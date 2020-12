Getty Images

Aux États-Unis, les Juifs mangent de la nourriture chinoise américaine à Noël depuis plus de 100 ans.

Depuis plus d’un siècle, les Juifs américains mangent de la nourriture chinoise américaine à Noël. La fête annuelle est une tradition de vacances qui se poursuivra probablement comme d’habitude cette année, même au milieu du COVID-19 – bien que sous forme de livraison ou à emporter. Ce passe-temps a évolué vers une tradition presque sainte, parodiée sur Saturday Night Live, analysé dans des articles universitaires et réaffirmé par la juge de la Cour suprême Elena Kagan.

Peut-être le premier expert de la pratique est le rabbin Joshua Eli Plaut, PhD, directeur exécutif de American Friends of Rabin Medical Center, rabbin de Metropolitan Synagogue à New York et auteur de Un Noël casher, la première (et la seule?) étude complète de ce que font les Juifs à Noël.

J’ai parlé à Plaut de la cuisine chinoise à Noël et pourquoi il était assis sur les genoux du Père Noël.





Les juifs et Noël existent depuis un certain temps. Quand les Juifs ont-ils demandé pour la première fois: «Que devons-nous faire à Noël?»

C’est une question depuis aussi longtemps que Noël existe, car les Juifs se sont toujours sentis comme des étrangers. Mais ce qu’ils ressentaient spécifiquement était vraiment fonction de leur statut dans la société. En Europe de l’Est, par exemple, les juifs n’étaient pas très assimilés. Noël a été une nuit de pogroms et de violences possibles, avec tant de célébrants, souvent ivres, allant de maison en maison. Les Juifs ne sont pas allés à la synagogue pour étudier. Ils sont restés chez eux pour des raisons de sécurité physique. S’ils faisaient quelque chose, ils pourraient jouer aux cartes ou aux échecs.

En Europe occidentale, après la Révolution française, les juifs étaient plus assimilés. Là, ils avaient plus de liberté pour se demander: «Est-ce que j’apporte un sapin de Noël chez moi? Dois-je un repas de vacances? Est-ce que je donne des cadeaux? » Le premier sioniste Theodor Herzl était un juif séculier et il avait un arbre de Noël dans son salon. Après que le grand rabbin de Vienne soit venu lui rendre visite, il a écrit quelque chose dans son journal comme: «J’espère que le rabbin ne pense pas moins à moi à cause de cela. Là encore, qu’est-ce que je me soucie de ce qu’il pense?

D’accord, alors dites-moi quand manger de la nourriture chinoise à Noël entre en jeu pour la première fois. Est-ce une tradition judéo-américaine?

Oui. Il commence à la fin du XIXe siècle, dans le Lower East Side, où les immigrants juifs et chinois vivaient à proximité. La toute première mention de Juifs américains mangeant dans un restaurant chinois remonte à 1899, lorsque l’hébreu américain Le journal a critiqué les Juifs pour avoir mangé dans des restaurants non casher. En 1936, une publication intitulée East Side Chamber News faisait état d’au moins 18 jardins de thé chinois et restaurants de chop suey dans des quartiers juifs très peuplés. Tous étaient à quelques pas de Ratner’s, qui était alors le plus célèbre restaurant laitier juif de Manhattan.

Les Juifs sortaient manger chinois le dimanche, lorsqu’ils se sentaient exclus du déjeuner à l’église. C’était une transition progressive du régime traditionnel de l’Europe de l’Est, à la consommation de nourriture chinoise américaine, à la consommation d’autres cuisines pan-asiatiques, comme la nourriture indienne. J’aime dire que, cent ans après son arrivée à New York, le juif moyen était plus familier avec les sushis qu’avec les gefilte fish.

Au cours des 35 dernières années, les restaurants chinois à Noël sont vraiment devenus ce genre de communauté temporaire où les Juifs des États-Unis peuvent se réunir pour être entre amis et en famille. C’est une façon laïque de célébrer Noël, mais c’est aussi le moment de fermer Noël et d’annoncer votre identité juive dans un environnement sûr.

