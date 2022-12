L’histoire d’Oswego en vente au Little White School Museum – Shaw Local

Alors que la saison des achats des Fêtes démarre, le Little White School Museum d’Oswego, 72 Polk St. à Oswego, propose désormais deux miniatures architecturales uniques de Cat’s Meow à vendre dans le cadre de leur collecte de fonds 2022, ainsi qu’une sélection de nombreux autres cadeaux sur le thème d’Oswego.

Les deux dernières miniatures architecturales Cat’s Meow des structures historiques d’Oswegoland actuellement en vente au musée par l’association à but non lucratif Oswegoland Heritage Association comprennent le panneau emblématique de Boulder Hill de 1961 et la maison Johnston à l’intersection animée «Five Corners» d’Oswego.

Chaque façade avant est rendue architecturalement précise et mesure environ 6 x 4 pouces. Un bref historique est inclus au verso de chaque miniature. Toutes les figurines Cat’s Meow sont disponibles à 20 $ chacune. Le produit de la collecte de fonds annuelle profite à l’association du patrimoine et aux collections du Little White School Museum.

Les miniatures historiques passées (et toujours en stock) incluent l’église historique du Bon Pasteur, le bâtiment Korte-Zentmyer (My Sister’s Lil Donut Shoppe), la maison Hoze-Cherry-Campbell, la maison Chapman, la maison Crothers-Jolly-Denney , le Dairy Hut, la Schwartz House (Tripp Insurance), le AO Parke Building (American Male & Company), la Durand House (The Village Grind), Oswego Fire Barn (Oswego Cyclery), le Knapp Building (Masonic Hall-Oswego Family bâtiment du restaurant), le bâtiment Rank (anciens bureaux de la bibliothèque d’Oswego et du grand livre-sentinelle), le bâtiment Schickler (l’arbre de la marmelade et le salon de coiffure), l’emblématique panneau « Bienvenue à Oswego » et le musée de la petite école blanche.

Également disponible à la boutique du musée, une sélection de grès marqués Oswego dans une variété de formes de la Great Bay Pottery Co.

Une sélection de livres, de brochures et de brochures sur l’histoire d’Oswegoland est également disponible, de l’histoire du centenaire de 192 pages «150 ans le long du renard» du canton d’Oswego à «By Trace and Trail», l’histoire de la diligence du début du XIXe siècle. voyager à travers le comté de Kendall. Des livres et des vidéos sur le défenseur de l’environnement de la région d’Oswego, “The Fox”, y compris son autobiographie, “Raising Kane”, sont également disponibles pour les écologistes sur votre liste de cadeaux de Noël ou d’autres vacances d’hiver.

Les heures d’ouverture régulières du musée sont le samedi et le dimanche, de 9 h à 14 h; lundi, 16 h à 21 h; et les jeudis et vendredis, de 14h à 18h30. Le musée est fermé à la visite les mardis et mercredis. Le musée sera fermé les jeudi et vendredi 24 et 25 novembre, à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

L’entrée est gratuite mais les dons sont toujours acceptés avec gratitude.

Pour plus d’informations, appelez le 630-554-2999, envoyez un e-mail à info@littlewhiteschoolmuseum.org ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.