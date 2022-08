L’histoire derrière ‘Loving: A Photographic History of Men in Love’

Écrit par Oscar Holland, CNN

Lorsque Hugh Nini et Neal Treadwell sont tombés sur une vieille photographie dans un magasin d’antiquités à Dallas, au Texas, ils ont vu quelque chose d’eux-mêmes reflété dans l’image.

Prise vers 1920, elle montrait deux hommes devant une maison, posant dans une étreinte amoureuse à une époque où être gay était non seulement mal vu mais effectivement illégal.

“Cela nous représentait, alors nous avons acheté la photo, l’avons ramenée à la maison et l’avons gardée sur nos bureaux pendant six ou neuf mois”, se souvient Treadwell lors d’un entretien téléphonique depuis la maison du couple à New York. “C’était une trouvaille aléatoire, et nous n’aurions jamais pensé en trouver une autre.”

Pourtant, au cours des deux décennies qui ont suivi, le couple en a découvert bien plus – en fait, en parcourant les ventes aux enchères, les brocantes et les marchés aux puces, ils ont amassé une archive de près de 3 000 images d’hommes amoureux.

1 / dix Une photographie sur papier fin, connue sous le nom de carte d’armoire, datant d’environ 1880. Faites défiler pour voir plus d’images de “Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850s-1950s”. Le crédit: Courtoisie Nini-Treadwell Collection/5 Continents Editions

Capturée entre le milieu du XIXe siècle et juste après la Seconde Guerre mondiale, et prise sur les cinq continents, la collection comprend des portraits et des clichés francs de couples allongés dans leur lit, pique-niquant sur l’herbe et posant à côté de leurs voitures. Nini et Treadwell ne connaissent peut-être pas les circonstances dans lesquelles les photos ont été prises, mais ils pensent que le langage corporel et les regards mutuels des sujets sont, sans aucun doute, ceux d’amoureux romantiques.

Aujourd’hui, ils ont publié plus de 300 des images du livre “Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850s-1950s”. Ensemble, ils offrent des aperçus intimes de vies romantiques qui seraient probablement restées cachées.

“Ce livre signifie, pour la première fois, que ces personnes, ces couples, parlent d’eux-mêmes”, a déclaré Nini. “Ils ne pouvaient pas le faire quand ils étaient vivants, mais ils peuvent le faire maintenant, et je pense que c’est vraiment puissant.”

Une image que l’on pense dater du tournant du XXe siècle. Le mariage homosexuel a été légalisé aux États-Unis plus de 100 ans plus tard. Le crédit: Courtoisie Nini-Treadwell Collection/5 Continents Editions

Étant donné que de nombreuses images proviennent d’une époque où la prise, le développement ou la conservation de telles photos pouvaient présenter un risque important pour la sécurité personnelle – ou même la liberté – les images représentent également des actes de bravoure individuels, a-t-il ajouté.

“Ces couples ont fait quelque chose de très risqué parce qu’ils se souciaient vraiment l’un de l’autre. Ils ont commémoré leurs sentiments avec ces photographies, puis ont dû les cacher pour toujours”, a-t-il déclaré.

Amour interdit

Les photos montrent de jeunes couples qui n’auraient pu que rêver des libertés accordées à Nini et Treadwell, qui se sont mariés officieusement en 1992 (puis légalement 14 ans plus tard, après que le Massachusetts soit devenu le premier État américain à autoriser le mariage homosexuel).

Néanmoins, leur collection montre des exemples historiques d’hommes échangeant des alliances et participant à des cérémonies de mariage informelles. Sur une image, que l’on pense dater du début du XXe siècle, on voit un jeune couple tenant une pancarte indiquant “Pas marié mais prêt à l’être”.

En plus de montrer l’évolution des attitudes, des coiffures et de la mode à travers les décennies, les images retracent également l’évolution de la photographie en tant que médium. Les images les plus anciennes de la collection ont été réalisées à l’aide des premières formes d’appareil photo et comprennent des ambrotypes, qui ont été produits sur du verre, et des daguerréotypes, qui sont apparus sur des plaques de métal.

En plus des portraits posés, la collection contient des images de couples allongés dans leur lit et en train de pique-niquer. Le crédit: Courtoisie Nini-Treadwell Collection/5 Continents Editions

L’archive chemine jusqu’à l’émergence de la photographie papier puis des cabines photo qui, comme les différents clichés pris dans les reflets des miroirs, éliminent le besoin de se confier à un photographe.

Et bien que Nini et Treadwell ne sachent presque rien de leurs sujets, ils en savent encore moins sur l’emplacement des photos physiques au cours des décennies qui ont suivi.

“Certaines des images ont des plis, alors peut-être qu’elles ont été pliées et mises dans un portefeuille, tandis que d’autres sont immaculées, où elles avaient été rangées dans un livre ou cachées dans un tiroir”, a déclaré Treadwell.

“C’est étonnant pour nous de se demander ce qu’était ce voyage, pas seulement pour le couple mais pour la photo transmise. A-t-il été partagé par des amis ? A-t-il été célébré par une famille ? Comment est-il arrivé entre nos mains ?”

Une image non datée qui aurait été prise aux États-Unis. Le crédit: Courtoisie Nini-Treadwell Collection/5 Continents Editions

Il appartient donc au spectateur d’imaginer les histoires derrière chaque photo. Et l’ampleur des réponses positives à la collection témoigne de l’universalité de l’amour, a déclaré le couple.

“C’est très réconfortant et gratifiant de savoir que c’est significatif, et que cela s’étend de quelqu’un qui a 18 ou 20 ans jusqu’aux grands-parents qui regardent (les photos) parce que leurs petits-enfants sont homosexuels. Ou c’est une personne homosexuelle âgée, ou les hétéros – toute la gamme”, a déclaré Treadwell.

“Le message de notre livre ne concerne pas du tout la sexualité”, a ajouté Nini. “Notre position est que l’amour n’a pas de sexualité, c’est universel.”

“Aimer : histoire photographique des hommes amoureux, années 1850-1950,” publié par 5 Continents Editions, est disponible dès maintenant.