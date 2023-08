L’histoire des Lakers est le genre d’émission magique que Beeb ne peut tout simplement pas faire… elle reste tellement au-delà du talent et de la gamme de la télévision britannique

Les départements dramatiques de la télévision britannique sont institutionnellement incapables de s’amuser.

Vous doutez de moi?

Winning Time se déroule dans une décennie impétueuse et beaucoup plus heureuse lorsque les Lakers ont remporté le titre NBA des années 1980[/caption]

Imaginez une seconde ce que BBC1 aurait fait si elle avait mis la main misérable et culpabilisée sur Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty.

Ils n’auraient pas été les LA Lakers, pour commencer.

Ils auraient été une équipe de netball, et au lieu des années 1980 en plein essor, les téléspectateurs auraient été téléportés vers la génération Windrush à Londres dans les années 1950, où toutes les autres scènes auraient été une métaphore de l’esclavage, les maux de la Empire britannique et bla bla bla.

Soyez donc éternellement reconnaissant que le meilleur drame de l’année soit entre les mains sûres de Sky Atlantic et soit revenu pour sa deuxième série cette semaine avec un clin d’œil sournois à la nudité qui a suivi, mais aucun de ces avertissements mouillants sur les «attitudes du temps » ou des mots que certaines personnes pourraient faire semblant de trouver offensants.

Et pourquoi le feraient-ils, franchement ?

Winning Time se déroule dans une décennie impétueuse et beaucoup plus heureuse lorsque les Lakers, guidés par le génie d’Earvin « Magic » Johnson, qui a joué avec beaucoup de charme par Quincy Isaiah, viennent de remporter le titre NBA 1980.

J’espère cependant que le sujet ne rebute personne, car vous n’avez pas besoin de connaître quoi que ce soit sur le basket-ball pour tomber amoureux de Winning Time.

Comme tous les plus grands drames sportifs, ses thèmes sont universels – l’amour, la trahison, l’ambition, la loyauté, la vengeance, la luxure et les infidélités de Johnson, dont la philanthropie en série a finalement conduit à son diagnostic de VIH et à l’effondrement de la dynastie des Lakers.

La chose frappante qui distingue immédiatement Winning Time de presque tous les drames britanniques depuis l’époque d’Auf Wiedersehen Pet est son sens de l’humour.

C’est vraiment drôle et aborde tous les grands problèmes avec un rire.

Ainsi, vous ne voyez pas seulement les Lakers presque tous noirs fuir le Boston Garden après avoir écrasé les Celtics dans une grêle de missiles sur un « White Bus », une petite flèche graphique prend vie avec la légende : « Nom réel de l’entreprise » .

Il regorge également de ces astuces de production, et le générique du premier épisode contient même une vérification du nom de la blessure au genou parlante de Magic Johnson, qui a apparemment été exprimée théâtralement par Rodney Saulsberry.

Pour cette raison, vous pouvez dire que le spectacle est fait avec amour et beaucoup de travail acharné, mais il n’y a pas vraiment de secret pour le succès ultime de Winning Time.

Tout se résume au script, aux personnages et à la liste des acteurs, qui ne sont pas accablés par une seule mauvaise performance.

Deux se démarquent clairement de tous les autres cependant.

Le premier et le plus évident est le brillant John C Reilly, qui s’amuse comme jamais en jouant Jerry Buss, le boucanier propriétaire des Lakers qui a inventé toute l’ère Showtime.

Même lui, cependant, doit jouer le deuxième violon lorsqu’il partage une scène avec le directeur général toujours enragé Jerry West, joué par Jason Clarke, dont le tour devient encore plus impressionnant lorsque vous réalisez qu’il vient du Queensland, en Australie, et non de Virginie-Occidentale.

Remarquablement cependant, vous finissez par aimer les deux hommes.

Et je dis « remarquablement », car entre les mains de n’importe quel dramaturge britannique, les deux se retrouveraient sans un seul long métrage rédempteur parce qu’ils sont blancs, masculins et responsables.

La BBC, ITV et Channel 4 imaginent probablement que ce genre de stéréotypes grossiers et le manque d’ambiguïté morale les rendent progressistes. Ce n’est pas le cas.

Cela signifie simplement qu’ils se sont tous enfermés dans un coin éveillé et ne peuvent plus faire de drames décents au-delà des sagas criminelles réelles, comme Le sixième commandement, qui ne sont qu’un territoire sûr car l’agenda politique obsessionnel des chaînes ne peut pas interférer avec les faits.

Cela ne veut pas dire non plus que Winning Time est parfait.

Mis à part quelques horribles postiches, son principal défaut est que certains personnages féminins sont saints au point d’être fades et unidimensionnels.

Cela reste cependant bien au-delà du talent et de la gamme de la télévision britannique, cela pourrait vous faire pleurer.

Et si vous n’êtes pas d’accord ? Ne vous inquiétez pas, un autre cadavre pâle et une détective féminine impassible arriveront d’une minute à l’autre.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING Point, Ben Shephard : « La scène musicale de Madchester était le plus étroitement associée à quelle ville du nord-ouest de l’Angleterre ? »

Bernie : « Newcastle ».

Le maillon faible, Romesh Ranganathan : « Le film d’Ang Lee en 2000 qui a été nominé pour l’Oscar du meilleur film s’appelle Crouching Tiger, Hidden what ? »

Dr Punam Krishan : « Placard ».

