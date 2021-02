Comment Onesimus a introduit l’inoculation en Amérique, sauvant des centaines de vies pendant l’épidémie de variole.







































Joel Christian Gill est dessinateur, historien et professeur agrégé d’illustration au Massachusetts College of Art and Design. Il a écrit les mots et dessiné les images de la série Fruit étrange et Contes du dixième talentueux. Son dernier travail est un mémoire relatant la façon dont les enfants gèrent les abus et les traumatismes: Combats: le triomphe d’un garçon sur la violence.