L’histoire dit que Marquette sera défié par Dakota au deuxième tour des séries éliminatoires 1A – Shaw Local

Le programme de football de Marquette est indépendant depuis quatre saisons maintenant, bien que cela va apparemment changer bientôt avec l’annonce d’une nouvelle conférence de football en cours de formation avec d’autres habitants de Seneca, Dwight et St. Bede également impliqués.

Pourtant, les Crusaders ont entretenu une relation d’après-saison avec la Northwest Upstate Illinois Conference que peu de gens ont remarqué. C’est une parenté qui va se raviver à 13 heures samedi.

Après sa victoire de 20-6 contre Morrison au premier tour, Marquette (9-1) visitera un programme du Dakota de la même ligue qui a été une épine dans le camp des locaux pendant plusieurs années.

Depuis la saison 2012, les clubs de l’entraîneur Tom Jobst ont affronté une équipe NUIC en séries éliminatoires 12 fois avec des résultats médiocres, allant de 4 à 8, dont une marque de 1 à 1 contre les Indiens.

Le Cru a gagné 26-20 en 2016 et perdu 14-12 en 2018, mais a remporté un match de saison régulière 42-22 l’automne dernier au stade Gould.

“Je plaisante toujours et je dis que c’est la partie NUIC de notre programme, qu’ils ont toujours été comme une deuxième conférence pour nous”, a déclaré Jobst avec un petit rire. “Aucun n’a de secret pour l’autre. Nous nous connaissons si bien. … Dakota a toujours été coriace, jouant une balle fracassante, quelque chose que vous devez jouer si vous voulez exister dans cette conférence. Ils ont également ouvert les choses un peu offensivement, donc nous devrons être prêts pour les deux.

Sous la direction de l’entraîneur de première année Dan Sheets, les Indiens sont passés de 2-7 en 2021 à 6-4, avec trois de leurs quatre défaites contre Lena-Winslow, Durand-Pecatonica et Fulton. L’autre hoquet a été une défaite de 40-36 contre 3-6 Lanark Eastland, tandis que leurs seules victoires contre des équipes avec des notes gagnantes ont été un verdict de 34-28 contre 5-4 Forreston et la victoire 16-14 de la semaine dernière contre 7-3 Iroquois West.

Dakota a toujours son style traditionnel de course acharnée derrière le rapide arrière senior Adrian Arellano (74 courses, 727 verges, sept touchés) et 6-1, 200 arrière senior Thomas Bowman (112-497-10) et une ligne dirigée par le centre senior Jake Taylor et le junior de première année (et lutteur champion d’État) Noah Wenzel.

Mais depuis une défaite 49-0 contre Lena-Winslow lors de la semaine 2, il “a trouvé des choses et s’est appuyé sur cela”, a déclaré l’entraîneur. Le quart-arrière Kaiden Neidermeier, un senior de 6 pieds 2 pouces et 170 livres qui a couru pour 260 verges et cinq scores, a lancé pour 1 029 verges et 13 touchés avec 10 interceptions. Ses cibles préférées sont Arellano (25 attrapés, 585 verges, 10 touchés) et 6-2, 190 senior WR Tug Dornick (30-367-1).

Leur jeu leur a permis de marquer 36,8 points par match, bien que la défense en ait cédé 28,3 par match.

“Nous devons certainement mieux jouer que nous l’avons fait la semaine dernière”, a déclaré Sheets. «Nous ne sommes pas sortis de la porte très forts, nous avons eu des pénalités et des revirements qui ne nous étaient pas caractéristiques. Une fois que nous aurons nettoyé tout ça, nous serons en meilleure forme. … mais alors que Lena-Winslow dirige une aile-T, Marquette est une véritable équipe d’aile-T et a des enfants assez talentueux qui la dirigent. L’arrière [Jurnee Reed] est dur, n ° 5 [Tommy Durdan] est un bon dos, et ils peuvent jeter hors de leur action de jeu.

“Cela va certainement être un défi pour nous.”

Marquette ne peut pas se permettre d’enlever la première mi-temps comme il l’a fait contre Winnebago, marquant 70 verges et traînant 6-0 à la mi-temps avant d’exploser pour les touchés par Reed et Durdan au troisième quart.

«En descendant sur le terrain après la mi-temps, je pouvais déjà sentir l’intensité. Tout le peloton était différent, excité, donc c’était plutôt chouette d’arriver en retard », a déclaré Jobst, dont le club a été signalé à 15 mètres pour avoir raté l’avertissement de trois minutes avant la seconde mi-temps. « Si je savais ce que c’était, nous prendrions ces 15 verges chaque semaine.

« Mais cela doit changer. Tu peux parler jusqu’à ce que tu sois bleu au visage, mais jusqu’à ce que les gars comprennent par eux-mêmes que tu dois venir jouer dès le début, ça n’aidera pas. Vous devez être concentré, et Morrison l’était, mais nous étions concentrés en seconde période.