Romesh: « Dans le football britannique en 2022, quelle équipe nationale s’est qualifiée pour la Coupe du monde de football masculin pour la première fois en 64 ans? »

Carol McGiffin : « Southampton ».

Et Ben Shephard : « Le nom de quelle ville anglaise historique est un anagramme de ROD FOX ? »

Chris : « Londres ». MÉLANGÉ

Irritations aléatoires de la télévision

LIFE Stories n’a pas réussi à trouver une seule chose « drôle » que Ruby Wax ait jamais dite.

Célébrités inutiles de samedi mettant en vedette six personnes sur lesquelles je n’avais vraiment jamais applaudi auparavant et une autre que j’aurais aimé ne pas avoir (Nicola Thorp).

Cooking With The Stars absolument épouvantable d’ITV fait ressembler Celebrity MasterChef à la civilisation de Kenneth Clark.

Et la nouvelle qu’Owain Wyn Evans, l’hémorroïde météorologique galloise qui tambourine, a : « Joined Strictly ».

À laquelle la seule réponse possible est, bien sûr, il l’a fait. Bien sûr qu’il l’a fait.

SEUL EST DUR À SUPPORTER

PREMIÈRE nouvelle règle de la télévision ?

Plus une émission utilise de séquences de drones, moins il est utile de regarder.

Canal 4 / La télévision du jardin

Le dernier exemple en date étant un concours de survie de Channel 4 appelé Alone, où ils ont envoyé 11 histoires sanglantes dans la nature canadienne pour mourir de faim ou être mangées par les ours.

Un objectif assez louable, si cela n’avait pas déjà été fait par Naked And Afraid sur Discovery Channel, qui a réalisé que les téléspectateurs avaient besoin de caméramans professionnels et d’un ou deux fesses nues pour les voir à travers la fastidieuse affaire d’allumer un feu.

Les grands prédateurs locaux sont également d’une timidité décevante ici.

Pour le divertissement et la mort, nous comptons vraiment sur la stupidité de concurrents comme Mike le menuisier, qui a failli sectionner une artère avec une hache après seulement quatre heures, et Louie, qui s’est armé d’un arc et de flèches et espère « Get some beaver », qui est un peu sexiste. . .

Cependant, tous les étrons grizzlis et les effets sonores effrayants du monde ne peuvent toujours pas cacher la vérité sur Alone.

C’est beaucoup de merde, mais très peu d’ours.

LA Coupe du monde féminine est avant tout critique (Partie 12,438).

Suède contre États-Unis, à Melbourne, Laura Woods : « Voyons les pénalités manquées par les États-Unis, à commencer par Megan Rapinoe.

Rex

Qu’en penses-tu Fran? Était-ce une bonne pénalité?

Bien? Il a presque atterri sur le plateau de Neighbours. Donc, non, ce n’était pas une bonne pénalité. Ce n’était pas bon du tout.

Quizz télévisé. Qui a dit: « J’adore mettre ma langue dans les choses, mais j’ai un peu peur des piqûres ici? »

A) Fred Sirieix mangeant des oursins sur Remarkable Places To Eat ?

Ou B) Rita Ora sur Love Island ?

Sosie de la semaine

Envoyé par Paul Field, Belgrade.

Excellentes informations sur la Coupe du monde féminine

RACHEL BROWN-FINNIS : « En tant que spectateur neutre, je ne suis pas neutre. »

Fara Williams: « La croix n’entre que lorsqu’elle entre. »

Et Robyn Cowen : le plan de match du Nigeria a été exécuté à la perfection, ils n’ont tout simplement pas marqué.

(Compilé par Graham Wray).

NOM de la semaine. L’officiel de l’UEFA qui a effectué le tirage au sort de la Ligue des champions lundi, Tobias Hedstuck.

Et si son surnom n’est pas Uphisownarse, je désespère pour l’humanité.

MARDI 8 août, Channel 5, 20 h, The Yorkshire Vet, Christopher Timothy : « À Huddersfield, Matt est dans des eaux inexplorées essayant de réparer le prolapsus anal de Kermit la grenouille.

Ce qui, à moins que Fozzie Bear ne se présente la semaine prochaine pour faire trier son ablation scrotale, est la chose la plus remarquable que j’entendrai à la télévision toute l’année.

PENDANT CE TEMPS, sur Olivia (Attwood) Marries Her Match, la mère de Love Islander arrive vêtue de ses vêtements de nuit, le matin du jour du mariage, avec un plateau de grignotages, ce qui soulève la question: « Quelles sont ces choses qui ressemblent à des rabats géants? »

Ce sont des volets géants, Olivia.

TV OR

LE retour de Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, sur Sky Atlantic.

Nick Stapleton et les autres héros de Scam Interceptors de BBC1.

L’humoriste Troy Hawke, de la Greeters Guild, tend une embuscade à Gianfranco Zola lors du match de samedi pour l’Ukraine : « Vous êtes merveilleusement assemblé, vous êtes comme un Henry Winkler robotisé. »

Et le juge invité Danny Jones a fourni la toute première réponse amusante sur Celebrity MasterChef lorsque Lisa Snowdon a été subjuguée par le piquant du poulet gochujang de James Buckley : « Je pense qu’il aurait pu ajouter quelque chose au mélange.

« Gaviscon ?