L”histoire des rencontres d”Austin Butler, De Vanessa Hudgens à Kaia Gerber – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Austin Butler a certainement fait sa marque en jouant le roi du rock dans Baz Lurmannc’est Elvis, aurait battu des gros bonnets comme Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson, et Styles Harry pour le rôle convoité. Mais même avant le rôle déterminant de sa carrière cet été, l’acteur le plus récent à jouer Elvis Presley n’était pas étranger à la célébrité. Austin, 30 ans, est sorti avec une série de femmes incroyablement prestigieuses et a attiré beaucoup d’attention en le faisant.

Voici les principales dames éblouissantes que l’alun de Disney Channel a romancées au fil des ans.

Vanessa Hudgens

De loin, l’ancien Hannah Montana La relation la plus ancienne de l’acteur était avec Vanessa Hudgens, 33 ans. Le superbe duo date de près d’une décennie, de 2011 à 2020. La Il était une fois à Hollywood acteur et Lycée musical La beauté était très discrète sur leur romance pendant les deux premières années, pour finalement devenir publique en 2014. Vanessa l’a un jour appelé «l’amour de sa vie» dans un post Instagram de 2014.

“Joyeux anniversaire à l’homme au cœur le plus gentil, à la belle âme, au talent fou et au meilleur look que j’ai jamais vu”, a-t-elle écrit à côté d’une photo décontractée de l’ancien couple portant des chapeaux assortis. “Il ne cesse de m’inspirer dans tous les aspects de la vie et élève toujours ceux qui l’entourent plus haut. Je remercie infiniment Dieu d’avoir béni le monde il y a 23 ans en créant Austin Butler.

Austin et Vanessa se sont séparés discrètement en janvier 2020. Aucun des deux n’a commenté publiquement la scission, mais une source aurait dit PERSONNES que «les horaires de travail chargés et les voyages mettent définitivement à rude épreuve la relation».

Olivia DeJonge : 5 choses à savoir sur la vedette qui incarne Priscilla Presley dans "Elvis"

Olivia De Jonge

Olivia DeJonge, 24 ans, était apparemment la prochaine femme chanceuse à se tenir aux côtés d’Austin. Par Nouvelles MTV, la Elvis Les co-stars ont été vues se mettre à l’aise lors d’un film en plein air en Australie juste après sa séparation en 2020 avec Vanessa. Le prétendu match semblait avoir beaucoup de sens, étant donné qu’Olivia a joué Priscille Presley en face du rôle-titre d’Austin. Entre janvier et novembre 2020, le couple signalé a été vu plusieurs fois ensemble, y compris un voyage affectueux à la fin de l’automne à la plage, selon le Courrier quotidien.

Lily-Rose Depp

Austin a ensuite été vu avec Johnny Depp et Vanessa Paradis‘ fille célèbre Lily-Rose Deppmaintenant 23 ans. Ils ont été enfermés dans un baiser incontestablement torride à Londres en août 2021. De toute évidence, la photo racée a envoyé la rumeur de la relation en surmultipliée, mais une apparition répétée ne s’est jamais matérialisée, et Lily-Rose a été vue devenir chaude et lourd avec le rappeur français Yassine Stein quelques mois plus tard, en novembre.

Kaia Gerber

L’intérêt amoureux actuel d’Austin est Kaia Gerber20 ans, fille sosie du mannequin Cindy Crawford. Le couple a été lié pour la première fois en décembre 2021, après la séparation de Kaia de Euphorie gros morceau Jacob Elordi. En fait, ils ont été vus à l’aéroport de LAX quelques jours avant Noël en 2021. Le magnifique couple a fait ses débuts sur le tapis rouge à W Magazinede la soirée annuelle Best Performances en mars et depuis lors, ils ont été vus incroyablement mignons et confortables partout à Los Angeles.