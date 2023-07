L’histoire du basketball du comté de Bureau prendra vie le 15 juillet à Mineral – Shaw Local

L’histoire du basket-ball du comté de Bureau prendra vie le samedi 15 juillet à Mineral grâce à ceux qui l’ont joué, vécu et écrit à son sujet.

Le Basketball Museum of Illinois accueillera une présentation d’un panel de joueurs locaux, d’entraîneurs et d’un écrivain sportif pour partager l’histoire de l’histoire du basket-ball du comté de Bureau. L’événement parrainé par l’Illinois Basketball Coaches Association aura lieu à 13 h 30, le 15 juillet, à la Mineral Methodist Church, située au 237 E. Second St.

Mineral a été choisi pour l’événement en hommage à Dave Nanninga, natif de Mineral, créateur du site Web Illinois High School Glory Days, qui fait la promotion de l’histoire des lycées de l’Illinois qui sont fermés.

« Je suis ravi que l’IBCA ait choisi Mineral comme l’un des lieux de sa série d’événements afin de capturer certaines des histoires, des individus et des événements uniques qui se sont produits dans l’histoire du basket-ball de l’Illinois », a déclaré Nanninga, un soldat à la retraite de l’État de l’Illinois. « Je pense qu’il est si important d’avoir l’histoire orale documentant les histoires et l’histoire passée du basket-ball du comté de Bureau. »

Nanninga sera rejoint par les joueurs de basket-ball de la Mineral High School du début des années 1950, Ron Childs, Stan Gingrich, Don Miller et Ed Morey, qui ont été intronisés au Temple de la renommée des sports du comté de BCR en 2004 devant une foule de 300 fans de Léopards. paré de vert Kelly.

Cet événement a inspiré Nanninga à créer le site Glory Days un an plus tard.

« Pendant une nuit, ces joueurs, pom-pom girls et fans, la plupart alors à la fin de la soixantaine, ont pu applaudir leur lycée qui a fermé en 1961, 43 ans avant l’événement », a-t-il déclaré.

Deux entraîneurs du Temple de la renommée et un futur entraîneur du Temple de la renommée ainsi qu’un joueur All-State, font la une de l’événement à Mineral.

Ils sont:

* Brad Bickett, un joueur All-State pour l’Ohio en 1986, et a mené Bureau Valley à trois troisièmes places consécutives de classe 1A sans précédent. Il a également été entraîneur à Buda Western et Rock Falls, prenant sa retraite avec un dossier en carrière de 493-313. Il a été nommé parmi les « 100 légendes du tournoi IHSA » en 2016.

Il a récemment été intronisé au Temple de la renommée des sports de Shaw Media Illinois Valley et précédemment intronisé au Temple de la renommée des sports du comté de Bureau.

Brad Bickett, membre de l’équipe finaliste de l’État de l’Ohio en 1986, est le meilleur buteur de tous les temps des Bulldogs avec 2 177 points en carrière. Il a auparavant été entraîneur à Buda Western et Bureau Valley, dirigeant maintenant les Rock Falls Rockets. (fichier BCR)

* Chuck Blake, qui a mené le programme de basket-ball féminin de sa ville natale Neponset à trois apparitions consécutives au Sweet 16 en 1991-93. Il a été entraîneur à Neponset de 1981 à 1994, compilant un dossier de 261-79 avec huit championnats régionaux. Les Lady Zephyrs ont été intronisées au Bureau County Sports Hall of Fame.

Blake a également entraîné l’équipe masculine à Atkinson et les filles à Wethersfield et Kewanee.

Neponset Lady Zephyrs de Chuck Blake a remporté trois championnats de section consécutifs, couronnés par une victoire de 44-42 sur l’hôte Dunlap en 1993. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

* L’entraîneur de basketball féminin d’Annawan, Jason Burkiewicz, qui a mené les Bravettes aux championnats d’État en 2014 et 2017. Il a également été membre de l’équipe finaliste de Hall’s State en 1998.

Jason Burkiewicz, diplômé de Hall High School en 1999, a remporté son deuxième championnat d’État de classe 1A avec les Annawan Bravettes en 2017. (Photo fournie)

* Val (Wancket) Van Hyfte, un joueur All-State d’Atkinson à proximité, une école fermée et remarquable à l’Université Bradley. Elle est assistante à Annawan et a eu trois filles, Celina, Morgan et Jade, qui jouent pour les Bravettes de Burkiewicz.

Je suis honoré d’être invité par Dave à me joindre à ce panel estimé. J’ai couvert le basket-ball du comté de Bureau depuis novembre 1986. J’ai raté de peu les journées de jeu de Bickett dans l’Ohio, mais j’ai pu suivre ses équipes Storm à State. J’ai également pu couvrir l’équipe d’État des Red Devils de Burkiewicz et les équipes des Bravettes qu’il entraîne.

L’événement du 15 juillet est ouvert à tous. L’entrée est gratuite, mais un don au Basketball Museum of Illinois situé au Wintrust Sports Complex dans la banlieue de Bedford Park serait apprécié.

Nanninga a déclaré que tous sont encouragés à porter ou à apporter des vêtements d’écoles fermées, tels que des banderoles, des fanions et des souvenirs scolaires. J’apporterai fièrement le chandail à lettres des Redwings d’Atlanta de 1950 de mon père.

« Nous aimerions voir les Wyanet Eagles, les Buda Western Rams, les Sheffield Cardinals, les Buda Bears, les Manlius Red Devils, les Tiskilwa Indians et d’autres représentés à cet événement », a-t-il déclaré.

Dans le seul comté de Bureau, 20 anciens lycées sont répertoriés sur le site Web des Glory Days. Parmi ceux-ci, au moins 14 avaient des équipes de basket-ball universitaires à un moment donné.

Il n’y a maintenant que six lycées du comté de Bureau qui alignent des équipes de basket-ball – Bureau Valley, DePue, Hall, LaMoille, Princeton et St. Bede.

« L’une des choses les plus déchirantes qui puissent arriver à n’importe qui est de voir son lycée fermé », a déclaré Nanninga. « En tant qu’enfant grandissant à Mineral, né en 1962, l’année après la fermeture de Mineral High School, j’étais fasciné par les histoires de mes oncles, Benny et Eddie Morey, ma mère, Nancy, et ma grand-mère, Ula Morey, concernant les grandes équipes minérales des années 1930 à 1961.

« Tout enfant qui a grandi dans une ville de moins de 2 000 habitants dont le lycée a fermé ou consolidé connaît la grande fierté que les habitants et les anciens élèves ressentaient pour leur lycée. »

Le 15 juillet, ces écoles et leurs souvenirs reviendront à la vie.

