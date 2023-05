L’histoire du Kerala : Adah Sharma révèle qu’une fille musulmane avait l’habitude d’abuser du réalisateur tous les jours ; partage son point de vue a changé après avoir vu le film

L’histoire du Kerala a réussi à attirer l’attention de tous. Tout d’abord, la controverse autour de l’entreprise de réalisateur de Sudipto Sen avec Adah Sharma et d’autres a attiré l’attention. Deuxièmement, le succès au box-office du film a fait parler tout le monde. L’histoire du Kerala est devenue l’une des plus grosses recettes de l’année 2023 en franchissant la barre des 200 crores de roupies au box-office national. Le film a conduit à un débat sur la radicalisation, le terrorisme et plus encore. Dans une récente interview, Adah Sharma a expliqué comment le réalisateur recevait chaque jour des messages haineux d’une fille musulmane, mais son point de vue a changé après avoir regardé The Kerala Story. Depuis le début, Adah Sharma a soutenu que le film n’est contre aucune religion mais contre le terrorisme.

Adah Sharma explique comment les opinions des gens ont changé après avoir regardé The Kerala Story

Dans une interview avec Pinkvilla, Adah Sharma a parlé de personnes pensant que The Kerala Story est islamophobe. Elle a été citée en disant: « Notre réalisateur avait cette fille musulmane qui lui a envoyé un message lorsque la bande-annonce était sortie et elle avait l’habitude de l’abuser tous les jours et de dire comment pouvez-vous faire un film qui est islamophobe. » L’actrice a en outre ajouté que la jeune fille avait regardé le film et envoyé un message au réalisateur qui avait partagé la même chose sur les réseaux sociaux. Dans son message, elle a remercié le réalisateur de « nous avoir dit comment les gens abusent de l’islam ».

L’actrice a ajouté que la jeune fille avait déclaré que les créateurs rendaient en fait service à sa religion en racontant comment les gens en abusent. Adah a dit: « Alors, elle a dit que vous rendiez réellement service à notre religion parce que vous dites comment les gens abusent de notre religion et notre religion n’est pas comme ça. »

Tout sur l’histoire du Kerala

Adah Sharma est sur le qui-vive pour promouvoir et parler du film depuis que la controverse a éclaté. Tout a commencé avec la vidéo teaser dans laquelle les créateurs affirmaient qu’environ 32 000 femmes avaient subi un lavage de cerveau et avaient été converties. Beaucoup se sont opposés au nombre. L’histoire du film est que trois femmes du Kerala subissent un lavage de cerveau et se convertissent à l’islam et sont obligées de rejoindre ISIS. Le film est basé sur des faits réels. Le film est un succès au box-office car il a rapporté plus de Rs 200 crore. Le film est produit par Vipul Amrutlal Shah.