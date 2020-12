Tom Cruise doit être incroyablement frustré par tous les retards que Covid a apportés au septième film Mission: Impossible.

Un enregistrement audio criblé de jurons de lui faisant exploser l’équipe pour avoir enfreint les règles sur le plateau a émergé.

Mais c’est loin d’être la première fois que nous voyons ce genre d’explosion de la part de l’acteur de 58 ans, qui joue Ethan Hunt dans la franchise.

Ici, nous revenons sur certains moments célèbres de Tom Cruise au fil des ans …

La mission: une diatribe impossible

Tom a été entendu dans un enregistrement audio déclenchant une tirade furieuse sur les membres de l’équipage après avoir bafoué les règles de Covid et les mesures de santé et de sécurité mises en place sur le plateau.







L’acteur, qui produit également les films, a perdu son sang-froid lorsqu’il aurait repéré deux membres de l’équipe se tenant à moins de deux mètres l’un de l’autre.

Il a crié sur les deux hommes, leur lançant des jurons sur eux alors qu’il les accusait de compromettre non seulement le film, mais le monde entier d’Hollywood.

Dans l’audio, publié par The Sun, il crie: « Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, et je vous vois le refaire, vous êtes f * * roi parti.

«Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais. C’est tout! Pas d’excuses.

Ce moment d’Oprah

En 2005, Tom a exprimé son amour pour Katie Holmes dans l’émission de discussion d’Oprah Winfrey d’une manière qui est entrée dans l’histoire.

La seconde qu’Oprah mentionna Katie, Tom attrapa ses mains et lui fit un immense sourire.

Il a sauté sur ses pieds et a pompé avec enthousiasme ses poings en l’air, avant de se mettre à genoux et de tapoter le sol.







«C’est ce que je ressens à ce sujet», dit-il.

« Je suis amoureux, » ajouta-t-il avant d’éclater de rire.

Quand Oprah lui a dit qu’elle ne l’avait jamais vu se comporter de cette façon auparavant, il a sauté sur le canapé comme un chiot excité.

Après peu d’encouragements, Tom s’est précipité dans les coulisses pour attraper sa nouvelle petite amie et la faire monter sur scène.







Tom a dit plus tard qu’il avait regretté son explosion dans l’émission après avoir reçu des réactions négatives pour cela.

Il a dit un jour au Mirror: « Passer par là n’est pas agréable et je pense que ça a atteint un niveau extrême, mais Kate est une femme très sûre, confiante et forte.

«Tu apprends juste de ça et passe à autre chose. J’ai une vie bénie parce que j’ai une famille heureuse et des enfants que j’adore et tout le monde sait ce que je ressens pour Kate. Cela nous a simplement rapprochés.

L’incident de la tasse ébréchée

L’ancienne scientologue Leah Remini a affirmé dans son livre révélateur que Tom, un ardent défenseur de l’église, l’avait une fois perdue quand on lui a remis une tasse de thé qui avait une puce dans le bord.







Elle prétend qu’il a critiqué son assistant: « Vous m’avez servi du thé dans une tasse ébréchée? Savez-vous à qui est servie une tasse ébréchée? F ** king DBs. »

On dit que DB est un raccourci de Scientologie pour le terme péjoratif «être dégradé», qui se réfère à quelqu’un qui est infesté d’esprits mauvais.

Partager une chambre d’hôtel avec Rob Lowe

Rob Lowe a affirmé que Tom a «fait une balistique» après avoir appris que les deux avaient été réservés pour partager la même chambre d’hôtel.

Rob dit que cela s’est produit quand Tom avait 18 ans et qu’il n’était pas encore devenu l’énorme star hollywoodienne qu’il est aujourd’hui.







Selon Rob, les patrons de leur film The Outsiders ont pensé que ce serait une bonne idée de loger les acteurs ensemble dans un hôtel de New York afin qu’ils puissent évaluer la chimie entre eux.

Rob a déclaré sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard: « Tous les gens de LA ont survécu aux auditions de LA, puis les personnes triées sur le volet ont dû se rendre à New York pour faire face à la version de New York; donc c’était moi et Tom Cruise et Emilio. et C. Thomas Howell.

«Nous nous enregistrons et Tom découvre que nous partageons une chambre et devient balistique… Je veux dire que ça m’a fait rire, c’était épouvantable.







Il a dit que son histoire montre que la confiance de Tom a toujours été élevée.

