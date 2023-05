L’histoire du Kerala : Adah Sharma RÉAGIT alors que son numéro de portable est divulgué en ligne ; dit: ‘Cela montre la mentalité perverse…’

L’histoire du Kerala fait la une des journaux. Le film de Sudipto Sen a réussi à devenir l’un des plus gros succès de l’année après Pathaan. Il a franchi la barre des Rs 200 crore au box-office national. Il met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani et plus encore. Le film est resté dans le circuit de l’actualité car il s’est embourbé dans une énorme controverse. Depuis lors, les réalisateurs ont parlé de la façon dont le film est contre le terrorisme et plus encore. Maintenant, selon les derniers rapports, Ada SharmaLe numéro de portable de a été divulgué en ligne. Apparemment, c’est à cause du film que le numéro d’Adah Sharma a été partagé sur une page Instagram. Maintenant, l’actrice a réagi à la nouvelle.

Adah Sharma réagit à la fuite de son numéro de portable en ligne

Adah Sharma dit qu’elle se sent comme n’importe quelle autre fille dont le numéro est divulgué avec des images transformées. Elle a également parlé de la mentalité perverse de la personne et de combien on peut s’abaisser. Tel que rapporté par Hindustan Times, elle a été citée en disant : « Je me sens comme n’importe quelle autre fille se sentirait si son numéro était divulgué avec des images transformées. Cela montre la mentalité perverse de la personne qui se baisserait si bas et obtiendrait de la joie en faisant cela. Cela me rappelle une scène dans The Kerala Story où une fille est victime d’intimidation en publiant publiquement son numéro. »

L’actrice a également partagé que la personne qui a divulgué son numéro a également été impliquée dans d’autres activités que les flics ont découvertes. Elle a dit qu’elle changerait de numéro et que c’est un très petit prix à payer pour « que cette personne soit derrière les barreaux ».

Récemment, Vidyut Jammwal a profité de son compte Twitter pour féliciter Adah Sharma pour sa performance dans The Kerala Story. Il l’appelait une armée d’une seule femme.

Découvrez le message de Vidyut Jammwal ci-dessous:

Une FEMME armée ???.. Aapni khas dost hai !! @adah_sharma .. Je suis béni de connaître quelqu’un qui a été témoin d’un miracle.. beaucoup d’amour girllllllll? pic.twitter.com/yGGmyEoWgt Vidyut Jammwal (@VidyutJammwal) 24 mai 2023

Selon les rapports, The Kerala Story a rapporté environ Rs 210 crore au box-office à la fin du jour 20. Il a connu une merveilleuse course au box-office pendant près de trois semaines, mais maintenant il ralentit.