L’histoire des demi-tours de Liz Truss alors que le Premier ministre démissionne après seulement 45 jours au pouvoir

La Première ministre sortante Liz Truss, qui démissionne après seulement 45 jours en poste, n’est pas la première politicienne à faire volte-face – et elle ne sera sans doute pas la dernière.

Mais il est juste de dire que son mandat de premier ministre comiquement éphémère n’a pas connu les démarrages les plus doux et ne s’est jamais rétabli, à commencer par les critiques généralisées du soi-disant “mini-budget” de son chancelier Kwasi Kwarteng, provoquant une réaction négative des marchés mondiaux. et finalement forcer son retrait du Trésor et son remplacement par Jeremy Hunt.

Parti après seulement sept semaines à la barre, nous examinons certains des changements brusques que Mme Truss, une ancienne démocrate libérale, s’est retrouvée forcée de faire à de hautes fonctions – et ceux qu’elle a faits avant même de devenir Premier ministre.

Réductions d’impôts pour les riches

Mme Truss a fait son premier revirement majeur en tant que Premier ministre après qu’il a été annoncé que le gouvernement ne poursuivrait pas son plan visant à abolir le taux d’imposition le plus élevé pour les riches.

M. Kwarteng a confirmé la volte-face le 3 octobre à la suite d’un contrecoup, de la menace d’une rébellion conservatrice d’arrière-ban et d’une journée d’ouverture acariâtre à la conférence du parti conservateur à Birmingham.

Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, M. Kwarteng a déclaré que la politique avait été supprimée parce qu’elle était devenue une “distraction” à ce qu’il a dit être par ailleurs un plan de croissance qui construirait “une économie plus prospère”.

“Il est clair que l’abolition du taux d’imposition de 45p est devenue une distraction de notre mission primordiale de relever les défis auxquels notre pays est confronté”, a déclaré M. Kwarteng.

Changement de fortune des partis politiques dans les sondages d’avril (PENNSYLVANIE)

“En conséquence, j’annonce que nous ne procédons pas à l’abolition du taux d’imposition de 45p.”

Le demi-tour est intervenu après que les hauts conservateurs Michael Gove, l’ancien secrétaire de mise à niveau, et Grant Shapps, l’ancien secrétaire aux transports, ont exprimé leur opposition.

Plan budgétaire à moyen terme

Un autre revirement du gouvernement est intervenu le 10 octobre lorsque M. Kwarteng a déclaré qu’il avançait la date à laquelle il présenterait son plan budgétaire « à moyen terme ».

Le chancelier avait été sous pression pour exposer ses plans plus clairement après le mini-budget désastreux de septembre, qui avait fait chuter la valeur de la livre et provoqué le chaos sur les marchés.

M. Kwarteng a également déclaré qu’il avancerait la publication des prévisions du Bureau pour la responsabilité budgétaire du 23 novembre au 31 octobre – Halloween – rarement une date judicieuse pour les politiciens pour choisir laquelle faire des annonces étant donné l’objectif ouvert qu’il présente aux gros titres des journaux.

Dans une lettre adressée au président du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride, le chancelier a déclaré qu’il espérait que “ce court délai supplémentaire est acceptable”.

Cette concession représentait en fait un triple demi-tour de la part de M. Kwarteng, le chancelier ayant déjà proposé de changer la date de sa déclaration à deux autres reprises.

Annulation de l’impôt sur les sociétés

Mme Truss a été forcée de rappeler M. Kwarteng tôt après une visite au FMI à Washington, DC, le vendredi 14 octobre afin de le limoger, annonçant rapidement son remplacement par l’ancien ministre de la Santé Jeremy Hunt avant de monter sur le podium à Downing Street pour annoncer un nouveau demi-tour humiliant.

Mme Truss confirmant le demi-tour de l’impôt sur les sociétés à Downing Street (PENNSYLVANIE)

Révélant que les entreprises verraient désormais une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%, ce qu’elle et son ancien chancelier avaient tenté de sacrifier dans l’intérêt de poursuivre leur fixation sur la «croissance», Mme Truss a admis que son avait effrayé les investisseurs, affirmant que le plan “allait plus loin et plus vite que les marchés ne l’avaient prévu”.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’elle voulait toujours offrir une économie à “forte croissance”, mais a concédé plutôt sombrement : “La façon dont nous remplissons notre mission doit changer.”