Il a ajouté: «Pour moi, ce qui est génial dans l’histoire, c’est qu’il y a certaines personnes qui ont toujours été qui elles sont, et cet élément les a propulsées là où elles sont aujourd’hui et le reste appartient à l’histoire.

«Et l’idée qu’un acteur de 18 ans avec un rôle de walk-on dans Endless Love… pourrait avoir ce genre de moyens.

« Je me souviens avoir dit: ‘Wow, ce type est la vraie affaire’. »

Se disputer sur NBC aujourd’hui

En 2005, Tom s’est disputé avec Matt Lauer lors d’une apparition sur NBC’s Today.

L’acteur avait précédemment critiqué publiquement Brooke Shields pour avoir fait la promotion de médicaments pour traiter la dépression post-partum.







Au cours de l’entretien, Matt lui a dit: « Je ne prescris pas de Ritalin, Tom, et je ne demande à personne d’autre de le faire. »

La tension entre eux a augmenté et Tom a riposté: « Je n’ai jamais été d’accord avec la psychiatrie, jamais. Avant d’être scientologue, je n’étais jamais d’accord avec la psychiatrie, et quand j’ai commencé à étudier l’histoire de la psychiatrie, j’ai compris de plus en plus pourquoi je ne le faisais pas. Je ne crois pas à la psychologie.

« En ce qui concerne Brooke Shields, écoutez, vous devez comprendre, je me soucie vraiment de Brooke Shields – c’est une femme merveilleuse et talentueuse, et je veux qu’elle réussisse bien, et je sais que la psychiatrie est une pseudoscience. »

Insistant sur le fait que les médicaments psychiatriques ne font que « masquer le problème », Tom a poursuivi: « Ce que je dis à propos de Brooke, c’est qu’il y a de la désinformation, d’accord. Et elle ne comprend pas l’histoire de la psychiatrie. Elle ne comprend pas. de la même manière que tu ne le comprends pas, Matt. «

Riant hystériquement sur Letterman

L’interview de Tom en 1999 sur Late Night avec David Letterman était si scandaleuse que Christian Bale a déclaré plus tard qu’il avait basé son portrait de Patrick Bateman dans American Psycho dessus.

Il racontait à l’hôte une fois où il pilotait un avion et qu’il a dû passer à l’oxygène lorsque lui et le copilote ont compris que s’ils coupaient l’oxygène pour le passager à l’arrière, ils pourraient le faire. à l’altitude à laquelle ils se trouvaient.

« Ce n’était pas dangereux ou quoi que ce soit que vous savez, » dit-il en riant hystériquement.









Lorsqu’on lui a demandé ce qui était arrivé à la personne dans le dos, Tom s’est plié en deux en riant en disant que l’homme était devenu « silencieux » et « s’est endormi ».

«Il a dormi pendant tout le trajet», dit-il.

Letterman a dit en plaisantant à Tom qu’il était « chanceux » de ne pas avoir fait de temps pour tentative d’homicide involontaire après avoir coupé l’oxygène de l’homme.

Tom, qui pouvait à peine raconter l’histoire pour rire, a dit que l’homme s’était finalement réveillé et avait dit que ses mains picotaient.

Crier après un ‘journaliste’

Alors que Tom marchait sur le tapis rouge à Londres pour la première de War of the Worlds, il a eu une altercation avec un homme qui se faisait passer pour un journaliste après avoir giclé l’acteur au visage avec un pistolet à eau déguisé en microphone.







Il a été rapporté à l’époque que Tom semblait rire au début avant de se mettre en colère et de demander: « Pourquoi feriez-vous ça? »

Il a poursuivi: « Vous aimez moins penser aux gens, n’est-ce pas? »

Le farceur a essayé de s’éloigner mais Tom a atteint à travers la barrière métallique et s’est accroché à son bras en disant: « Ne partez pas. C’est incroyablement impoli. Je suis ici pour vous donner une interview et vous faites ça. C’est incroyablement impoli. »







De plus en plus irrité, il dit à l’homme: « Tu es un con. »

La police a arrêté l’homme qui avait giclé Tom et arrêté trois autres hommes qui avaient filmé l’incident.

Ils travaillaient sur une émission humoristique pour Channel 4 qui ciblait les célébrités avec des blagues pratiques. Ils ont ensuite été libérés et Channel 4 s’est excusée auprès de l’acteur, disant que c’était censé être une « farce de comédie légère ».