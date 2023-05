L’histoire du Kerala a atteint tous les foyers, que vous l’ayez regardée ou non, mais vous savez de quoi parle l’histoire. Le film présente Adah Sharma dans le rôle principal, qui joue l’une des victimes du Kerala qui a été forcée de se convertir et de rejoindre ISIS. The Kerala Story a affirmé dans la description de son film qu’environ 32 000 filles se sont converties à l’islam et ont rejoint ISIS. Et plus tard, après avoir été critiqués sur les chiffres, les réalisateurs ont changé la description de 32000 à 3, et le cinéaste Sudipto Sen a déclaré qu’une fois que tout le monde regarderait le film, ils sortiraient et parleraient des chiffres revendiqués.

Et après que The Kerela Story soit devenu un énorme succès, le producteur Vipul Shah a organisé une conférence de presse où il a abordé la controverse sur les figures des filles qui ont été mentionnées dans la description du film mais qui ont été modifiées plus tard. Lors de la conférence de presse, il y avait quelques vraies victimes qui étaient présentes, soulignant que leur Vipul a clarifié la controverse sur le chiffre de 32000 et a déclaré: « 26 ladkiyan yaha hain, aur aur abhi inhone khud kaha, numéro 7000 ek sanstha ka hain. Toh mujhe lagta hain ab ye 32 000 ya 3, hum sab sai crore ladkiyon se khud mil chukey hain. Toh 3 ke numéro ki toh koi baat hi nahi thi. Hamare film 3 ladkiyon ki kahaani leke batati hain, isiliye wo 3 ka numéro hain. 3 ke numéro ka réel jo ho raha hain utiliser Kerala ka koi vaasta nahi hain. Ye kahaani 3 ladkiyon ke kahaani ke à hazaaron ladkiyon ki kahaani aap tak leke aayi hain ».

Vipul Shah a en outre ajouté: « 7000 ka nombre inhone kaha par aise bahut se aakhron ko leke hum bohot jald hi aenge aur saara khulasa karenge, 32 000 ka bhi. Uske baad main dekhna chahta hoon ki jin logo ne hamein critiquer kiya, kya wo apna rukh badalte gaub? Lekin wo hamare bare mein kya sochte hain isse hamein koi farq nahi padta. Aap inn ladkiyon ki ladai ko faible mat kariye, inke sath anyaye mat kariye. C’est notre demande et c’est ce que nous voulons voir. »

Les victimes qui étaient présentes à la conférence de presse ont mentionné qu’elles connaissaient au moins 7 000 filles qui se sont converties et ont rejoint ISIS, l’organisation terroriste. L’histoire de Kerela est la même histoire, et ils ne ciblent aucune religion en particulier ni ne blessent aucun sentiment religieux. Le film a gagné plus de 150 crores dans les 12 jours suivant sa sortie, et il est imparable au box-office.