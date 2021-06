L’histoire du Samsung Innovation Campus – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics gère divers programmes d’éducation basés sur la technologie pour former de jeunes talents capables de diriger la société de l’avenir. L’un de ces programmes est Samsung Innovation Campus (SIC), qui aide les jeunes du monde entier à se familiariser avec les technologies clés, notamment l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT), ainsi qu’à les préparer et à leur offrir des opportunités. dans leur carrière.

SIC dispense 240 heures de formation sur les technologies clés de l’information et de la communication (TIC) aux jeunes de 18 à 25 ans ainsi qu’aux jeunes actuellement demandeurs d’emploi. Le programme offre des compétences pratiques qui peuvent aider les jeunes à améliorer leurs capacités et par la suite à trouver un emploi adapté à ces capacités.

SIC opère actuellement dans 23 pays à travers le monde, et environ 160 000 étudiants ont suivi un programme SIC en 2020. Samsung Global Newsroom a rencontré des diplômés du programme SIC de Russie, de Turquie et d’Espagne afin d’en savoir plus sur l’expérience SIC et réalisations que cela peut entraîner.

Développement d’un distributeur de pilules intelligent avec la technologie IoT : Vladimir de SIC en Russie

Depuis 2014, Samsung Electronics propose la Samsung IT School pour les lycéens et la Samsung IT Academy pour les étudiants en Russie. S’appuyant sur le savoir-faire pédagogique et le bon fonctionnement de ces programmes, SIC a été créé en 2019.

Vladimir, diplômé du SIC, a développé un pilulier appelé Autopill sur la base des connaissances qu’il a acquises lors de ses études au SIC. Il s’agit d’un appareil intelligent qui distribue automatiquement la bonne dose de médicament selon un calendrier défini.

« J’ai longtemps pensé à quel point il serait bénéfique d’avoir un appareil qui distribue automatiquement des pilules pour un usage quotidien, et j’étais également très intéressé par les solutions IoT », a expliqué Vladimir. « Après avoir suivi des cours IoT au SIC, j’ai développé Autopill en appliquant une solution IoT à un prototype imprimé en 3D. »

SIC a fourni à Vladimir les bonnes opportunités pour pouvoir développer cet appareil intelligent conçu pour résoudre un problème rencontré souvent dans la vie quotidienne. Après avoir jeté les bases du cours de formation IoT à SIC, mené des études de consommation et suivi un processus d’essais et d’erreurs, sa solution Autopill est née. Vladimir a ensuite remporté le Grand Prix Samsung Innovation Campus en 2020 pour sa solution intelligente.

« J’ai pu développer une technologie que les utilisateurs quotidiens souhaitent réellement grâce à SIC, et j’ai appris à observer et à comprendre la technologie sous différents angles », a noté Vladimir. Même s’il a maintenant terminé son programme d’éducation, il aide occasionnellement les étudiants de SIC en tant que mentor et continue également à développer Autopill. « Mon prochain objectif est de mettre à niveau le distributeur de pilules intelligent Autopill afin qu’il puisse faire partie de la solution SmartThings Home », a-t-il déclaré.

Résoudre le problème de la pénurie d’eau avec la technologie IoT : le projet 3W des étudiants SIC en Turquie

Afin de résoudre le problème de pénurie d’eau en Turquie, quatre étudiants universitaires se sont réunis pour aider à résoudre le problème : Asli et Oğuzhan de l’Université de Boğaziçi, Bilge de l’Université de Marmara et Mert de l’Université de Doğuş.

Ces quatre étudiants universitaires ont appris que la consommation d’eau des ménages turcs représente 11% de la consommation d’eau de l’ensemble du pays, ce qui les a amenés à développer le projet Watch Water & World (3W). Le Projet 3W est un système qui permet aux utilisateurs de participer au processus d’économie d’eau en le transformant en jeu. Le projet 3W est également livré avec une fonction de compteur d’eau intelligent qui utilise la technologie IoT, permettant aux utilisateurs de suivre leur consommation d’eau et d’accéder facilement à leur facture d’eau et à l’historique de leurs paiements afin de les motiver à conserver leur consommation d’eau.

Concernant la mise en place du projet 3W, SIC a joué un grand rôle dans son démarrage. « J’ai pu obtenir des informations sur la technologie IoT en peu de temps grâce aux cours que j’ai suivis au SIC », a déclaré Asli. « Bien que je me sois spécialisée en informatique, la raison pour laquelle nous avons pu développer le prototype IoT en si peu de temps était la croissance de nos capacités accordées par SIC », a-t-elle ajouté. « C’était très gratifiant parce que nous tous dans l’équipe avons pu réfléchir profondément aux problèmes de notre communauté tout en travaillant sur ce projet. »

Commencer une nouvelle vie en créant une startup informatique : Araya de SIC en Espagne

Certains des cours SIC proposés en Espagne se concentrent sur la promotion des talents informatiques féminins. En conséquence, un total de 2 300 femmes diplômées de SIC sont devenues des experts en informatique à partir de 2020.

Araya est l’une des entrepreneurs qui ont établi sa carrière dans le domaine des TIC après avoir suivi le programme SIC. Ayant précédemment travaillé dans un cabinet de conseil en tant que directeur financier, Araya est arrivée chez SIC simplement avec le désir d’en savoir plus sur l’industrie de l’informatique et des communications. Bien qu’elle ait commencé son cours sans aucune connaissance de base des logiciels, elle a réussi à terminer avec succès un programme stimulant de 9 mois grâce à des efforts dévoués et à de la persévérance. Elle a ensuite pris la décision de changer de carrière et de créer une startup d’IA.

« Le SIC était une opportunité de se lancer dans le domaine des TIC et un raccourci pour développer des compétences pratiques », a déclaré Araya. Elle est actuellement impliquée dans le soutien actif d’autres femmes aspirantes expertes en informatique en tant que coordinatrice chez SIC. « L’avantage unique de SIC est qu’il vous fournit tellement de connaissances qui peuvent être appliquées dans divers domaines, notamment la conception, le marketing et la finance, même si vous n’êtes pas un développeur », a-t-elle ajouté. « Tant que vous ne vous limitez pas à ce que vous pouvez accomplir, alors SIC est le programme où vous pouvez réaliser ce que vous voulez. »

Samsung continue de développer SIC afin que davantage de jeunes d’encore plus de pays à travers le monde puissent développer leurs capacités TIC. Cette année, SIC s’apprête à dispenser une éducation à plus de 30 000 étudiants dans 28 pays. SIC travaille également actuellement à l’élaboration d’un programme de Big Data, qui devrait être disponible pour les étudiants à partir de 2022.

Dans le cadre de la vision RSE globale de l’entreprise « Ensemble pour demain ! Enabling People », Samsung continuera à aider sa future génération à libérer tout son potentiel et à être le pionnier de changements positifs pour tous grâce à l’éducation, au soutien et plus encore.