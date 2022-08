L’histoire du Batavia Bulldog s’étend au-delà de la mascotte du lycée – Shaw Local

Comme Dennis Piron et Matt Holm le voient, peu de mascottes et de surnoms viennent plus naturellement que Batavia et ses Bulldogs – un ajustement presque parfait attesté par leurs tatouages ​​​​de bras sur le thème des bouledogues.

“Il y a beaucoup de fierté là-bas, une vraie chose unificatrice”, a déclaré Piron. « Il s’agit d’être loyal, travailleur, tenace.

“Et c’est sûr que ça s’est bien accroché, n’est-ce pas?”

Depuis 2011, Piron est entraîneur-chef de football au lycée Batavia. Avec Holm, l’actuel coordinateur défensif de l’école et ancien entraîneur de baseball de longue date, Piron a mené les Batavia Battlin ‘Bulldogs vers les sommets raréfiés du football au lycée, remportant deux titres d’État depuis 2013 et encore plus de titres de conférence, contribuant à répandre la manie Bulldog à travers la plus méridionale des Tri-Cities.

Jacob Hohmann de Batavia dirige le ballon lors du match éliminatoire de football universitaire IHSA Class 7A entre Batavia et Mt. Carmel le vendredi 5 novembre 2021 à Chicago. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Mais alors que ce succès a stimulé la base de fans des Bulldogs, les anciens élèves du lycée Batavia comme Piron et Holm savent que l’identité remonte beaucoup plus loin, à des périodes antérieures de l’histoire de leur région.

Peut-être qu’aucun Batave n’a consacré plus de temps et d’énergie à rechercher les origines du surnom athlétique de Batavia que George Scheetz, directeur de la bibliothèque publique de Batavia. Bien qu’il ne soit arrivé que relativement récemment – il a déménagé à Batavia en 2004 – Scheetz a déclaré qu’il était rapidement devenu l’un des plus grands passionnés d’histoire de la communauté, particulièrement amoureux de tout ce qui entoure la longue rivalité entre BHS et son homologue genevois.

Dans une tournure historique, a déclaré Scheetz, la rivalité aurait pu être nettement différente, mais pour une décision dans les années 1930.

Selon ses recherches, l’identité du bouledogue ne s’est presque jamais matérialisée. Au lieu de cela, le lycée pourrait facilement continuer à prendre le terrain sous le nom de “Vikings” – un surnom désormais entièrement associé à Genève.

“Ce serait vraiment quelque chose, n’est-ce pas?” dit Scheetz en riant.

À l’origine, a-t-il noté, ses recherches indiquent que Batavia et Genève étaient connues des fans par les couleurs de leur équipe. À Batavia, cela signifiait que l’équipe était connue sous le nom de “Rouge et Or”, ou peut-être de “Crimson et Or”. Et à Genève, l’équipe était connue sous le nom de “Bleu et Blanc”.

Les écoles respectives conservent ces schémas de couleurs à ce jour.

Cependant, à un moment donné au début du 20e siècle, les escouades BHS sont devenues l’une des premières de la région à adopter un surnom officiel, devenant connues sous le nom de Vikings.

Ce nom d’équipe, cependant, a été abandonné à un moment donné – Scheetz a déclaré que ses recherches n’indiquaient pas exactement pourquoi. Mais cela peut avoir été lié à une rivalité intra-Batavia entre les résidents principalement scandinaves d’un côté de la rivière Fox et la population largement non scandinave de l’autre. Avec une rareté de résidents d’origine scandinave dans l’équipe, le nom de Vikings s’est peut-être simplement avéré politiquement inacceptable.

Mais quelle qu’en soit la raison, le surnom a été abandonné dans les années 1930, et au milieu des années 1940, il avait été remplacé par les désormais bien-aimés Battlin’ Bulldogs, laissant le nom des Vikings à Genève.

Scheetz a noté qu’il ne pouvait trouver aucune référence à un véritable bouledogue vivant au BHS, rien qui ressemble au chien connu sous le nom d’Uga (prononcé “Uh-gah”) qui court sur le terrain avec les Bulldogs de l’Université de Géorgie.

Cependant, dans les années 1960, dit-il, les étudiants ont voté pour le nom de leur mascotte officielle, l’icône du bouledogue, et ont opté pour Brutus. Le vote, a-t-il dit, semblait lié à un concours visant à augmenter les ventes de billets de basket-ball.

Au fil des décennies, ont déclaré Scheetz et Piron, Brutus et les Battlin ‘Bulldogs ont non seulement capté l’intérêt de la communauté Batavia, mais à bien des égards, ils reflètent ce qu’ils disent faire partie de la nature et du caractère de la communauté.

Parmi les Tri-Cities, Scheetz a noté que Batavia a conservé des liens avec son caractère historique en tant que communauté industrielle de cols bleus. Piron a déclaré que des trois, Batavia a le plus conservé son caractère de “petite ville”.

“Il serait juste de dire que certaines des valeurs associées à ces caractéristiques se sont imprégnées de” l’esprit Bulldog “”, a déclaré Scheetz.

Piron et Holm sont d’accord : cet esprit a vraiment pris vie, souvent dans des couleurs vives, ces dernières années.

Vivant et fréquentant l’école à Batavia dans les années 1970 et 1980, ont-ils dit, l’identité Bulldog était réelle, mais “vous n’en avez pas vraiment entendu parler”.

Aujourd’hui, cependant, alimentés par la récente série de succès de l’école dans le football et d’autres sports, les adultes et les enfants de Batavia, jusqu’aux niveaux de l’école primaire et du football des jeunes, affichent fièrement leur fierté Bulldog. Piron et Holm portent cet esprit sur leurs bras – littéralement.

Holm possède un visage de bouledogue complet sur son bras et Piron affiche une patte de chien.

«Je dis aux gens si je devais aller entraîner ailleurs – ce que je ne suis certainement pas! – J’aurais besoin de me couper le bras », a déclaré Holm en riant.

« C’est une question d’attitude. Ici, tout le monde est un chien.

Cette histoire est apparue à l’origine dans le Numéro d’août du magazine du comté de Kane.