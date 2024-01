L’histoire des 20 minutes de maladresse au sein du groupe de travail sur la gouvernance du Met Council montre pourquoi un consensus sera difficile à atteindre

Un professeur de droit posait à l’avocat du Conseil métropolitain des questions difficiles sur la structure de l’agence lorsqu’il a été soudainement interrompu.

“Ce matin seulement, cela a attiré mon attention, pardonnez-moi, je n’ai pas eu l’occasion de vous en parler en privé”, a déclaré la représentante Ginny Klevorn, DFL-Plymouth, au professeur Myron Orfield de l’Université du Minnesota lors d’une conférence de presse le 25 octobre. réunion du groupe de travail sur la gouvernance à laquelle ils siègent tous deux.

Klevorn a poursuivi en mentionnant que « le litige impliquant le Met Council » concernant les lois fédérales sur le logement équitable impliquait Orfield et soulevait donc des questions sur sa ligne de questions. Et cela en dépit du fait que l’examen minutieux du Met Council était la raison de l’existence du groupe de travail.

Orfield a déclaré qu’il n’était pas partie aux poursuites et a tenté de poursuivre son interrogatoire de l’avocat du Met Council. Mais il a été de nouveau interrompu, cette fois par le représentant Jon Koznick, R-Lakeville, qui a déclaré : « Cela me semble être un conflit d’intérêts lorsque vous interrogez le Met Council. »

C’est un échange gênant qui a piqué l’intérêt des participants à la réunion : la tentative apparente de deux membres du groupe de travail de discréditer l’un de leurs collègues. Qu’y avait-il derrière cela ?

Il s’avère que c’est beaucoup. Selon les messages analysés par MinnPost à la suite d’une demande du Data Practices Act (DPA), les membres du personnel du Met Council ont fourni des informations sur Orfield à Koznick. Klevorn et Koznick s’opposent tous deux au changement de la structure de l’agence d’un conseil nommé à un conseil élu (Orfield soutient un conseil élu). Pendant ce temps, Koznick n’a pas tenu compte de la conclusion d’un avocat de la Chambre des représentants selon laquelle Orfield n’avait pas de conflit d’intérêts.

Le groupe de travail sur la gouvernance est censé envoyer à l’Assemblée législative des recommandations sur la manière de réformer le Met Council. Mais les échanges lors de cette réunion d’octobre, ainsi que les communications en coulisses, contribuent à démontrer pourquoi il sera difficile pour le groupe de travail de parvenir à un consensus. Pour les critiques du Met Council, cela pourrait également fournir des preuves pour argumenter davantage sur la nature nommée de l’organe directeur et le roulement fréquent des membres du conseil crée un vide de pouvoir qui est comblé par le personnel de l’agence régionale.

“L’agence essaie évidemment de saper tout progrès”, a déclaré le président du comité sénatorial des transports, Scott Dibble, dans une interview avec MinnPost. Dibble est favorable à une restructuration significative du conseil. « Ils essaient de protéger leur pouvoir et leurs prérogatives et de maintenir le statu quo. Ils ne sont pas neutres, mais ils ne devraient pas s’immiscer dans les délibérations en essayant de manipuler le résultat.»

Dibble a qualifié l’interrogatoire d’Orfield par Klevorn et Koznick de manière à perturber son interrogatoire de « sale tour » et de « coup politique ».

Dans sa propre réponse écrite à ce qu’il a appelé « les allégations de conflit d’intérêts du représentant Klevorn », Orfield a détaillé son implication publique et volontaire dans les actions en faveur du logement équitable, a nié tout conflit d’intérêts et a terminé par cette plainte : « … tandis que le représentant. Klevorn remettait en question mon caractère et mon intégrité, le Met Council a pu éviter toute question de la commission sur son statut constitutionnel.»

Mais le président du Met Council, Charlie Zelle, a déclaré dans une interview que son personnel n’avait rien fait d’inapproprié. “Nous fournissons des informations et nous répondons aux demandes des législateurs, que ce soit dans le temps ou sur le moment”, a déclaré Zelle. « L’intention n’est pas d’avoir des informations privées. Tout ce qui était partagé était certainement ouvert aux présidents. Ce n’est pas un moyen de les contourner.

«C’est ce que nous faisons dans le cadre d’un cours normal. Nous donnons constamment des informations », a déclaré Zelle. “Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’inapproprié dans le fait de répondre à des questions ou de fournir des informations.”

La trace écrite

Les documents publiés en réponse à la demande du MinnPost DPA montrent que Koznick avait travaillé avec le directeur des affaires gouvernementales du Met Council, Judd Schetnan, avant la réunion pour obtenir des informations sur deux actions en justice auxquelles Orfield a soutenu en tant que directeur de l’Institute of Metropolitan Opportunity à la faculté de droit de l’université. D’autres documents montrent également d’autres correspondances sur la question de savoir si Orfield avait un conflit d’intérêts.

L’une des poursuites sur lesquelles Koznick a posé des questions est celle actuellement déposée par la Stairstep Foundation, qui allègue que le Met Council concentre de manière inappropriée les logements abordables dans des quartiers ségrégués. Orfield sera un témoin pour décrire l’histoire du logement abordable dans la région et son impact sur la ségrégation raciale – l’un des domaines de ses recherches à l’institut de l’Université du Manitoba.

L’autre est une plainte déposée en 2014 auprès du gouvernement fédéral par le Metropolitan Interfaith Council on Affordable Housing (MICAH). Alors qu’Orfield était avocat local au moment du dépôt de la plainte, il s’est retiré de son poste en 2015, peu de temps après qu’un avocat spécialisé dans le logement équitable à Washington, DC, ait repris l’affaire. MinnPost a rendu compte de ce procès et de l’implication d’Orfield à l’époque.

