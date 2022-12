L’histoire du hockey montre une poignée de pionniers non blancs

Taffy Abel a porté le drapeau américain aux Jeux olympiques de 1924, où son équipe a remporté l’argent au hockey. Henry Elmer « Buddy » Maracle a disputé 11 matchs au début des années 1930 dans la LNH. Paul Jacobs a peut-être disputé la deuxième saison de la ligue en 1918-19.

Mais dans l’histoire bien connue du hockey, un sport à prédominance blanche en Amérique du Nord et en Europe, ces trois hommes et d’autres ont tardé à être reconnus comme des pionniers autochtones. Aujourd’hui, dans le cadre d’une prise en compte mondiale des préjugés, les historiens du hockey approfondissent le rôle de certains des premiers joueurs de hockey professionnels non blancs.

Les historiens conviennent qu’il y avait des joueurs autochtones sur la glace bien avant que Willie O’Ree ne devienne le premier joueur noir à patiner dans un match de la LNH en janvier 1958. O’Ree, qui a enduré des années de racisme, a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018 et a vu son n ° 22 retiré cette année.

Il n’y a pas de données démographiques détaillées sur les premières années de la LNH, selon la ligue et les historiens. Pour cette raison – et parce que certains joueurs ont caché ou minimisé leur propre héritage autochtone ou asiatique pour éviter un traitement raciste – définir les pionniers du sport et qui a brisé la soi-disant «barrière de couleur» dans la LNH est au mieux difficile et probablement impossible à prouver.

« Il est vraiment difficile d’identifier qui a été le premier parce que si vous revenez à l’ascendance de chacun, beaucoup de gens auront des Autochtones ou d’autres groupes minoritaires en eux, donc c’est difficile à déterminer », a déclaré l’historien et auteur du hockey Ty Di Lello. “Il pourrait y avoir le premier connu publiquement, mais c’est probablement presque impossible simplement parce que tant de personnes qui avaient des origines autochtones ou d’autres minorités n’y ressemblaient peut-être pas.”

Larry Kwong est devenu le premier joueur d’origine asiatique à apparaître dans un match de la LNH — en 1948, une décennie avant O’Ree. Et Di Lello et d’autres se demandent s’il y avait des Américains d’origine asiatique ou d’autres Canadiens d’origine asiatique avant Kwong, le fils de deux parents chinois né en Colombie-Britannique.

“Willie O’Ree ne pouvait pas le cacher”, a déclaré l’historien Eric Zweig. “Il n’y a pas d’histoires de joueurs noirs passant pour blancs avant Willie O’Ree.”

Fred Sasakamoose, qui a joué 11 matchs au milieu des années 1950, a longtemps été reconnu comme le premier joueur autochtone canadien de la LNH et est devenu bien connu dans la communauté des Premières Nations. Mais les historiens et le Temple de la renommée accorderaient cette distinction au joueur mohawk Paul Jacobs – s’il avait joué dans un match au cours de la saison 1918-1919, comme cela pourrait être le cas.

Les archives historiques ne sont pas claires et les experts ne sont pas d’accord sur le fait que Paul Jacobs ait jamais touché la glace. Il était sur la liste des Toronto Arenas et, comme le note le Temple de la renommée, aurait pu jouer jusqu’à cinq matchs, ce qui ferait de lui le premier joueur non blanc de la LNH, qui a été formée en novembre 1917.

George Jones ne croit pas que Jacobs ait joué dans un match et est catégorique sur le fait qu’Abel, son défunt oncle, mérite le mérite d’avoir brisé la barrière des couleurs de la ligue en 1926. Jones a intensifié ses efforts pour attirer l’attention sur Abel, un grand défenseur qui “a réussi”. comme blanc au cours de sa carrière avant de révéler son héritage amérindien à la mort de sa mère en 1939, cinq ans après sa retraite.

“La raison pour laquelle il devait réussir n’était pas une raison de choix – c’était une raison de survie”, a déclaré Jones. « Je suis fier de lui, de ce qu’il a fait, très fier. Je sais ce qu’il a dû traverser et les tourments internes qu’il a dû traverser dans le cadre de cette chose “passagère”. Il avait la dépression, il avait des problèmes d’alcool, mais il a survécu.

