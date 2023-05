L’histoire du Kerala : la vedette d’Adah Sharma interdite au Bengale occidental ; le producteur Vipul Shah réagit [Watch]

L’histoire du Kerala mettant en vedette Adah Sharma, Sonia Balani, Yogita Bihani et Siddhi Idnani a rencontré un obstacle de plus. Bien que le film continue de frapper de l’argent, il a été interdit dans Bengale-Occidental. Oui, tu l’as bien lu. Ministre en chef du Bengale occidental, Mamta Banerjeea appelé à l’interdiction de Sudipto Sen‘s film qui est produit par Vipul Amrutlal Shah. Le CM a adressé une mise en demeure au secrétaire d’Etat lui demandant de retirer le film des écrans au plus vite. Le CM affirme que l’interdiction de The Kerala Story est imposée afin «d’éviter tout incident de haine et de violence et également de maintenir la paix dans l’État».

The Kerala Story est interdit au Bengale occidental

L’histoire du Kerala a fait la une des journaux de divertissement pour toutes les controverses qu’elle a courtisées depuis la sortie de la bande-annonce. Un bureaucrate a déclaré à une agence de presse que l’interdiction était invoquée et que des mesures strictes seraient prises contre toute salle de cinéma qui enfreindrait l’interdiction. Il y a quelques heures, le CM du Bengale occidental, Mamta Banerjee, a décrit The Kerala Story comme un film déformé qui vise à diffamer l’État du sud. L’interdiction a en effet été un choc depuis que le film a été certifié par CBFC et même la Cour suprême a autorisé le film.

Vipul Shah réagit à l’interdiction de The Kerala Story

Vipul Amrutlal Shah a produit Adah Sharma, Yogita Bihani, Sonia Balani et Siddhi Idnani avec The Kerala Story. Le film a déjà été retiré des salles de cinéma du Tamil Nadu juste après sa sortie. Et maintenant, alors que le Bengale occidental appelle également à une interdiction, le producteur-réalisateur a réagi à la même chose. Vipul demande comment peut-il prédire ce que pensent les politiciens. Il ajoute que si l’organisme gouvernemental interdit un film alors qu’il a été autorisé par la Cour suprême, il doit en clarifier la raison. Il ajoute qu’il a demandé à ses amis de ne pas s’impliquer dans les controverses en cours, car les gens ont un « problème » avec Bollywood ces jours-ci.

Regardez la vidéo de Vipul Amrutlal Shah sur le Bengale occidental interdisant The Kerala Story ici :

#MONTRE | Réagir sur son film #TheKeralaStory étant interdit au Bengale occidental, le producteur du film Vipul Shah a déclaré: « Si c’est ce qu’elle a fait, nous intenterons une action en justice. Tout ce qui est possible en vertu des dispositions de la loi, nous nous battrons. » https://t.co/FY3Qz8cljK pic.twitter.com/LeY23flUOg ANI (@ANI) 8 mai 2023

Il se souvient qu’en dépit d’avoir demandé à Vidyut Jamwal de ne pas le faire, l’acteur a partagé la bande-annonce et s’est fait troller tout en obtenant l’amour. Vipul dit que le public lui-même répond aux opposants, faisant allusion aux affaires que fait The Kerala Story. Le producteur dit que si les projections du film sont arrêtées, ils prendront les mesures légales nécessaires, rapporte ETimes. « Si c’est ce qu’elle a fait, nous intenterons une action en justice. Tout ce qui est possible en vertu des dispositions de la loi, nous nous battrons », a-t-il déclaré aux médias.