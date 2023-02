L’histoire du discours sur l’état de l’Union expliquée

Le discours sur l’état de l’Union ressemble à un très vieux rituel américain, et c’est le cas. Pourtant, bon nombre de ses caractéristiques que nous tenons pour acquises aujourd’hui ont en fait été ajoutées par des présidents innovants qui ont décidé de faire bouger les choses – parfois pour des raisons très idiosyncratiques.

Il y avait Thomas Jefferson, qui n’a prononcé le discours que par écrit, peut-être parce qu’il était un très mauvais orateur. Il y a eu Woodrow Wilson, qui a mis en pratique ses théories de science politique sur la rhétorique présidentielle en faisant revivre le discours en personne. Et il y avait Ronald Reagan, qui a profité de la télévision pour montrer des invités spéciaux assis dans la foule.

Ainsi, alors que le président Joe Biden se prépare pour une routine familière – se tenir devant le vice-président et le président de la Chambre pour offrir son point de vue sur l’état de l’Amérique – voici un aperçu de la façon dont le discours a réellement changé au fil du temps.

1) Thomas Jefferson a commencé une tradition de 112 ans consistant à transmettre le message uniquement par écrit – et son trac a peut-être été un facteur

Pendant les 12 premières années des États-Unis, les présidents George Washington et John Adams ont livré le message du président un peu comme le font les présidents d’aujourd’hui – ils se sont rendus au Congrès et leur ont prononcé un discours oral. (Pendant la majeure partie de l’histoire des États-Unis, ce que nous appelons maintenant le discours sur l’état de l’Union a été appelé le message annuel du président.)

Mais lorsque Thomas Jefferson a pris ses fonctions en 1801, il a décidé de changer les choses et de n’envoyer qu’un message écrit plutôt que d’aller prononcer un discours. Publiquement, il a déclaré qu’un tel changement prendrait moins de temps aux législateurs et les empêcherait de se sentir obligés de proposer leur propre réponse. Le spectacle d’un président s’adressant au Congrès avait également semblé à certains républicains “tout à fait trop évocateur du discours du trône du monarque à l’ouverture du Parlement”, a écrit l’historien Daniel Walker Howe.

Cependant, un article de 1995 de Gerhard Casper, alors président de l’Université de Stanford, soutient que Jefferson avait peut-être une raison plus personnelle de faire le changement – sa timidité. Caspar écrit :

“En renonçant à la théâtralité du discours présidentiel, Jefferson a d’ailleurs évité l’embarras personnel de souffrir de son trac notoire. Jefferson était” un orateur anxieux “, guttural et inarticulé, dont le premier discours inaugural a été prononcé” à un tel murmure que la plupart des assistants ne pouvait pas entendre un monde, a-t-il dit. “”

Casper conclut que la décision de Jefferson était probablement en partie basée sur un véritable désir de réforme “qui était aligné sur le désir intéressé d’éviter de parler en public”.

2) Lorsque Woodrow Wilson a relancé le discours en personne au Congrès en 1913, Washington, DC, a été étonné

Pendant plus d’un siècle, chaque président suivra l’exemple de Jefferson et n’enverra qu’un message annuel écrit au Congrès. Mais un jeune politologue du nom de Woodrow Wilson n’était pas convaincu. Wilson s’intéressait depuis longtemps à la façon dont la rhétorique présidentielle pouvait être utilisée plus efficacement, et en 1889, Wilson écrivit que Jefferson n’aurait jamais dû faire le changement, puisqu’un message présidentiel oral aurait pu permettre un « échange d’opinions plus public et responsable entre l’exécutif ». et le Congrès.”

Lorsque Wilson lui-même est devenu président en 1913, il a eu l’occasion de mettre ses idées en action. Alors qu’une session spéciale du Congrès était sur le point de commencer en avril, Wilson décida qu’il s’adresserait personnellement à eux pour promouvoir son programme. “L’annonce a stupéfié le Washington officiel”, a écrit Robert Kraig dans un livre sur Wilson. Kraig écrit qu’un compte rendu de presse contemporain a dépeint le Congrès comme «étonné» et que même les membres du cabinet de Wilson doutaient de la sagesse de cette décision.

Mais le discours – qui techniquement n’était pas un “message annuel” – s’est bien passé et la couverture médiatique a été positive. Ainsi, lorsque l’heure traditionnelle du premier message de Wilson est arrivée en décembre, il l’a également prononcé en tant que discours en personne. Il livrerait cinq autres messages annuels en personne, avant de revenir aux messages écrits pour ses deux derniers en raison d’une mauvaise santé. Les présidents Coolidge et Hoover reviendraient à des messages principalement écrits, mais FDR ferait d’un discours en personne – et diffusé à l’échelle nationale – la norme.