La LNH dans un récent tweet a annoncé Abel comme « un double champion de la Coupe Stanley, médaillé d’argent en hockey sur glace aux Jeux olympiques d’hiver de 1924 et l’un des premiers joueurs amérindiens connus ».

Jones, qui a présenté son argument au commissaire Gary Bettman et à d’autres responsables de la ligue, a déclaré que cela ne suffisait pas. Il veut que la LNH reconnaisse qu’Abel a franchi la barrière des couleurs de la ligue en tant que premier joueur non blanc, déclarant dans un courriel: “L’amérindien Taffy Abel a été le premier joueur de hockey professionnel à briser la barrière des couleurs de la LNH en 1926.”

Les dirigeants et les chercheurs de la Ligue disent avoir examiné des cas comme ceux d’Abel et de Maracle et ne sont pas à l’aise de déclarer une «première» parmi les joueurs autochtones ou autochtones, car il n’y a aucun moyen de le prouver. La plupart des publications de la LNH désignent O’Ree comme le premier joueur noir et Sasakamoose comme le premier joueur autochtone ou des Premières Nations ayant le statut de traité.

Il a fallu plus d’une décennie avant que Mike Marson ne devienne le deuxième joueur noir de la LNH. Plus de 95 % des joueurs actuels de la LNH et près de 84 % des employés sont blancs.

“La Ligue nationale de hockey est déterminée à identifier et à célébrer les pionniers sur et hors glace qui ont diversifié notre jeu, que ce soit en étant” premier “ou en faisant un travail exemplaire”, a déclaré un porte-parole de la ligue dans un courriel à l’Associated Press. “Naturellement, la tenue de registres depuis les premiers jours de la ligue – en particulier en ce qui concerne la race et l’origine ethnique de nos joueurs – n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Cela complique les efforts pour identifier définitivement les individus comme les premiers d’un groupe particulier, mais cela ne diminue pas les contributions de ces pionniers.

La LNH a tenu compte des questions de race au cours des dernières années et il est devenu de plus en plus clair à quel point les personnes de couleur ont façonné l’histoire du hockey.

Cela inclut les joueurs amérindiens et des Premières nations. Au-delà de Jacobs, Abel, Maracle et Sasakamoose, il y en a presque certainement beaucoup d’autres dont les histoires sont encore inconnues. Dan Ninham a fondé le Temple de la renommée de l’athlétisme autochtone d’Amérique du Nord dans l’espoir d’en trouver plus.

« Il y a tellement d’athlètes et de joueurs de hockey autochtones là-bas », a déclaré Ninham. “Ils sont là-bas, et c’est l’une des façons dont nous voulons obtenir leurs noms et qui ils sont là-bas et continuer leur héritage.”

Ces héritages sont compliqués. Sam McKegney de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, et l’un des créateurs du Réseau de recherche autochtone sur le hockey, soutient que les politiques nationales spécifiquement au Canada ont découragé les membres des peuples autochtones d’embrasser leur patrimoine et ont utilisé le hockey dans les pensionnats comme un moyen de pousser les enfants des Premières Nations à s’assimiler à la culture blanche.

Éviter l’internat et se rendre dans la LNH, a déclaré Jones, est la raison pour laquelle Abel et sa famille ont gardé le secret sur leur identité amérindienne. Il n’est certainement pas seul.

Plus de 150 000 enfants autochtones au Canada ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 dans le but de les isoler de leur foyer et de leur culture. L’objectif était de les christianiser et de les assimiler à la société dominante, que les gouvernements canadiens précédents considéraient supérieure.

« Nous sommes à un moment de résurgence autochtone », a déclaré McKegney. « La récupération de l’histoire va éclairer les gens dont les histoires n’ont pas encore été racontées ou n’ont pas été comprises dans la lumière publique. Je pense que nous allons entendre plus de ces histoires.

___

AP NHL : https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports

Stephen Whyno, Associated Press