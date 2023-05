L’histoire du Kerala : Après Kamal Haasan, Anurag Kashyap l’appelle un « film de propagande » ; dit: ‘Vous ne pouvez pas échapper à la politique’

L’histoire du Kerala a tout le monde intrigué. Avec Adah Sharm, Yogita Bihani et d’autres – le film a reçu une réponse tonitruante au box-office malgré la controverse qui l’entoure. Le film s’est avéré être le deuxième plus gros succès de l’année jusqu’à présent. En franchissant la barre des 200 crores de roupies au box-office national, The Kerala Story est deuxième derrière Shah Rukh Khan, la vedette Pathaan. Il y avait beaucoup de gens qui ont appelé à l’interdiction du film. Récemment, même Amurag Kashyap a commenté la controverse de The Kerala Story et l’a qualifiée de film de propagande.

Anurag Kashyap partage son point de vue sur The Kerala Story

S’adressant à Hindustan Times, il a déclaré qu’il était contre l’interdiction de quoi que ce soit, mais que The Kerala Story est politique. Il a été cité en disant: « Franchement, vous ne pouvez pas échapper à la politique de nos jours. Il est très difficile pour le cinéma d’être apolitique. Beaucoup de films que nous appelons des films de propagande comme The Kerala Story sont en cours de réalisation. Je suis totalement contre l’interdiction de quoi que ce soit, mais c’est un film de propagande. C’est politique. Je ne veux pas faire un film qui ressemble à de la contre-propagande. Il a dit qu’il ne voulait pas ressembler à un militant et que le cinéma devait être basé sur la réalité et la vérité. « La politique de celui-ci vient de la politique du monde sur lequel il est basé et des vérités et des faits du monde sur lesquels il est basé », a-t-il ajouté.

Auparavant, c’est Kamal Haasan qui avait qualifié The Kerala Story de film de propagande. Lors de l’IIFA 2023, Kamal Haasan a partagé son point de vue sur le film controversé et a fait remarquer qu’il ne suffit pas d’écrire simplement une histoire vraie en bas sous forme de logo. Cela n’en fait pas une histoire vraie. Sa déclaration a fait beaucoup de bruit et suscité de nombreuses réactions.

De quoi parle l’histoire du Kerala ?

L’histoire du Kerala tourne autour des femmes qui sont contraintes de se convertir à l’islam et de rejoindre ISIS. Adah Sharma joue le rôle de Shalini – l’une des filles qui se radicalise et rejoint ISIS. Il s’agit de sa souffrance. Adah Sharma et d’autres ont été sur leurs gardes pour faire des interviews autour de la controverse et promouvoir le film autant que possible. Ils sont ravis des chiffres du box-office.