Le dernier film The Kerala Story est très critiqué et a été contesté par une partie de la société. Cependant, le film a réussi à faire des affaires impressionnantes au box-office. Le film a été interdit au Bengale occidental, mais il a maintenant été levé par la Cour suprême. Des habitants d’autres régions du pays demandent également une interdiction et veulent retirer le film des salles. Le film met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani, Sonia Balani et Vijay Krishna dans les rôles principaux. Le film sorti le 5 mai 2023 est réalisé par Sudipto Sen et produit par Vipul Shah. Suite au succès de The Kerala Story, nous avons eu une interview exclusive avec Yogita Bihani, qui joue Nimah dans le film. Elle a parlé de divers sujets entourant le film et a également critiqué ceux qui demandent l’interdiction du film.

Le film approche les Rs 200 crores au box-office. Pensez-vous que la polémique a profité au film ?

Elle était d’accord avec le point et a dit que c’est ce qui se passe dans l’industrie cinématographique. Elle a dit qu’avec la controverse, plus de gens apprennent à ce sujet et il y a une curiosité à propos de ce sujet et cela se produit avec tout dans nos vies. Je pense donc que la même chose s’est produite avec ce film. Plus les gens en parlaient, positifs ou négatifs, plus ils touchaient de monde et la curiosité attirait le public vers les théâtres.

Que voulez-vous dire à ceux qui demandent une interdiction ?

Elle a demandé aux gens de donner une chance à ce film et ensuite de décider de leur opinion. Elle a ajouté, unPersonne qui veut voir, il y a beaucoup de choses que vous et moi n’avons pas regardées et nous n’avons pas l’impression que cela corresponde à notre intérêt. Elle pense qu’aucun film ne devrait être interdit « parce qu’il y a tellement de gens qui veulent voir le film et qu’on ne devrait pas prendre de décisions à leur place ».

Yogita a poursuivi en ajoutant, si vous n’êtes pas d’accord avec l’idée ou le film, vous ne résonnez pas avec lui, je vous respecte, mais ne l’interdisez pas car les gens qui veulent le regarder ne pourront pas regardez-le et vous prenez le droit de quelqu’un.

On prétend que l’histoire est fictive et que les chiffres indiqués sont faux et que le public ne devrait pas croire en ce qui est montré. Alors, quelle est votre opinion là-dessus?

Il n’a jamais été question de chiffres. C’était toujours l’histoire de ces trois filles, ce qui est vraiment important car, à travers ces trois filles, nous montrons la vie de tant d’autres filles qui sont passées par là. Même si le nombre est 5, 10 ou 3, il doit y avoir une prise de conscience de ce qui se passe autour de nous.

Elle a affirmé que l’histoire est importante car c’est une leçon pour tout le monde. « La douleur et les choses qui se passent sont arrivées à ces trois filles et cela doit être une leçon pour toutes les filles du monde. Honnêtement, pas seulement en Inde, pas seulement au Kerala, cela se produit dans le monde entier. Je voudrait que tout le monde connaisse la réalité. »