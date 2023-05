L’histoire du Kerala : Kangana Ranaut partage son opinion sur certains États interdisant la vedette d’Adah Sharma ; dit: ‘Quand un film est approuvé…’

L’histoire du Kerala mettant en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani et d’autres a fait énormément bien au box-office. Le film dirigé par Sudipto Sen a réussi à dépasser Rs 200 crore au box-office national. Le film s’est avéré être le grand succès de l’année 2023 après le film Pathaan de Shah Rukh Khan. Alors qu’il gagnait au box-office, The Kerala Story s’est retrouvé mêlé à une controverse majeure avant sa sortie. Selon nos informations, le film est toujours opposé dans certains États. Maintenant, Kangana Ranaut l’a commenté.

Kangana Ranaut réagit à la controverse The Kerala Story

Tel que rapporté par Hindustan Times, Kangana Ranaut a qualifié l’interdiction du film d ‘ »inconstitutionnelle ». Aux journalistes de Haridwar, Kangana Ranaut a déclaré que The Kerala Story avait été adopté par le Central Board of Film Certification et que l’interdiction du film équivalait à une insulte à la constitution. Elle aurait déclaré: « Interdire un film, qui a été adopté par le Central Board of Film Certification (CBFC) revient à insulter la constitution. L’interdiction de The Kerala Story par certains États n’est pas correcte. » Elle a en outre déclaré que si le film avait été approuvé par le comité de censure, il ne devrait pas être opposé.

L’actrice d’Urgence a également ajouté que le succès de films comme The Kerala Story n’aide que l’industrie cinématographique. Elle a mentionné que les gens se sont toujours plaints du genre de films réalisés par Bollywood. Elle a déclaré: « Les films, que les gens aiment regarder et apprécier, ne profitent qu’à l’industrie cinématographique. Les gens se plaignent toujours de l’industrie cinématographique de Bollywood, car le type de films qu’ils veulent regarder, de tels films ne sont pas réalisés et une fois ces films sont créés, ils sont appréciés par un public de masse. »

Tout sur l’histoire du Kerala

Adah Sharma et son équipe sont ravis du super succès de The Kerala Story. Le film a franchi la barre des Rs 200 crore au box-office en 18 jours et il est toujours aussi fort. L’histoire parle d’une fille nommée Shalini du Kerala qui subit un lavage de cerveau et se convertit à l’islam. Ensuite, elle est emmenée à ISIS et fait face à des brutalités majeures. Les créateurs affirment que l’histoire est basée sur des incidents de la vie réelle. La controverse s’est produite lorsque les créateurs ont affirmé qu’environ 32 000 femmes s’étaient radicalisées. Beaucoup de gens s’y sont opposés. Le film est produit par Vipul Amrutlal Shah.