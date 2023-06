L’histoire du submersible Titan soulève des questions sur les Libyens noyés

Hier, la nouvelle a éclaté que les cinq passagers à bord du Titan submersible était mort dans une «implosion catastrophique» après une chute mortelle de la pression dans la cabine alors que le navire descendait à 13 000 pieds sous le niveau de la mer. Hamish Harding, Shahzada Dawood, son fils Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet et le PDG d’OceanGate Stockton Rush ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique et de l’intérêt du public au cours de la semaine dernière alors que les efforts de sauvetage internationaux étaient galvanisés dans l’espoir de les retrouver vivants. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur que ressentent leurs proches en ce moment et nous ressentons sincèrement pour toutes les parties impliquées. Cependant…

L’incident a soulevé un certain nombre de questions légitimes sur la façon dont cette histoire a été couverte, les efforts massifs déployés pour fournir de l’aide et le manque flagrant d’efforts exercés dans d’autres cas. Par exemple, selon NBCNouvelles, un bateau rempli de centaines de migrants quittant la Libye et se dirigeant vers l’Italie a coulé la semaine dernière et il y a de fortes chances que ce soit la toute première fois que vous entendiez cela. Un groupe de personnes était riche, privilégié et prenait des risques pour le sport, l’autre groupe était composé de demandeurs d’asile mélaniques qui cherchaient une vie meilleure. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre l’optique et peut-être l’intention derrière le traitement disparate de ces tragédies.

En Libye, il y a eu des protestations, des arrestations et des questions publiques en colère sur l’apathie des forces de l’ordre à retrouver les personnes qui ont subi une mort aqueuse. Josie Naughton, PDG de l’organisation britannique de soutien aux réfugiés Choose Love, a parlé directement de cette réaction polarisée.

«Bien que nous espérons tellement que les personnes à bord seront mises en sécurité, cela vous fait en quelque sorte vous demander quelle est la différence en termes de couverture médiatique, mais aussi en termes de comment, vous savez, les gouvernements et l’infrastructure gouvernementale réagit », a ajouté Naughton. « Pourquoi est-ce si différent ? »

De toute évidence, la recherche du submersible Titan était une course contre les prétendues 96 heures d’oxygène que les passagers avaient avant de respirer n’était plus une option. Nous sommes sûrs que certains diraient qu’il s’agit d’une comparaison entre des pommes et des oranges, mais nous savons pertinemment que la tragédie noire ne reçoit pas toujours l’attention qu’elle mérite à juste titre.