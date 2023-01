L’histoire du concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne

Ce type de musique populaire était révolutionnaire en termes d’exubérance et de proximité physique encouragée par de nouvelles formes de danse, et il a accompagné le développement fulgurant de Vienne en l’une des plus grandes villes du monde dans la mondialisation rapide des années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, dans une autre ère de développements rapides de la technologie et de la politique, la musique n’a rien perdu de son impact émotionnel ; les gens semblent encore chercher des distractions joyeuses.

La légèreté apparente des innombrables valses, polkas et marches cache cependant une technique qui interpelle les musiciens. Un rapport non verbal entre l’orchestre et le chef d’orchestre est crucial pour y parvenir – une autre qualité caractéristique du Concert du Nouvel An. Et la sélection du répertoire demande une dramaturgie passionnante dans la combinaison de pièces connues et inconnues. Cette année, Welser-Möst a consacré environ 70 % du programme à de nouvelles œuvres.

Au 19ème siècle, les orchestres de Strauss étaient des concurrents de la Philharmonie, qui, en tant qu’orchestre de l’Opéra d’État de Vienne, ravissait le public du Court Opera Theatre tout en devant jouer pour un revenu supplémentaire en tant que compagnie privée connue sous le nom de Vienna Philharmonic. Le chef d’orchestre Ernst Theis a étudié les premières interactions entre ces orchestres et a noté qu’Eduard Strauss avait donné un concert du Nouvel An avec un orchestre de 60 personnes dès le 1er janvier 1871, jouant non seulement des valses et des polkas, mais aussi des lieder et des extraits d’opéra. .

Un rapport de 1872 montre cependant que de nombreux membres de la Philharmonie pensaient que le clan Strauss et leur musique “nuisaient à la réputation des concerts de la Philharmonie”. Pourtant, en 1894, la Philharmonie joue lors des célébrations marquant les 50 ans de Johann Strauss II dans l’entreprise, et quelques mois avant sa mort en 1899, il dirige l’orchestre de l’Opéra de la Cour lors de l’exécution de son “Die Fledermaus”. pour la première et la dernière fois, le succès final d’une carrière remarquable.