3) Le “Discours sur l’état de l’Union” est un changement de nom assez récent du message du président

L’article II, section 3 de la Constitution stipule que le président “donne de temps à autre au Congrès des informations sur l’état de l’Union et recommande à son examen les mesures qu’il juge nécessaires et opportunes”. Mais pendant près d’un siècle et demi, ce terme accrocheur “État de l’Union” n’a pas été utilisé comme titre, avec le “message annuel” plus anodin préféré à la place.

C’est FDR qui a commencé à donner au terme «état de l’union» une importance accrue, en particulier à partir de janvier 1942, peu de temps après l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Selon le bureau du greffier de la Chambre des représentants, le discours de FDR “a alors commencé à être appelé officieusement le message/l’adresse” sur l’état de l’Union “”. Quelques années plus tard, le président Truman l’a officiellement nommé “Discours sur l’état de l’Union”, et ce nom est resté depuis.

4) Ronald Reagan a commencé à inviter des invités spéciaux

En janvier 1982, un avion s’est écrasé sur le pont de la 14e rue à Washington, DC et est tombé dans le fleuve Potomac, tuant 78 personnes. Dans le chaos, l’employé du Bureau du budget du Congrès, Lenny Skutnik, a sauté dans la rivière et a aidé à sauver un passager. L’administration Reagan a donc invité Skutnik au discours sur l’état de l’Union deux semaines plus tard – où le président l’a personnellement félicité pour son héroïsme. Les membres du Congrès lui ont fait une ovation debout, alors que les caméras de télévision se tournaient vers Skutnik (une légende disait : “Plane Crash Hero”).

Reagan et les futurs présidents allaient bientôt étendre cette pratique pour inclure non seulement des héros, mais des Américains ordinaires dont les histoires (et les visages) pourraient aider à illustrer l’un des points du discours. Les wags de DC surnommeraient bientôt ces invités “Skutniks”. Selon les mots du journaliste Jeff Greenfield, “Un skutnik est un accessoire humain, utilisé par un orateur pour faire valoir un point politique.”

5) Le discours sur l’état de l’Union peut vraiment avoir de l’importance, surtout si la politique étrangère est au centre des préoccupations

Les experts politiques exagèrent souvent à quel point les discours présidentiels peuvent être influents. Le président a peu de pouvoir pour changer les esprits du Congrès et gagner le soutien de projets de loi controversés avec la seule rhétorique. Même le public ne bougera probablement pas beaucoup – selon Jeffrey Jones de Gallup, les discours sur l’état de l’Union “affectent rarement la position publique d’un président de manière significative, malgré l’attention qu’il reçoit”.

Mais certains ont vraiment résisté à l’épreuve du temps – en particulier ceux qui signalent un changement majeur dans la politique étrangère, où le président a plus de marge pour agir seul.

En décembre 1823, le président James Monroe a utilisé son septième message annuel pour annoncer que les continents américains ne devaient “pas être considérés comme des sujets de colonisation future par les puissances européennes”. Ceci, bien sûr, est devenu connu sous le nom de Doctrine Monroe et est devenu la pierre angulaire de la politique étrangère américaine pendant des siècles. (Le secrétaire d’État John Kerry vient de le désavouer en novembre 2013.)

En janvier 1941, FDR a fait une déclaration similaire en énumérant “Quatre libertés” que les États-Unis défendraient partout dans le monde – la liberté d’expression, la liberté de religion, l’absence de besoin et l’absence de peur. L’engagement américain envers ces principes était, bien sûr, incohérent. Mais les Alliés les ont adoptés comme objectifs de guerre, et après la guerre, Eleanor Roosevelt a travaillé pour s’assurer que les nouvelles Nations Unies soutiendraient les libertés.

Et un état de l’Union largement remarqué ces derniers temps a été le discours de George W. Bush de janvier 2002 – le premier prononcé après le 11 septembre. Il y nommait un “axe du mal” composé de la Corée du Nord, de l’Iran et de l’Irak – le dernier sur lequel il a passé le plus de temps. Il a déclaré que ces États recherchaient des armes de destruction massive et étaient alliés à des terroristes, et a juré : “L’Amérique fera ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de notre nation”. Le biographe de Bush, Peter Baker, l’a qualifié de “peut-être la ligne la plus mémorable de sa présidence”, et il est clair que les graines de la guerre en Irak ont ​​été semées dans ce discours.

Mise à jour, 6 février 2023 : Cet article a été initialement publié en 2015. Il a été mis à jour pour les adresses les plus récentes sur l’état de l’Union.