Après avoir répondu à seulement quatre questions des journalistes du lobby réunis, dont la plupart concernaient son propre avenir, elle s’est éclipsée.

Une manifestation bruyante de la rébellion contre l’extinction pouvait être entendue depuis les rues de Westminster à l’extérieur.

Taux de base d’annulation de l’impôt

Après sa nomination au poste de chancelier vendredi, M. Hunt a pris les devants tôt le lundi suivant (17 octobre) lorsqu’il a abandonné de nouvelles réductions d’impôts introduites par son M. Kwarteng lors d’une déclaration d’urgence dans laquelle il a également considérablement réduit le soutien aux factures d’énergie des ménages. de deux ans à six mois.

M. Hunt a déclaré qu’il abandonnerait son projet de réduire le taux d’imposition de base de 1p, qui devait être avancé à avril, et qu’il resterait à 20p dans la livre jusqu’à ce que le pays puisse se permettre de le réduire.

La réduction de l’impôt sur les dividendes promise par M. Kwarteng ira également de pair avec les achats hors TVA pour les touristes étrangers, le gel des droits sur l’alcool et l’assouplissement des règles IR35 pour les travailleurs indépendants.

M. Hunt a déclaré que les mesures fiscales à elles seules rapporteraient 32 milliards de livres sterling après que les économistes ont estimé que le gouvernement de Mme Truss faisait face à un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques du Royaume-Uni.

Penny Mordaunt couvrant Liz Truss à la boîte de répartition de la Chambre des communes (AFP/Getty)

Après avoir presque entièrement déchiré le paquet économique de Mme Truss, tout l’argument de vente de son administration, M. Hunt s’est également retrouvé seul responsable du gouvernement britannique, le Premier ministre étant trop lâche pour comparaître devant les Communes cet après-midi-là pour répondre à une question urgente posée. par le Labour, permettant à Penny Mordaunt de se tenir à sa place.

Mme Mordaunt, soit dit en passant, ressemblait beaucoup plus à un leader alors qu’elle repoussait les questions hostiles des députés de l’opposition que Mme Truss ne l’a jamais fait.

Bascule pensions triple écluse

Toujours présente lors des questions du Premier ministre du mercredi suivant (19 octobre) – au cours desquelles le Premier ministre a insisté de manière inquiétante sur le fait qu’elle était “une combattante, pas une lâcheuse” – Mme Truss a également déclaré qu’elle restait “complètement attachée” au triple verrouillage des pensions d’État. juste un jour après que Downing Street a déclenché une réaction violente en indiquant qu’il pourrait être abandonné.

Le Premier ministre a déclaré aux députés qu’elle et la chancelière augmenteraient les pensions en fonction de l’inflation, qui s’élève actuellement à plus de 10,1 %.

“Nous avons été clairs dans notre manifeste que nous maintiendrons le triple verrouillage et je m’y engage totalement – ​​la chancelière aussi”, a déclaré le Premier ministre en réponse à la nouvelle vague de colère après que le n ° 10 eut déclaré que la politique était à l’étude et M. Hunt ne s’y est pas engagé compte tenu de sa tentative de colmater ce trou noir embêtant de plusieurs milliards de livres.

Ce jour-là s’est avéré être le début de la fin pour Mme Truss et a été suivi plus tard par la démission de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et une mêlée peu édifiante aux Communes lors d’un vote de fracturation, incitant ses propres députés à appeler sa tête en masse. .

Des “documents” pour faire face au coût de la vie

Avant tout cela, lors de sa campagne réussie pour la direction des conservateurs, Mme Truss a déclaré qu’elle ne donnerait pas de « documents » aux gens pour les aider à faire face à la flambée des factures d’énergie lorsqu’elle est entrée en fonction.

Elle a dit qu’elle essaierait d’aider les familles, mais qu’elle se concentrerait sur les réductions d’impôt, disant Le Financial Times: “La façon dont je ferais les choses serait d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, et non de distribuer des aumônes.”

Les critiques ont souligné que les réductions d’impôts n’aideraient pas ceux qui en ont le plus besoin car beaucoup de personnes aux revenus les plus bas paient déjà peu d’impôts.