Koznick a déclaré dans une interview avec MinnPost qu’il avait été informé des actions en justice impliquant Orfield par un membre du personnel partisan de la Chambre et avait demandé des détails à Schetnan. Il a déclaré qu’il avait partagé l’information avec Klevorn et qu’il l’avait soulevé lors de la réunion du 25 octobre parce qu’il pensait que l’interrogation d’Orfield sur le personnel du Met Council était « grossière » et que les questions juridiques étaient « obscures ».

“Je n’ai pas compris sa série de questions persistantes adressées à pratiquement tous les témoins”, a déclaré Koznick. « Pourquoi est-ce important pour le groupe de travail ? Lorsqu’il a été révélé qu’il était impliqué dans les poursuites, j’ai pensé qu’il était important que le groupe de travail explique pourquoi c’était important.

“En tant que membre du groupe de travail, j’ai essayé d’obtenir plus d’informations et voici ce que j’ai trouvé”, a-t-il déclaré. « Je me suis demandé : « Que se passe-t-il ici ? »

La réponse de la DPA montre une séquence de courriels montrant qu’un avocat de la Chambre des représentants a dit à Koznick que l’action d’Orfield ne posait pas de conflit d’intérêts, et qu’il en avait été informé avant de soulever la question lors de la réunion du 25 octobre. Koznick a demandé à l’avocat de la Chambre, Patrick McCormack, peu après le début de la réunion, s’il pensait qu’il y avait un conflit. McCormack a répondu par la négative à 10 h 21, ajoutant que les avocats du Met Council peuvent refuser de répondre aux questions qu’ils estiment impliquer les poursuites. Koznick a partagé le mémo de McCormack avec Schetnan à 10h50, et Schetnan a répondu à 10h57.

“Cela semble être un bon conseil”, a écrit Schetnan.

Il était 11 h 15 lorsque Klevorn a interrompu pour la première fois la série de questions d’Orfield à l’avocate du Met Council, Ann Bloodhart :

La note de McCormack de l’avocat de la Chambre indiquait que même si les poursuites créaient un « intérêt », mais pas un conflit d’intérêts, il notait que la plupart des membres du groupe de travail avaient « un intérêt ou une position politique préexistante ».

“Un conflit d’intérêts est défini (dans la loi) et en raccourci, signifie que les deux rôles sont en conflit et que l’un confond ou empêche l’exercice de bonne foi des devoirs de l’autre”, a écrit McCormack.

« Le problème de la perception existe clairement. Mais l’un des objectifs d’un groupe de travail comme celui-ci est d’obtenir plusieurs points de vue, et poursuivre le Met Council ne disqualifie pas ipso facto un membre du groupe de travail », a déclaré McCormack.

Malgré ce conseil, Koznick a déclaré lors de la réunion que le procès « me semble être un conflit d’intérêts » et a déclaré plus tard qu’il avait parlé à « quelques personnes non partisanes à la Chambre ». Il a déclaré cette semaine que même s’il n’y avait peut-être pas eu de conflit légalement défini, il y avait toujours une apparence de conflit qui, selon lui, expliquait l’interrogatoire d’Orfield auprès de l’avocat du conseil.

“Je ne dis pas que quelque chose d’illégal a été fait”, a déclaré Koznick.

Le représentant du DFL de Minneapolis, Frank Hornstein, qui préside le groupe de travail et préside également le comité des transports de la Chambre, a tenté de dépasser le problème lors de la réunion du 25 octobre – avec un succès marginal. Il a noté que les questions d’Orfield à Bloodhart découlaient d’une lettre que Hornstein avait envoyée plus tôt au nom du groupe de travail au Met Council. La lettre avait été partagée à l’avance avec certains membres du groupe de travail, et Bloodhart avait fourni une réponse écrite avant la réunion.

«Je ne vois pas de conflit d’intérêts. Je ne vois rien de fâcheux se produire ici », a déclaré Hornstein lors de cette réunion. “Nous sommes prêts à passer à autre chose.”

Pourtant, Hornstein a suivi McCormack après la réunion du 25 octobre et a écrit une note aux membres du groupe de travail pour défendre davantage le rôle d’Orfield au sein du comité.

“Les dirigeants non partisans de House Research ont été consultés et il n’y a aucune préoccupation éthique ni conflit d’intérêts concernant l’inclusion du professeur Myron Orfield dans le groupe de travail en tant que membre”, a écrit Hornstein le 27 octobre. “Je considère maintenant cette affaire comme close, et J’ai hâte de poursuivre le travail important du groupe de travail.

Koznick a nié que son interrogatoire d’Orfield était une embuscade ou un sale tour, comme l’a dit Dibble. Bien que Koznick ne soit pas d’accord avec le point de vue de Dibble selon lequel le Met Council devrait être élu, il a critiqué le conseil.

“Les gens m’ont élu et j’ai été nommé par mon caucus pour faire le travail du groupe de travail”, a déclaré Koznick dans l’interview du MinnPost. « Ce n’est pas un travail à succès. Nous devrions simplement être transparents à ce sujet.

Du personnel du gouverneur à la personne nommée par le gouverneur

La réponse de la DPA montre également qu’un membre du groupe de travail nommé par Walz a partagé des informations et élaboré une stratégie avec le personnel du Met Council concernant l’interrogatoire par Orfield de l’avocat du Met Council….