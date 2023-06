L’histoire des Chatham Coloured All-Stars est encore racontée longtemps après sa brève course

Les Chatham Coloured All-Stars n’ont peut-être été une équipe de baseball amateur que pendant sept ans dans les années 1930, mais leur héritage se perpétue des décennies plus tard.

« C’était plus qu’un match. C’était une passion pour l’équipe et c’était une passion pour les personnes de couleur de la communauté », a déclaré Blake Harding, dont le père Wilfred « Boomer » Harding a joué au premier but de l’équipe.

« Cela a donné aux enfants de l’East End quelque chose à filmer pendant toutes ces années plus tard », a-t-il déclaré. Le courantc’est Matt Galloway.

Les Chatham Coloured All-Stars ont été formés en 1932 par un groupe d’amis à Chatham, en Ontario, ce qui en fait la première équipe de baseball organisée entièrement noire dans la province.

Wilfred ‘Boomer’ Harding était l’un des membres des Chatham Coloured All-Stars. (Avec l’aimable autorisation de la famille Milburn)

Ils ont d’abord visité des régions de l’Ontario, jouant souvent contre des équipes entièrement blanches lors de matchs hors concours. Mais en 1933, ils ont été remarqués par le propriétaire d’une entreprise locale, Archie Stirling. Il était un représentant de l’Ontario Baseball Amateur Association et les a amenés dans la ligue de la ville.

L’année suivante, ils sont devenus la première équipe entièrement noire à remporter un championnat provincial OBAA avec une victoire dans la division intermédiaire B.

« Je pense que les plus beaux souvenirs de mon père de ces matchs étaient en fait après que les matchs aient été joués et qu’ils soient retournés à Chatham », a déclaré Don Tabron, dont le père, également nommé Don, a joué pour les All-Stars.

« Il parlait toujours si finement de la façon dont les citoyens de Chatham attendaient que l’équipe revienne et ils les portaient à travers le centre-ville sur leurs épaules, célébrant la victoire. »

L’histoire de la saison victorieuse de l’équipe est racontée par Heidi LM Jacobs dans le nouveau livre, 1934: L’année de rupture des barrières des Chatham Coloured All-Stars. Il est sorti le 6 juin.

Jacobs a déclaré que la victoire des All-Stars était énorme pour Chatham, qui se considérait comme une ville de baseball. Mais pour la communauté noire de l’est, c’était plus qu’un trophée.

« Il s’agissait de leurs fils, frères, cousins, maris et petits amis qui montaient sur la scène provinciale et se débrouillaient vraiment, vraiment bien », a déclaré Jacobs.

« C’est une communauté qui est toujours incroyablement fière de cette équipe, et c’est vraiment inspirant de voir l’héritage de cette équipe perdurer. »

Le racisme au baseball

Lorsque les Coloured All-Stars ont été fondés en 1932, les Noirs étaient confrontés à une ségrégation sévère aux États-Unis, et les équipes étaient soit interdites de signer des joueurs noirs, soit évitaient de les signer de leur propre chef.

C’était aussi le cas au Canada, selon Tabron.

« Selon l’endroit où ils voyageaient et les équipes contre lesquelles ils jouaient, ils feraient face à un peu d’adversité de la part de la foule, les arbitres [and] les équipes adverses », a déclaré Tabron.

Harding se souvient d’une expérience dont son père lui a parlé, après que les Coloured All-Stars aient battu une équipe d’une communauté non loin de Chatham.

« Au moment de partir, il y a [were] des enfants de cinq et six ans leur crachaient et leur lançaient des pierres, l’appelant le mot N, et leurs parents se tenaient derrière eux, les incitant à continuer », a-t-il déclaré.

Lors du troisième match décisif du championnat de l’équipe en 1934, les Coloured All-Stars menaient 3-2 contre les Penetang Shipbuilders en 11e manche.

Mais au milieu de la manche, l’arbitre a annulé le match en raison de l’obscurité. Le résultat a été enregistré comme un match nul 2-2, ce qui signifie qu’un autre match était nécessaire pour décider du championnat.