Y avait-il une raison, au-delà de la proximité, que les Juifs finissaient par manger de la nourriture chinoise, par opposition à une autre cuisine d’immigrants?

En termes de loi casher, un restaurant chinois est beaucoup plus sûr qu’un restaurant italien. Dans la cuisine italienne, il y a un mélange de viande et de produits laitiers. Un restaurant chinois ne mélange pas la viande et les produits laitiers, car la cuisine chinoise est pratiquement sans produits laitiers.

Moins de cent ans après son arrivée à New York, le Juif moyen était plus familier avec les sushis qu’avec le poisson gefilte

Dans la cuisine sino-américaine, s’il y a du porc [which is not a kosher food], il est généralement caché à l’intérieur de quelque chose, comme un wonton. Beaucoup de Juifs à l’époque – et même maintenant – maintenaient une casher stricte à l’intérieur de la maison, mais étaient plus flexibles avec les aliments qu’ils mangeaient au restaurant. Le sociologue Gaye Tuchman a écrit sur cette pratique. Elle a décrit [the plausible deniability of non-kosher ingredients] comme treyf sûr. [Treyf is the Yiddish word for non-kosher.] Beaucoup de Juifs considéraient que le porc dans la cuisine chinoise était treyf sûr, parce qu’ils ne pouvaient pas le voir. Cela a rendu la nourriture plus facile.

Dans vos recherches pour ce livre, avez-vous rencontré quelque chose sur la cuisine chinoise et Noël écrit dans une perspective sino-américaine?

En fait, j’ai trouvé une citation de 1935, dans le New York Times, à propos d’un restaurateur nommé Eng Shee Chuck qui apportait du chow mein à la Maison des enfants juifs le jour de Noël. Si vous interrogiez des restaurateurs chinois, ils vous diraient que Noël est leur plus grand jour de l’année, en dehors probablement du Nouvel An chinois. Si vous voulez une compréhension plus approfondie, vous devriez probablement aller parler à des restaurateurs de Chinatown.

Parfois, ma famille mange de la nourriture chinoise à Noël, mais nous allons toujours au cinéma. Quand est-ce devenu une tradition de Noël juive établie?

Lorsque les Juifs ont commencé à s’installer dans le Lower East Side de Manhattan entre les années 1880 et les années 1920, ils étaient de pauvres immigrants. Ils travaillaient dans des ateliers clandestins et vivaient dans des appartements. Pendant leur temps libre, ils allaient aux nickelodéons nouvellement ouverts. Pour entre un cent et cinq centimes, ils pouvaient voir une forme très précoce d’un film. En 1909, il y avait 42 nickelodéons adjacents au Lower East Side et 10 uptown à Jewish Harlem. Noël était juste un autre jour de congé, alors ces premiers films ont attiré de grandes foules.

Nous savons par la presse yiddish que Noël est devenu un jour populaire pour l’ouverture de nouvelles productions théâtrales yiddish. C’était un jour de congé, alors que faites-vous? Vous pouvez rester à la maison ou aller aux nickelodeons ou au théâtre yiddish. Finalement, des décennies plus tard, vous pourriez aller prendre un repas dans un restaurant chinois.

Que faites-vous habituellement à Noël?

Pendant de nombreuses années, j’ai fait des recherches sur ce livre. Cette année, je serai avec ma famille dans une petite ville, où il n’y a pas de vrais restaurants ouverts. Nous allons probablement jouer à un jeu de société ou regarder Netflix.

Qu’as-tu fait à Noël en grandissant?

Je ne suis jamais allé dans les restaurants chinois. Nous allions patiner devant l’arbre de Noël du Rockefeller Center, puis nous prenions du chocolat chaud avec des guimauves. J’ai de très bons souvenirs de Noël. Ma mère m’emmenait m’asseoir sur les genoux du Père Noël. Quand j’écrivais ce livre, je lui ai demandé: «Pourquoi m’as-tu emmenée – le fils d’un rabbin! – s’asseoir sur les genoux du Père Noël? » Elle a dit: «Tout le monde en Amérique le fait, alors pourquoi pas nous?» Elle savait que j’étais en sécurité dans mon identité juive.