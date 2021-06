L’histoire des clubs queer reflète la lutte de la communauté LGBT pour trouver des espaces sûrs

Juin 2021 voit un mois de la fierté adouci cette année avec la plupart des célébrations en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Et tandis que les entreprises et les influenceurs hétéro glosent sur plus de 200 ans d’existence documentée de la communauté à travers des campagnes de célébration de la fierté souvent symboliques, une grande partie du contexte socioculturel de la communauté a été associée aux clubs queer, qui ont été largement enregistrés sous diverses formes.

Les clubs queer ont connu une évolution progressive, bien que lente et ponctuelle, des soi-disant « maisons Molly » en Grande-Bretagne, qui s’adressaient principalement aux hommes homosexuels dans un environnement secret, à une plate-forme culturelle plus large qui existe aujourd’hui pour donner aux individus de la communauté LGBTQIA une chance d’être juste eux-mêmes. Ces espaces sans jugement ont pour objectif de fournir une plate-forme sûre aux personnes homosexuelles pour se rencontrer, avoir des conversations et profiter d’une soirée, de musique ou d’actes de drag.

Les bars ou clubs gays ont mûri à travers le monde au fil du temps et peut-être l’un des premiers endroits en Europe et peut-être dans le monde à répondre à la communauté était le Zanzibar à Cannes sur la Côte d’Azur. Commencé en 1885, il a duré 125 ans, pour finalement fermer ses portes en décembre 2010. La BBC a rapporté comment les « maisons molly » en Grande-Bretagne, en particulier à Londres, ont souvent été considérées comme un précurseur de ce qui est finalement devenu gay. /clubs et bars queer. Pas seulement l’Angleterre, les archives suggèrent que d’autres villes européennes avaient un nombre élevé de ces établissements au début du 20e siècle, mais Paris était particulièrement connue dans les cercles gays pour sa culture queer florissante et son approche décomplexée de la diversité des genres.

Des pays comme la Russie et l’Espagne ont connu une augmentation ponctuelle de la scène des bars gays. L’atmosphère conservatrice de la Russie a souvent forcé les membres de la communauté homosexuelle à toujours rester sous le radar, et une attaque majeure dans l’un des plus grands bars gays de Moscou en 2013 a ébranlé la communauté. L’Espagne a également ouvert son premier bar gay dans les années 1960 et quelques années plus tard, l’homosexualité a été dépénalisée dans le pays, faisant de Barcelone un quartier queer majeur également.

Pendant ce temps, en Inde, alors même que les attitudes envers les relations homosexuelles subissent enfin des changements, la scène des bars gays a été en grande partie clandestine et menée à huis clos ou à des fêtes privées par le bouche-à-oreille. Le verdict de la Cour suprême de 2017 sur la reconnaissance des relations homosexuelles a donné de l’élan aux membres de la communauté queer et à leurs militants qui visent désormais à intégrer davantage la communauté, et ainsi à normaliser la vie nocturne et les fêtes queer.

Malheureusement, la pandémie et tout le reste ont porté un coup dur à la scène des bars du monde entier. Par exemple à Tokyo, le quartier gay de Shinjuku Ni-chome s’est battu pour rester à flot au milieu de la pandémie. Ni-chome est censé avoir la concentration la plus dense de bars gays au monde. Il remplit un rôle vital pour la communauté LGBT du Japon, dont beaucoup mènent une bataille constante contre un système qui refuse toujours de leur accorder l’égalité des droits.

À Taïwan, qui a légalisé le mariage homosexuel l’année dernière, une première en Asie, un bar gay tapageur à Taipei fait partie d’une poignée d’endroits luttant contre la stigmatisation contre les LGBTQIA et la minorité indigène historiquement opprimée de l’île.

Comme de nombreux militants communautaires choisissent de mener ces batailles pour défier les normes de la société, il y a d’innombrables membres qui ont hâte de passer un bon moment, quel que soit l’endroit où ils se trouvent sur le spectre des genres. Comme Rahul Sinha Roy, originaire de Kolkata, dit qu’étant un « queer non-scène », ils trouvent personnellement l’idée d’un bar gay assez étrangère. Mais là encore, ils pensent que « les bars gays contribuent grandement à intégrer les êtres, les corps et les désirs queer ».

«Je suis tout à fait d’accord, même si la pression performative pour s’intégrer dans une petite tribu gay soignée: un papa, un minet, un jock ou une loutre, devient trop réel pour moi dans ces espaces. Cela dit, si je dois aller en boîte, je préférerais de loin un club gay, où je peux faire des « thumkas » à ma guise, sans attirer de regards étranges de personne », ironisent-ils.