Selon le père de Harding et le reste des Coloured All-Stars, la décision de l’arbitre n’a rien à voir avec la visibilité sur le terrain.

« Sa citation était » Ils ont annulé le match à cause de l’obscurité, mais la seule obscurité était les neuf joueurs sur le terrain « », a déclaré Harding.

REGARDER | Chatham Coloured All-Stars attend toujours la reconnaissance du temple de la renommée du baseball: L’équipe entièrement noire historique attend toujours la reconnaissance du Temple de la renommée du baseball Blake Harding, maintenant âgé de 70 ans, n’est pas né lorsque son père, Wilfred (Boomer) Harding, faisait partie de l’équipe Chatham Coloured All-Stars. Il a grandi en entendant des histoires sur les défis auxquels l’équipe entièrement noire était confrontée en raison de la couleur de sa peau. Il espère que les étoiles seront reconnues au Temple de la renommée du baseball canadien, même si l’équipe n’a pas été intronisée cette année.

L’appel de l’arbitre n’a finalement pas eu d’importance. Les Coloured All-Stars ont remporté le match revanche à Guelph 13-7, assurant leur place dans l’histoire.

Mais Jacobs dit que le racisme n’a pas disparu après le championnat.

« En effet, l’équipe a brisé certaines barrières, mais … une barrière brisée n’est pas une barrière démantelée », a-t-elle déclaré.

« Ainsi, lorsque l’équipe est revenue en 1935, ils étaient définitivement l’équipe à battre à plusieurs niveaux, mais ils ont quand même rencontré certains des incidents racistes qui les ont tourmentés la première année. »

« Faire ce qu’ils aiment »

Les Coloured All-Stars ont remporté un autre trophée après leur victoire de 1934: le championnat de la division intermédiaire A de la Western Counties Baseball Association de 1935 . Ils ont également atteint la finale All-Ontario de 1939, mais un différend sur le lieu a fait que personne n’a gagné.

Sagasta Harding (à gauche) et Don Tabron représentent les Chatham Coloured All-Stars de 1934 à l’événement des Blue Jays de Toronto en l’honneur de l’équipe en 2002. (Université de Windsor, Archives et collections spéciales)

Ce fut la dernière année pour l’équipe, car plusieurs joueurs sont allés servir pour le Canada outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien qu’aucun des joueurs n’ait jamais eu l’opportunité de jouer dans les ligues majeures, Harding a déclaré que certains des joueurs avaient eu des pauses plus tard dans la vie.

« Mes oncles, mon père et quelques autres messieurs de Chatham ont obtenu des emplois assez importants », a-t-il déclaré. « Mon père a été le premier facteur noir. Mon oncle Andy, son frère, a été le premier [Black] policier en ville. »

Et bien que le statut légendaire de l’équipe ait pu être confiné aux frontières de leur ville au début, au fil des années, leurs histoires ont atteint plus de Canadiens et d’amateurs de baseball.

En 2001, les Coloured All-Stars ont été honorés lors d’un match des Blue Jays de Toronto; et en 2016, la Fondation Trillium de l’Ontario a accordé une subvention à l’Université de Windsor pour développer une histoire orale sur les Coloured All-Stars.

Puis en 2022, ils ont été intronisés au Panthéon des sports canadiens et recréés dans le jeu vidéo de baseball. MLB Le spectacle ’22.

Tabron, dont le père était au match des Blue Jays en 2001, a déclaré que son père était vraiment étonné de l’admiration que lui et ses anciens coéquipiers ont suscitée toutes ces décennies plus tard.

« Il n’y a jamais vraiment pensé de ce point de vue, pendant qu’il jouait, que cela se matérialiserait dans tout ce qu’il a à ce stade », a-t-il déclaré.

« C’était très émouvant pour lui parce qu’à l’époque, ils faisaient juste ce qu’ils aimaient. »

