L’histoire du Kerala : Tovino Thomas claque les créateurs pour un public trompeur avec de faux chiffres ; « Arrêtez de croire aveuglément »

L’histoire du Kerala est le sujet de conversation de la ville. Le film a rencontré plusieurs obstacles et est sorti au milieu de controverses, mais la vedette d’Adha Sharma a réussi à bien performer au box-office. Le film est basé sur un groupe de femmes du Kerala qui ont converti leur religion à l’islam et ont rejoint l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS). L’acteur malayalam Tovino Thomas, originaire d’une petite ville du Kerala, s’est ouvert sur le dernier film s’il tente de peindre l’État. L’acteur a critiqué les créateurs pour des informations trompeuses et exhorte le public à ne pas croire aveuglément.

Tovino Thomas, qui fait la promotion de son dernier film 2018, basé sur les inondations du Kerala en 2018, déclare que cela ne peut pas être The Kerala Story si les réalisateurs parlent de trois femmes qui se sont converties à l’islam. Il a critiqué les fabricants pour de fausses informations car ils ont eux-mêmes changé le chiffre de 32 000 à 3. Il est surpris et déclare que cela ne peut pas être généralisé avec seulement trois incidents alors qu’il y a environ 35 millions de personnes au Kerala. Eh bien, il n’a pas nié le fait que cela ne se serait pas produit au Kerala, c’est juste qu’il ne le sait pas personnellement. Il déclare que tout ce que nous voyons aujourd’hui n’est que des opinions, cinq chaînes montrent cinq versions différentes d’une histoire.

Dans une interview avec Indian Express, « Je ne nierai pas le fait que cela s’est produit. Mais trois sur 35 millions ne peuvent pas être généralisés et donner de la désinformation est très mauvais. » Parlant du chiffre que les fabricants ont mentionné plus tôt 32000 mais l’ont changé plus tard en 3, Thomas a demandé aux fabricants pourquoi ils avaient utilisé le chiffre énorme en premier lieu. Selon lui, 32000 est un faux chiffre et il ne veut rien dire mais pense que les gens comprendront. Il veut que les gens cessent de croire quoi que ce soit aveuglément et commencent à penser, à rationaliser. Suggérez au public de ne laisser personne leur fournir des informations erronées.

Il a en outre ajouté que le cinéma peut être une fiction mais ne pas nommer l’histoire The Kerala Story. Thomas, qui est né et a grandi au Kerala, refuse d’admettre que c’est l’histoire du Kerala. Il a souligné les inondations de 2018 où les gens n’étaient séparés par aucun parti ou groupe religieux ou politique. Les gens sont restés ensemble, ont lutté et ont survécu aux inondations. Il a déclaré que le cinéma consiste à divertir et à diffuser des messages, de sorte que les créateurs doivent s’abstenir de diffuser de mauvais messages. Tovino Thomas dit que le cinéma est l’une des formes d’art les plus influentes, il ne doit donc pas être utilisé à mauvais escient, mais plutôt donner un message fort qui doit être considéré comme une responsabilité.

L’histoire du Kerala met en vedette Adah Sharma, Sonia Balani, Yogita Bihani et Siddhi Idnani. Le film est réalisé par Sudipto Sen et produit par Vipul Amrutlal Shah sous les bannières de Sunshine Productions. Le film est sorti en salles le 5 mai 2023.