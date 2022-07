L’histoire du fil d’actualité de Facebook et comment il a changé Internet

Mark Zuckerberg veut un nouveau départ. Il parie l’avenir de son entreprise sur le métaverse, imaginant un monde propulsé par des lunettes AR qui semble sortir des pages de la science-fiction. Pendant ce temps, le reste d’entre nous sommes toujours là dans le présent, aux prises avec la puissante influence de Facebook et de Meta sur le monde réel.

Nous explorons la source originelle de cette influence dans l’épisode inaugural de la nouvelle saison de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media Podcast Network sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison, Recode et The Verge s’associent au cours de sept épisodes pour raconter l’histoire du parcours de Facebook pour devenir Meta, avec des entretiens avec des dirigeants actuels et anciens.

Pour commencer, nous remontons près de deux décennies au premier grand pari de Zuckerberg : la création du fil d’actualité. C’est une histoire d’origine controversée qui montre la vision initiale du jeune fondateur de connecter les gens à grande échelle, quelles que soient les conséquences. Dans cet épisode, nous avons parlé à Ruchi Sanghvi, l’un des premiers ingénieurs de Facebook, qui a aidé à créer le fil d’actualité, qui au lancement était suffisamment détesté pour susciter de nombreuses protestations de la part des utilisateurs. “C’était la première fois qu’un agent de sécurité se tenait devant les portes des bureaux de Facebook”, dit-elle.

Nous examinons comment, malgré le retour de bâton initial, l’introduction du fil d’actualité a ouvert la voie à Facebook pour devenir le mastodonte des médias sociaux qu’il est aujourd’hui. C’est peut-être l’invention la plus percutante de Facebook et elle subit actuellement une évolution massive – une histoire que nous aborderons plus tard dans la saison.

Le premier épisode de Terre des Géants : Le Facebook / Meta Disruption est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos émissions.