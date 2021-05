«Contre un ennemi implacable, bien enraciné et non étatique comme le Hamas, Israël a simplement besoin de« tondre l’herbe »de temps en temps pour dégrader les capacités ennemies. Une guerre d’usure contre le Hamas est probablement le destin d’Israël à long terme », ont écrit Efaim Inbar et Eitan Shamir, deux experts israéliens, dans un article de 2014 pour le Centre Begin-Sadat pour les études stratégiques.