L’histoire “devrait donner une leçon à Bach” sur l’énigme olympique russe : Olha Saladukha

Le président du CIO, Thomas Bach, devrait tirer les leçons de l’histoire en ce qui concerne sa décision d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux olympiques de 2024, a déclaré à l’AFP l’une des anciennes athlètes les plus en vue d’Ukraine, Olha Saladukha.

Cela fait bientôt un an que la Russie a envahi l’Ukraine – avec l’aide de son allié biélorusse – et Saladukha, aujourd’hui député au parlement ukrainien, a déclaré qu’il était inimaginable que le désir de Bach de voir des athlètes des deux pays concourir à Paris devienne réalité.

Saladukha a déclaré que Bach était “une personne intelligente” et qu’il devrait voir les parallèles historiques entre la Seconde Guerre mondiale et maintenant.

“Rappelons-nous ce qui s’est passé après les JO de 1936 à Berlin, où Hitler a posé ?”, a déclaré à l’AFP le triple champion d’Europe et du monde 2011 de triple saut.

«Après les Jeux olympiques (d’hiver) de Sotchi en 2014, la guerre en Ukraine a commencé.

«Même après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a été aliénée des Jeux (elle n’a pas été invitée aux Jeux olympiques de 1948).

« Après ce mal, il était difficile pour le monde de se comporter autrement.

“On voit la même chose ici, d’autant plus que la guerre continue !”

Saladukha dit qu’elle peut voir d’où vient Bach.

“La logique de Bach peut être comprise, mais on ne peut pas être d’accord avec elle”, a déclaré le joueur de 39 ans.

“Il peut vouloir que le plus d’athlètes possible concourent.”

Mais elle a dit “un État meurtrier, où les gens, y compris les athlètes, soutiennent les crimes, ne devraient pas faire de sport”.

Le Comité international olympique a indigné l’Ukraine le mois dernier lorsqu’il a annoncé qu’il explorait une “voie” pour permettre aux concurrents de Russie et de Biélorussie de participer aux Jeux à Paris, bien que sous un drapeau neutre.

Le chef du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov, a déclaré qu’il était inacceptable que la Russie soit soumise à des conditions différentes de celles des autres pays dans la compétition olympique.

Mais Saladukha a déclaré dans une interview par e-mail : « La guerre continue et des gens meurent et des villes sont détruites chaque jour. Et que voit-on en Russie ? Des centaines d’athlètes professionnels ont exprimé leur soutien à la guerre avec l’Ukraine. Mais nous n’avons entendu personne parler contre la guerre.”

Elle affirme que 220 entraîneurs et athlètes ukrainiens ont été tués depuis l’invasion des forces russes.

“Dites-moi, dans de telles conditions, est-il honnête et juste de permettre aux Russes de concourir même sous un drapeau neutre ?”

Elle estime toutefois que le cas biélorusse est plus nuancé et que ceux qui ont protesté contre le président extrémiste Alexandre Loukachenko et vivent à l’extérieur du pays devraient être autorisés à concourir aux Jeux olympiques dans les rangs de l’équipe des réfugiés, comme l’a suggéré la semaine dernière la Pologne. .

Bach est peut-être la bête noire des athlètes ukrainiens, mais Saladukha est impressionné par la ligne adoptée par le suprémo de World Athletics Sebastian Coe, qui a interdit aux Russes et aux Biélorusses de pratiquer son sport jusqu’à ce que la Russie quitte l’Ukraine.

“Je voudrais exprimer mon respect pour Lord Coe”, a-t-elle déclaré.

‘Nous réussirons’

Un autre sportif ukrainien, le médaillé de bronze olympique de karaté Stanislav Horuna, a déclaré à l’AFP que la conviction de Bach selon laquelle “aucun athlète ne devrait être empêché de concourir à cause de son passeport” est inappropriée.

“(Sa) déclaration est juste en temps de paix mais elle ne convient pas à la situation que nous avons”, a déclaré Horuna.

« Nous avons la guerre ! Et le pays qui a déclenché cette guerre déraisonnable devrait être exclu du mouvement olympique et de la “famille” en général.”

Horuna, le champion d’Europe 2021, a déclaré qu’il était naïf de penser que les Russes étaient punis si leurs athlètes concouraient sous un drapeau neutre.

“Les médailles qui pourraient être remportées seront ensuite promues avec le drapeau russe et tout le monde saura toujours quel athlète concourt même s’il concourt sous le drapeau blanc”, a-t-il déclaré.

Saladukha, Horuna et le champion olympique de lutte gréco-romaine Zhan Beleniuk – qui est également député – espèrent que la pression politique des gouvernements forcera le CIO à reculer. Sinon, préviennent-ils, un boycott pourrait être nécessaire.

“Plus de 40 pays sont prêts à boycotter les Jeux si les Russes et les Biélorusses sont admis sous un drapeau neutre”, a déclaré Beleniuk à l’AFP.

“Nous persuaderons jusqu’au dernier moment le CIO, ainsi que tous les pays démocratiques, d’exclure les athlètes russes et biélorusses.

“Je crois que nous réussirons.”

Loin de la politique, il y a aussi la perte personnelle – un ami d’enfance de Saladukha est mort à Marioupol et un athlète d’athlétisme qu’elle connaissait bien a été tué près de Bakhmut.

“Je sais ce que c’est que de perdre tous ses biens et de dire au revoir à sa vie habituelle”, a-t-elle déclaré.

“Mais, oui, le plus dur est de perdre des êtres chers.”

