la communauté engagés envers le club, le Trust a maintenu les choses en vie au cours de la dernière décennie, jusqu’en 2020, date à laquelle, eh bien, vous connaissez probablement l’histoire à partir de là.

Reynolds et McElhenney ont acheté le club à l’automne 2020 et se sont depuis lancés dans des améliorations de l’hippodrome (notamment en le remettant sous le contrôle du club). De plus, ils ont recruté le nouveau manager Phil Parkinson et de nouveaux joueurs dans le but de revenir dans la Ligue de football et, peut-être un jour, jusqu’en Premier League.

Cela, selon Law, est primordial pour le club. La course de la FA Cup n’est qu’un bonus.

“Les matchs de la FA Cup sont formidables”, a déclaré Law. “Maintenant, cependant, il n’y a qu’une seule priorité pour Wrexham.

“Les trucs de la FA Cup sont une glorieuse distraction, mais ce n’est rien de plus que ça. Le seul objectif cette année est que le club de football soit promu.

En fait, Law dit que c’est de là que vient toute la pression pour le club. Les accords de droits de télévision et les parrainages avec la Ligue de football sont immenses. En tant que supporter de longue date, il ne se stresse pas en regardant les matchs de la FA Cup, mais les matchs de championnat ont cet effet.

Les Américains font des pèlerinages dans le nord du Pays de Galles

Avec ce qui semble être une propriété engagée, financièrement stable et une nouvelle base de fans mondiale alimentée par une série télévisée populaire, les choses s’améliorent dans le nord du Pays de Galles.

Law a ajouté que chaque fois qu’il assiste à un match de Wrexham, il rencontre de nouveaux fans. Par exemple, il a rencontré tout un groupe de fans canadiens qui sont venus pour un match, et ils ont l’intention de recommencer. Il était une fois dans la boutique du Wrexham Club et a vu des gens avec des valises. Ils étaient au Royaume-Uni pour assister au Derby de Manchester, mais devaient rendre hommage au Racecourse Ground.

“Il y a une sorte d’élément de pèlerinage en ce moment”, a déclaré Law. « Les gens mettent [Wrexham] dans leurs itinéraires, même s’ils ne peuvent pas obtenir de billets. Wrexham va devoir commencer à réfléchir à la manière d’accueillir tous ces visiteurs.

Les quasi-accidents lors des récentes campagnes de promotion et la forme solide jusqu’à présent en 2022-23 ont un retour dans la Ligue de football qui semble inévitable.

Mais que le Wrexham AFC soit promu ou non, le club marquera sûrement plus l’histoire pendant de nombreuses années à venir.