Les factures d’énergie montent en flèche pour des millions à travers le Royaume-Uni (PENNSYLVANIE)

Suite à cela, Mme Mordaunt, une ancienne rivale devenue depuis l’un des partisans les plus sympathiques du Premier ministre, est allée à la télévision pour dire que ses propos avaient été “mal interprétés”.

Mme Mordaunt a déclaré que le futur dirigeant faisait un “point général sur les mérites de permettre aux gens de conserver une plus grande partie de ce qu’ils gagnent”.

« Elle n’exclut pas toute aide future. En fait, une partie d’elle-même la raison pour laquelle elle a proposé un budget d’urgence est de vraiment résoudre certains de ces problèmes », a-t-elle déclaré.

Baisse des salaires en dehors de Londres

Ce changement d’approche est intervenu juste une semaine après que la candidate Truss ait été forcée de faire volte-face dans son projet de réduire les salaires du secteur public en dehors de Londres.

Son équipe de campagne avait fait publier des communiqués de presse par des journalistes politiques pour dire qu’elle introduirait des “conseils régionaux de rémunération” pour faire baisser les salaires des travailleurs du secteur public en dehors de la capitale.

Mme Truss voulait auparavant réduire les salaires en dehors du sud-est de l’Angleterre (PENNSYLVANIE)

Cela permettrait d’économiser de l’argent qui pourrait être utilisé pour financer des réductions d’impôts, a-t-elle soutenu. Le favori a également affirmé que les réductions de salaire pourraient être bénéfiques car le secteur privé avait du mal à concurrencer les salaires du secteur public.

Elle a affirmé que ce chiffre permettrait d’économiser 8,8 milliards de livres sterling sur les salaires – un chiffre qui ne pourrait être atteint qu’en réduisant les salaires dans le secteur public, y compris pour les infirmières et les enseignants, plutôt que pour les seuls fonctionnaires.

Mme Truss est elle-même allée à la télévision pour dire que sa politique avait été “déformée” et qu’elle ne visait qu’à s’appliquer aux fonctionnaires. Elle a dit qu’elle n’irait pas de l’avant avec le plan.

Protéger l’industrie sidérurgique britannique

De tels revirements ne se limitent pas à la campagne à la direction de Mme Truss : elle a également l’habitude d’avoir à faire marche arrière sur les politiques dans les rôles précédents une fois que les implications sont devenues claires.

En tant que secrétaire au commerce international, elle a prévu une réduction majeure des barrières commerciales, voulant supprimer les tarifs sur certains types d’acier importé.

La plus grande aciérie du Royaume-Uni à Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles (Ben Birchall/PA)

Mais l’industrie sidérurgique britannique a averti que cette approche coûtait des milliers d’emplois et signifiait 100 millions de livres sterling de ventes perdues, épuisant l’industrie nationale.

Le secrétaire au commerce de l’époque s’est retiré des plans après avoir perdu lors d’une scission du Cabinet avec M. Kwarteng, alors secrétaire aux affaires, qui était favorable aux protections plus strictes.

Abolition de la monarchie

La favorite des conservateurs a également changé d’avis sur certaines questions assez fondamentales : Mme Truss a par exemple précédemment plaidé pour l’abolition de la monarchie.

En 1994, le militant de 19 ans a déclaré à la conférence du parti libéral démocrate : « Nous ne croyons pas que les gens soient nés pour gouverner.

Mme Truss rencontre le roi Charles III au palais de Buckingham (Getty)

Avance rapide de trois décennies et, en juillet de cette année, elle a déclaré qu’elle regrettait “presque immédiatement” son discours.

Mme Truss avait été un membre actif des Lib Dems avant de passer aux conservateurs en 1996.

Brexit : de rester à partir

Mme Truss a fait campagne pour que la Grande-Bretagne reste dans l’UE en 2016, mais dit maintenant qu’elle regrette son vote pour le reste.

Mme Truss lors d’un événement organisé par la campagne Britain Stronger in Europe en 2016 (Getty)

Loin de se contenter de regretter le résultat du référendum, elle se dit désormais en désaccord avec sa position antérieure.

“J’ai pleinement embrassé le choix que le peuple britannique a fait”, a-t-elle déclaré lors de la récente course à la direction des conservateurs.

“J’avais tort et je suis prêt à admettre que j’avais tort. Certains des présages de malheur ne se sont pas produits et au lieu de cela, nous avons en fait ouvert de nouvelles opportunités.