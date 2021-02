Tout ce que Tessica Brown voulait, c’était que ses cheveux soient posés, mais au lieu de cela, elle s’est retrouvée dans une situation effrayante et collante.

Brown est devenue virale quand elle s’est tournée vers les médias sociaux pour obtenir de l’aide après avoir utilisé un spray Gorilla Glue très résistant sur ses cheveux pour les maintenir en place après avoir manqué de laque collée Got2B, ce qui, selon elle, était une « mauvaise, mauvaise, mauvaise idée ».

La femme, qui a été surnommée « Gorilla Glue Girl », dit qu’elle s’est lavée les cheveux 15 fois en vain.

Depuis le 3 février, Brown a amassé un large public, des stars aux chirurgiens plasticiens et aux coiffeurs de célébrités, tous investis dans la façon dont son histoire se déroule, et bien que la situation de Brown puisse être à l’extrême du spectre, cela montre à quel point les gens comprennent peu quand il s’agit du soin des cheveux noirs et des épreuves que les femmes noires doivent subir pour trouver des produits adéquats.

Certaines personnes sur Twitter ont critiqué Brown, demandant « qui, sain d’esprit, utiliserait Gorilla Glue? »

«Gorilla Glue n’est même pas dans l’allée des cheveux dans le magasin de coiffure ou à l’épicerie. Gorilla Glue est située dans la section quincaillerie. Elle savait mieux,» a écrit @deyonnaxoo sur Twitter.

Cependant, la réalité est que parfois les femmes noires doivent s’aventurer en dehors de l’allée des soins capillaires pour trouver des produits qui fonctionnent. La mayonnaise, l’huile d’olive et les avocats sont tous utilisés à des fins de coiffure et utilisateur de Twitter @JenniferRoseNYC a souligné à quel point certains produits capillaires ressemblent même à des produits alimentaires.

Une autre personne, @_knotURfrend_, a noté que si la technique Gorilla Glue de Brown avait réellement fonctionné, les gens se seraient précipités pour ramasser eux-mêmes une canette.

Monaè Everett, coiffeuse de célébrités et créatrice des Texture Style Awards, a déclaré que de nombreuses personnes, pas seulement les femmes noires, recherchent la laque la plus raide possible pour garder leur style intacte.

L’auteur de « Get Out Of Your Own Way » a déclaré que les Noirs dépensent des milliards en produits capillaires et qu’il peut être difficile de trouver des produits pour les cheveux noirs.

«Plusieurs fois, dans de nombreuses villes, nous sommes relégués au bas de l’allée, qui est la section de soins des cheveux noirs», a déclaré Everett, ajoutant que s’il y a eu des progrès dans la disponibilité des produits, il y a certainement de la place pour plus.

Le co-animateur de « The View », Sunny Hostin, a pesé dans le débat, abordant l’histoire des cheveux noirs et du professionnalisme.

« Tant de gens se moquent de #gorillagluegirl. Compte tenu de l’histoire de la façon dont les femmes noires sont ciblées et continuent de lutter contre la croyance omniprésente que nos cheveux naturels ne sont pas professionnels, négligés ou d’une certaine manière » une déclaration « , les pls lui montrent une certaine grâce et compréhension « A tweeté Hostin.

Everett a déclaré qu’elle pensait que les femmes noires étaient tenues à un niveau plus élevé et qu’elles devaient connaître les tenants et les aboutissants des soins capillaires.

Elle a noté: « Les autres nationalités peuvent se gifler les cheveux et continuer, (mais) nous sommes tellement jugés que c’est fou. »