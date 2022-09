Un jour fatidique de juillet, Julian Shapiro-Barnum a approché un enfant dans un parc de Brooklyn. “Bon épi de maïs”, a déclaré l’animateur de la populaire série Web Recess Therapy à l’enfant de 7 ans.

Vous êtes probablement au courant de ce qui s’est passé ensuite. Tariq — maintenant connu par beaucoup sous le nom de Corn Kid – a jailli de sa nourriture jaune préférée. La vidéo est devenue virale, servant un enthousiasme contagieux et des jeux de mots incroyables et faisant du maïs l’envie d’autres légumes.

“Je veux dire, regarde cette chose”, dit Tariq, brandissant un épi à moitié mangé. “Je ne peux pas imaginer une chose plus belle.”

Internet s’est rapidement rallié à Corn Kid. L’interview de Tariq avec Recess Therapyqui a frappé les plateformes début août, a recueilli plus de 3,4 millions de vues sur YouTube (une publication sur TikTok a gagné plus de 23 millions.) UN version chanson accrocheuse de l’interview a été utilisé dans plus de 716 000 vidéos TikTok… et ça continue.

“Je ne sais pas s’il l’aurait évoqué”, me dit Shapiro-Barnum sur Zoom. “Mais c’était la chose dont il était prêt à parler.”

D’autres clips de Recess Therapy ont explosé depuis que l’émission est entrée sur la scène des médias sociaux en 2021. (Vous avez peut-être croisé des chemins virtuels avec un enfant obsédé par le dragon de komodo nommé Dillon.) Pourtant, le créateur Shapiro-Barnum, qui a 23 ans, dit qu’il ne s’attendait pas à ce que l’interview de Tariq devienne aussi importante.

L’appréciation sincère de l’enfant pour la collation a réchauffé les cœurs froids et gâtés partout. Le Dakota du Sud a nommé Tariq son “bassador de maïs” officiel et l’acteur Kevin Bacon a repris la version de la chanson sur une guitare acoustique. Les gens continuent de rendre hommage à Corn Kid avec costumes ridicules, art de la craie impressionnant et épis de leur propre chef.

Le compte Instagram de Recess Therapy compte 2,4 millions d’abonnés et regorge d’entretiens adorables et hilarants avec de jeunes enfants. (Shapiro-Barnum dit qu’il vise à interviewer des enfants entre 4 et 7 ans, même si ce sont clairement les adultes qui ont le plus apprécié Corn Kid.) Les enfants expriment leurs pensées et leurs opinions sur toutes sortes de choses dans les vidéos de Recess Therapy, de l’environnement à Thanksgiving aux dinosaures.

“C’est comme une émission d’interview vraiment amusante, réconfortante et décousue où mes amis et moi nous promenons dans Brooklyn, New York et parfois ailleurs, et voyons ce à quoi les enfants de cet endroit pensent et parlent”, Shapiro-Barnum dit.

Sur Zoom, Shapiro-Barnum apparaît comme drôle et passionné par son concert. Il décrit son entretien avec Tariq : “Je pense qu’il venait juste d’avoir son maïs”, dit-il. “Il était vraiment vibrant.” Quand je demande qui d’autre les fans de Cord Kid devraient consulter chez Recess Therapy, il me montre Milles et Sloane.

Généralement, lorsque nous recherchons des interviews, “nous demandons à presque tous ceux qui passent”, dit-il, ajoutant qu’une équipe de personnes, pas seulement lui, travaille sur les vidéos de Recess Therapy.

“Beaucoup de gens disent non”, dit Shapiro-Barnum. “Et vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir. Je suis constamment surpris et ravi par les choses que les enfants ont à dire.”

Il a filmé l’interview de Tariq pendant un festival gastronomique au Prospect Park de Brooklyn. La femme plus âgée qui fait partie de la vidéo avec Tariq – riant sur le côté – est la grand-mère de Tariq.

Leur conversation a duré moins de 15 minutes. Nous avons vu les deux premiers. (J’ai demandé à Shapiro-Barnum des prises, mais il a dit que tous les meilleurs morceaux étaient déjà là.)

Shapiro-Barnum ne peut pas expliquer pourquoi Corn Kid a décollé comme il l’a fait – “C’est au hasard ce qu’Internet trouve”, dit-il – mais cela aide sûrement que la réaction de Tariq au maïs apparaisse comme étant si authentique.

“C’est vraiment agréable et cathartique d’une manière étrange de voir quelqu’un trouver autant de joie dans une chose aussi simple”, a déclaré Shapiro-Barnum. “Je pense qu’il est difficile de nos jours de trouver de la positivité et quelque chose d’édifiant. Même beaucoup de “contenus édifiants” entre guillemets me semblent obligés.”

Shapiro-Barnum a maintenant mené deux entretiens avec Tariq. Un moment mémorable pour lui vient lors du deuxième. Tariq parle encore plus – vous l’avez deviné – de sa collation grumeleuse de choix – et combat Shapiro-Barnum dans un “combat à l’épée de maïs”.

“C’était tellement dégoûtant”, dit Shapiro-Barnum. Ils mangeaient tous les deux le maïs et le frappaient et “les grains et comme, la crasse, volaient partout. C’était juste un moment amusant. Il est vraiment joueur.”

Bien que Tariq ne mène pas d’interviews, Shapiro-Barnum dit qu’il pense que tout a été “vraiment amusant” pour l’enfant qui aime le maïs.

“Je pense qu’il a vraiment apprécié tout cela”, a déclaré Shapiro-Barnum.

C’est une nouvelle absolument fantastique.