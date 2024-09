L’histoire d’inceste de Lyle et Erik Menendez est une fiction, selon un expert

Le dernier volet de Ryan Murphy Monstre série, Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendezs’est immédiatement hissée au sommet de la liste des séries les plus regardées du streamer après sa sortie la semaine dernière. Pourtant, la série policière a également rapidement été critiquée pour les insinuations faites dans l’émission selon lesquelles les deux meurtriers condamnés avaient plus qu’un lien et avaient développé une relation sexuelle.

La série a suscité de vives réactions, vendredi, au lendemain de la diffusion sur la plateforme de streaming de la fiction en neuf épisodes du meurtre de Jose et Kitty Menendez en 1989 et de ses conséquences. Tout d’abord, une vague de commentaires de la communauté des supporters de Menendez, qui s’est récemment développée sur TikTok et Instagram, a inondé les réseaux sociaux, les téléspectateurs s’étant insurgé contre les suggestions du scénario de Murphy et du co-créateur Ian Brennan selon lesquelles les frères étaient également amants. Puis, Erik Menendez lui-même a dénoncé la série comme étant « des mensonges et des représentations de personnages ruineuses ».

Les allusions à un possible inceste se produisent à plusieurs reprises dans la série de Murphy, qui traite autant du traumatisme générationnel que de l’obsession américaine pour la richesse matérielle et de la parodie des tendances les plus douteuses du début des années 1990 à Los Angeles (Milli Vanilli imprègne la bande-son de la série).

Dans le deuxième épisode, les frères s’embrassent brièvement après que Lyle a posé ses mains sur le cou d’Erik. Plus tard dans la même séquence, on voit Lyle interrompre Erik alors qu’il danse avec une femme lors d’une fête dans leur chambre à l’hôtel Bel-Air, puis s’essuie le nez avec de la cocaïne et met son pouce dans la bouche de son frère. Plus tard, dans une séquence de l’épisode six qui est assez clairement présentée comme un moment de fantaisie, la mère Kitty Menendez monte un escalier et trouve ses fils en train de prendre une douche ensemble.

Lyle a témoigné lors de leur deuxième procès conjoint qu’il n’avait jamais eu de relation sexuelle avec son frère. Robert Rand, qui a écrit le livre de référence de 2018 sur le crime des frères, Les meurtres de Menendezqui est le point culminant de la couverture étroite de leur cas en tant que journaliste depuis le lendemain des meurtres, a déclaré Le Hollywood Reporter la même chose par téléphone ce week-end, décrivant les frères comme des sportifs traditionnels qui ne prenaient pas de drogue.

Rand a expliqué que la représentation de la relation des frères dans la série comme étant probablement incestueuse était fausse et que la série présentait l’idée de la relation que les frères entretenaient qui vivait dans l’esprit de ceux qui les entouraient.

« Je ne crois pas qu’Erik et Lyle Menendez aient jamais été amants. Je pense que c’est un fantasme qui trottait dans la tête de Dominick Dunne. [the reporter portrayed in the series by Nathan Lane] », a expliqué Rand. « Des rumeurs circulaient pendant le procès selon lesquelles il y avait peut-être une sorte de relation étrange entre Erik et Lyle eux-mêmes. Mais je crois que le seul contact physique qu’ils auraient pu avoir est celui dont Lyle a témoigné, à savoir que lorsque Lyle avait 8 ans, il a emmené Erik dans les bois et a joué avec lui avec une brosse à dents – ce qui est ce qu’il a dit. [their father] José en avait fini avec lui. Je ne dirais donc pas que c’était une relation sexuelle, quelle qu’elle soit. C’est une réponse à un traumatisme.

Le témoignage de Lyle Menendez au procès a été tout aussi explosif dans la salle d’audience que dans la série, a indiqué Rand. Le journaliste chevronné a déclaré THR que dans la salle d’audience ce jour-là, les journalistes et les jurés étaient en larmes lorsque l’accusé de meurtre a expliqué comment les abus qu’il avait subis de la part de son père avaient ensuite été infligés par lui à Erik.

Dans la série, Lyle, joué par Nicholas Alexander Chavez, avoue cela lors d’une conversation privée avec son avocat, Leslie Abramson, joué par Ari Graynor, alors qu’il raconte les abus que lui et son frère ont subis de la part de leur père, José.

Les frères Menendez sont actuellement incarcérés dans la prison de Donovan en Californie et n’ont pas accès à Netflix en prison. Erik Menendez a probablement reçu une description de la série par sa femme sur la façon dont lui et Lyle sont représentés. Et bien que sa déclaration de vendredi n’ait pas mentionné la décision d’inclure les insinuations incestueuses, il semblait consterné par la représentation globale de lui et de son frère. Bien que la série présente les frères comme des victimes d’abus, il a déclaré qu’elle les condamne également comme l’a fait le système judiciaire lorsqu’ils ont été reconnus coupables par un jury de meurtre prémédité au premier degré avec les circonstances particulières de la présence en attente et de meurtres multiples.

Dans sa déclaration, qui a été publié par sa femme, Tammi Menendez, sur les réseaux sociaux, Erik a déclaré : « Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations désastreuses des personnages de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des likes horribles et flagrants [sic] dans la série. Je ne peux que croire qu’ils l’ont fait exprès. C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour [sic] fais-le sans mauvaise intention.

« Je suis triste de savoir que la représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime par Netflix a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes », a poursuivi Erik Menendez. « Ces mensonges horribles ont été démantelés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé. Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes. »

Ni Murphy ni Netflix n’ont encore répondu publiquement à la déclaration de Menendez vendredi concernant la série, qui diffuse désormais tous les épisodes et est la série n°1 aux États-Unis sur la plateforme. Le Hollywood Reporter Murphy et Netflix n’ont pas immédiatement répondu à nos questions lorsqu’ils ont sollicité des commentaires lundi.