L’histoire dit parier Heat-Celtics Game 7 sous

Il y a beaucoup d’histoire autour du match 7 de la finale de la Conférence de l’Est entre les Miami Heat et les Boston Celtics, mais une tendance est incroyablement répandue avant celui-ci : le match 7 over/under.

Les jeux 7 sont physiques intenses et lents. Alors que le over/under continue de baisser game-over-game, ce total a chuté comme une brique maintenant à 203,5 au moment d’écrire ces lignes. Cependant, l’histoire dit que ce jeu est en train de couler, peu importe. quoi.

Premièrement, les chances pour le match 7 avec les Celtics essayant d’être la première équipe à revenir de trois matchs à zéro dans l’histoire de la NBA.

Heat vs Celtics cotes, propagation et total

Game 7 sous la tendance frappe à un rythme incroyable

Alors que le rythme ralentit et que les équipes manquent d’ajustements à la fin de la série, les défenses ont tendance à prendre le dessus et les parieurs continuent à amasser de l’argent sur une longue période.

Datant de 2003, les sous-matchs du match 7 sont de 41-24 et de 22-14 depuis 2013. Depuis 2018, ce nombre se situe à 10-5, sans compter les matchs à bulles au sol neutre lors des séries éliminatoires 2020.

Cela est de plus en plus pris en compte dans le marché des paris alors que le total a brièvement ouvert à 207,5 avant de parier jusqu’au nombre actuel de 203,5. Cependant, ces jeux continuent de descendre sous le total alors que la pression monte et que les tirs continuent de mal tourner.

Si vous n’avez pas d’opinion sur qui avancera, asseyez-vous, détendez-vous et regardez les sous-cash.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.