L’histoire du Kerala : Sudipto Sen réagit à la remarque de Kamal Haasan sur le « film de propagande », « Il y a des stéréotypes très stupides… »

L’histoire du Kerala mettant en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani est devenu le sujet de conversation de la ville. Et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Autant d’éloges que The Kerala Story attire, il y a aussi des controverses. Quelques personnes l’ont qualifié de «film de propagande» et ont critiqué le même disant qu’il faisait la promotion de l’islamophobie. Juste hier soir, Kamal Haasan qui a atteint l’île de Yas pour Prix ​​​​IIFA 2023 appelé The Kerala Story un film de propagande aussi. Et maintenant, Sudipto Sen a réagi à la remarque de l’acteur vétéran.

Sudipto Sen réagit à Kamal Haasan qualifiant The Kerala Story de film de propagande

Alors qu’il parlait à un portail d’informations sur le divertissement, Sudipto Sen, qui a été hospitalisé en raison de problèmes de santé, a déclaré qu’il avait cessé de réagir à de telles déclarations. Le cinéaste dit qu’il aurait essayé d’expliquer plus tôt mais il n’a pas arrêté. Expliquant, il dit que ceux qui qualifiaient auparavant le film de film de propagande ont changé de position après avoir vu le film. Ils ont qualifié le film de sympa après l’avoir vu. Sudipto Sen affirme que ceux qui n’ont pas vu le film le critiquent.

Il a donné des exemples du Bengale occidental et du Tamil Nadu qui ont interdit le film car ils n’ont pas regardé le film et l’appellent un film de propagande. Sudipto Sen a déclaré au Hindustan Times : « Il y a des stéréotypes très stupides dans notre pays… la vie doit être noire ou blanche, ils ne savent pas que la vie existe dans le gris. » Sudipto Sen est hospitalisé pour déshydratation et infection en raison de promotions excessives du film.

Sudpito Sen retire l’angle politique de The Kerala Story

Le cinéaste dit que si BJP aime le film, cela ne signifie pas que The Kerala Story est leur film. Sen dit que le film est aimé internationalement dans 37 pays. Il dit que même s’ils ont rencontré des doutes ou des critiques, ils l’ont appelé et l’ont clarifié avec lui. Il ajoute que la personne qualifiant le film de film de propagande est elle-même impliquée dans la propagande car elle partage les opinions sans même regarder le film. Sen dit qu’il a cessé d’expliquer à de telles personnes.

Kamal Haasan a été interrogé sur la controverse autour de The Kerala Story. L’acteur a déclaré qu’il était contre les films de propagande et a ajouté que le simple fait d’écrire basé sur une histoire vraie comme logo n’en fait pas un vrai film.