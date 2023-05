L’histoire du Kerala : la projection de la vedette d’Adah Sharma met un théâtre mauricien en difficulté ; Les partisans de l’Etat islamique menacent de bombarder

L’histoire du Kerala fait la une des journaux. De sa polémique aux chiffres du box-office, le film fait depuis longtemps l’actualité. Avec Adah Sharma, le film s’est embourbé dans une énorme controverse en raison de son scénario et de ses revendications. L’histoire du Kerala réalisée par Sudipto Sen tourne autour de trois femmes du Kerala qui subissent un lavage de cerveau et se convertissent à l’islam. Ils sont ensuite emmenés à l’ISIS. Il s’agit de leur souffrance. Les réalisateurs ont affirmé que le film était basé sur des événements réels et qu’environ 32 000 femmes en avaient souffert. Le nombre a appelé à une controverse massive. Maintenant, une chaîne de théâtre à Maurice aurait des problèmes avec The Kerala Story.

The Kerala Story met le théâtre mauricien en difficulté

Selon un rapport de Koimoi.com, le producteur Vipul Amrutlal Shah a renforcé la sécurité alors que la chaîne de théâtre aurait reçu des menaces à la bombe pour avoir projeté The Kerala Story. Apparemment, le propriétaire du théâtre mauricien lui aurait envoyé en pièce jointe une lettre faisant état d’alertes à la bombe. La lettre aurait lu, « Monsieur / Madame: Mcine sera détruit demain alors que nous posons des bombes dans votre putain de cinéma, vous voulez voir du cinéma, oK demain vous verrez un très bon cinéma. Notez nos mots, Demain vendredi. Plantation Bombes pour l’histoire du Kerala à Mcine ». Les fabricants n’ont pas encore fait de commentaire à ce sujet.

Pendant ce temps, Adah Sharma et son équipe sont ravis de la réponse que The Kerala Story a reçue au box-office. Le film a franchi la barre des Rs 200 crore avec facilité. Pendant plus de trois semaines, The Kerala Story a connu une course fabuleuse au box-office et a fait parler tout le monde du film. Adah Sharm, Sudipto Sen et Vipul Amrutlal Shah ont donné plusieurs interviews expliquant que le film n’est contre aucune religion mais contre le terrorisme.

Récemment, Adah Sharma a également fait la une des journaux lorsque son numéro de portable a été divulgué en ligne en raison de The Kerala Story. Son numéro a été partagé sur Instagram par une page. Elle l’a commenté et a déclaré: « Je me sens comme n’importe quelle autre fille se sentirait si son numéro était divulgué avec des images transformées. Cela montre la mentalité perverse de la personne qui se baisserait si bas et obtiendrait de la joie en faisant cela. Cela me rappelle une scène dans The Kerala Story où une fille est victime d’intimidation en publiant publiquement son numéro », selon le Hindustan Times.