« L’histoire du vélo est mondiale »: un film de la Colombie-Britannique documente l’importance croissante du cyclisme

Alors que Mitchell Scott parle sur une terrasse du centre-ville de Nelson, la bande sonore du matin est celle des voitures qui passent. Scott fait un geste vers la rue avec incrédulité.

« Imaginez que ce ne sont que des vélos », dit-il en désignant la circulation.

Un nouveau documentaire produit en Colombie-Britannique, conçu et écrit par Scott, démontre de manière convaincante que le monde devrait rouler sur deux roues au lieu de quatre.

The Engine Inside d’Anthill Films de Squamish, dont la première a eu lieu le mois dernier à Vancouver et à Nelson, dresse le portrait de six cyclistes qui changent chacun le monde à leur manière avec des vélos. Le film visite des lieux tels que l’Égypte, le Ghana, les Pays-Bas et les États-Unis pour montrer ce qui peut être accompli lorsque les vélos sont considérés comme des solutions aux problèmes de société.

Kwabena Danso, par exemple, fabrique des vélos en bambou pour fournir des emplois et des transports abordables à son petit village du Ghana. Darnell Williams, connu sous le nom de RRDBlocks, a utilisé ses abonnés en ligne pour organiser des promenades communautaires à New York et offrir des vélos gratuits aux enfants.

Jay Bearhead est un résident de Kamloops qui a grandi en famille d’accueil puis dans un pensionnat américain. The Engine Inside montre comment Bearhead a utilisé le vélo de montagne pour guérir d’un traumatisme infantile et d’un trouble lié à la consommation de substances tout en renouant avec sa culture autochtone.

Il y a deux milliards de vélos dans le monde, dit Scott, et ils peuvent être utilisés pour résoudre les embouteillages dans les grandes villes, sortir les gens de la pauvreté et fournir un débouché sain aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« On l’a souvent qualifiée d’invention la plus noble. C’est super simple, et c’est dans cette simplicité que réside sa beauté. Je pense que nous rendons le monde de plus en plus complexe, mais voici cette chose qui doit être la plus belle connexion entre notre corps physique et notre ingéniosité mentale. C’est brilliant. »

Les vélos sont aussi souvent politiques.

The Engine Inside dresse le portrait de l’avocate du Colorado Megan Hottman, qui a fait carrière dans la représentation de cyclistes et a elle-même été blessée dans un accident avec une voiture pendant le tournage du documentaire.

Les droits des femmes sont également pris en compte. L’adoption du vélo de sécurité à la fin du 19e siècle a fourni aux femmes un moyen bon marché de quitter leur domicile, d’améliorer leur condition physique et de s’exposer à de nouvelles idées qui ont conduit à des manifestations pour le droit de vote.

The Engine Inside montre que les vélos restent un outil important dans la lutte pour l’égalité des sexes. Nouran Salah vit au Caire où elle est l’une des rares femmes à faire du vélo. L’acte est un tabou social en Égypte, mais le groupe de Salah, Cycling Geckos, s’efforce de donner aux femmes les moyens de faire du vélo.

« Le mouvement pour le droit de vote des femmes en Europe et en Amérique du Nord est directement lié aux femmes qui font du vélo », dit Scott.

Scott roule et écrit sur les vélos depuis qu’il a reçu pour la première fois un petit vélo à siège banane bleu lorsqu’il était enfant. Il a grandi sur deux roues, suivant les tendances du BMX à la montagne en passant par, plus récemment, les vélos électriques.

Sa première histoire publiée concernait une scène de vélo de montagne underground près de Nelson en 1998. Depuis lors, il a travaillé pour un magazine de vélo, en tant que directeur marketing pour Kona Bicycles, et en 2010 a écrit le documentaire sur le vélo de montagne Life Cycles.

Il a également remarqué qu’il n’y avait pas encore eu de film sur la façon dont les vélos étaient utilisés dans le monde. En 2012, Scott a écrit un pitch pour un film qu’il a intitulé The Engine Inside, dont il a discuté il y a environ six ans avec Anthill Films. Ils ont commencé à collecter des fonds, mais n’ont pas pu obtenir l’argent dont ils avaient besoin pour raconter une histoire nécessitant de voyager sur plusieurs continents.

Puis, au printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a commencé. Avec leurs plans de voyage annulés, les transports en commun fermés et les encouragements du gouvernement à sortir, les consommateurs se sont souvenus du vélo.

« Le plus grand boom du vélo dans l’histoire du cyclisme depuis son invention s’est produit, et toutes ces entreprises de vélo étaient inondées d’argent », a déclaré Scott. « Nous avons tenté une autre chance et avons pu réunir l’argent pour le faire. »

Ce boom a depuis fait faillite, mais la fenêtre a duré juste assez longtemps pour que Scott réalise le film dont il rêvait. Il espère que les téléspectateurs reconsidéreront leur relation avec les vélos après avoir vu The Engine Inside.

« Nous voulions raconter l’histoire du vélo », dit-il, « et l’histoire du vélo est mondiale. »

